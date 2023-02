ABYstyle Studio ci trasporta nell’incantevole mondo di “Lilo e Stitch” con questa figure del simpatico e imprevedibile Stitch, scopriamola in questa recensione

ABYstyle Studio amplia la sua gamma di “SFC” con una nuovissima figure volta ai fan della serie animata Disney “Lilo e Stitch”. Questa volta, la statuetta è dedicata al protagonista alieno del cartone, ovvero Stitch. La figure in scala 1:10 di Stitch è stata prodotta sotto licenza ufficiale dalla Disney e rappresenta uno dei personaggi più amati e riconoscibili del mondo dell’animazione. La riproduzione di Stitch è stata curata nei minimi dettagli e si presenta in una posa dinamica e divertente che cattura perfettamente la personalità del personaggio racchiuso nella sua gabbia sotto il nome in codice “Experiment 626“. Analizziamo nel dettaglio la nuovissima “SFC” di Stitch realizzata da ABYstyle Studio in questa recensione!

La confezione – Recensione Lilo e Stitch, Stitch (626) Figure

La confezione è molto semplice. Potremo ammirare il simpatico alieno Stitch attraverso la classica finestra trasparente. Sui due lati e sul retro troveremo dei disegni vivaci che richiamano lo stile della serie animata. La confezione include solamente la statuetta, già installata sulla sua base senza ulteriori accessori aggiuntivi. Tuttavia, una particolarità della figure risiede nel fatto che potrà essere esposta con o senza la teca in plastica che va a racchiudere il simpatico ma distruttivo esserino.

Analizziamo la figure – Recensione Lilo e Stitch, Stitch (626) Figure

Questa figure di Stitch (626) realizzata da ABYstyle Studio per la linea “Super Figure Collection” è, come al solito, realizzata totalmente in PVC. L’unica sezione a variare nei materiali è la teca in acrilico che racchiude l’alieno. Tutte le sezioni sono alquanto rigide fuorché le antenne che sono leggermente più morbide.

Come per i personaggi analizzati in precedenza, anche in questo caso la statuetta è in scala 1:10. Se privo di coperchio, Stitch arriva a misurare circa 10cm in altezza, mentre con la teca raggiunge i 12cm. La base di forma sferica, invece, ha un diametro di 12cm.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione Lilo e Stitch, Stitch (626) Figure

Adesso esaminiamo attentamente le caratteristiche della statuetta. Innanzitutto, possiamo scegliere di esporla in tre modi diversi. Secondo noi, la teca è un punto a favore poiché migliora l’aspetto della statuetta. Senza il coperchio potremo osservare Stitch da ogni angolazione senza ostacoli. Ma la teca dona alla statuetta un aspetto più premium come oggetto da collezione quale è. Tra l’altro non è totalmente trasparente, ma gode di un pattern a rombi stampato sul retro che ricorda la navicella spaziale sul quale l’alieno è inizialmente segregato. Possiamo inoltre decidere di staccare Stitch dalla base per andarlo a posizionare liberamente sulla nostra libreria.

Parliamo ora della posa. Il modello è realizzato davvero in maniera egregia. Seppur sempre tenero, l’Esperimento 626 non nasconde la sua rabbia e voglia di distruzione. Con i denti scoperti, lo sguardo concentrato e le quattro mani pronte a combattere, riesce a esprimere in modo molto minaccioso il suo carattere. Viste le sue condizioni di detenzione indossa ovviamente l’iconica tutina color arancio, anche questa realizzata benissimo. La base non è totalmente fedele alla piattaforma nella quale è rinchiuso l’alieno, ma è una sorta di citazione ben riuscita, con la dicitura “Experiment 626” sul davanti.

Il painting è, in linea generale, omogeneo e ben riuscito. Non vi sono sfumature di colore ma, vista la serie animata di provenienza, questa scelta di design è appropriata. I dettagli stampati sono fatti bene come sempre, ma ci sono alcuni errori nelle parti più minuziose.

Tiriamo le somme

Nella sua collaborazione con Disney, ABYstyle Studio sta facendo vedere di che pasta è fatta. Questa, insieme a quella di Jack Skellington, rientra sicuramente tra le migliori produzioni del brand. Se siete fan dell’alieno non potete assolutamente fare a meno di questa statuetta!

Come per tutte le figure del brand, anche questa è acquistabile sul sito ufficiale ad un prezzo di €24.99.