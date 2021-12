Recensione Secretlab TITAN Evo 2022: perché spendere tanto?

In questa recensione analizzeremo l’ultimo modello di sedia da gaming proposto da Secretlab: “TITAN Evo 2022”

Ultimamente sembra essere apparsa una nuova moda per gli utenti PC, che siano essi possessori di un portatile o di un fisso. Anche in ambito gaming, in realtà, questa moda sembra che stia man mano diventando sempre più presente. Parliamo dei “minimal setup”: postazioni da lavoro o da gioco che si concentrano in uno spazio davvero minuto, oppure caratterizzate da un design pulito e semplice.

Che siate degli appassionati del mondo videoludico o no, tuttavia, saprete bene che in un home setup (che questo sia minimal o meno) una delle parti fondamentali è la seduta. Stando seduti per svariate ore, sia gli studiosi, che chi lavora al PC o, più semplicemente, i videogiocatori, si può benissimo rendere conto che il possedere una buona sedia/poltrona diventa essenziale.

Nel caso seguiste già da un po’ le nostre pagine saprete bene che non è la prima volta che parliamo di sedie da gaming. Tra modelli economici e modelli di fascia medio-alta, questo è un argomento già da noi approfondito. È la prima volta, però, che parliamo di Secretlab: un marchio d’avanguardia nel mondo delle sedute da gaming. Protagonista di questa recensione è la loro ultimissima TITAN Evo 2022 che si presenta come il loro miglior modello, con features molto particolari. Passiamo, quindi, all’analisi di questa Secretlab TITAN Evo 2022 vedendo se effettivamente vale la pena di spendere una cifra alta per un tipo di prodotto che spesso viene sottovalutato.

Le specifiche | Recensione Secretlab TITAN Evo 2022

Partiamo con il dire che questa sedia appartiene ad una fascia di prezzo alta. Partiamo, infatti, da un costo di 490,00€ per quanto riguarda la versione in simil-pelle. La sedia è disponibile in tre misure: Small, Regular e XL. Anche riguardo ai rivestimenti abbiamo ben tre scelte tra “Semipelle ibrida”, “Tessuto SoftWave Plus” e “Pelle NAPA” che, almeno per il momento, non è disponibile. Riguardo alla versione in tessuto potremo scegliere tra ben otto colori differenti. La versione in semipelle, invece, fa dell’estetica il suo cavallo da battaglia dato che si potranno scegliere ben 40 colorazioni differenti, tra cui numerose collaborazioni (The Witcher, Harry Potter, Batman e League of Legend sono solo alcune di queste).

Andiamo a vedere, ora, le varie specifiche:

Variante Small

Altezza massima consigliata: 170cm

Peso massimo supportato: 130kg

Diametro della base: 70cm

Altezza della seduta da terra: 45-52cm

Regolazione in altezza: 7,5cm

Profondità seduta: 48cm

Larghezza seduta: 45cm

Distanza tra i due braccioli: 62-70cm

Altezza dei braccioli da terra: 66-81cm

Larghezza schienale: 51cm

Altezza schienale: 82cm

Peso della sedia: circa 33,5kg

Variante Regular

Altezza massima consigliata: 170-189cm

Peso massimo supportato: 130kg

Diametro della base: 70cm

Altezza della seduta da terra: 45-52cm

Regolazione in altezza: 7,5cm

Profondità seduta: 49cm

Larghezza seduta: 47cm

Distanza tra i due braccioli: 66-74cm

Altezza dei braccioli da terra: 66-81cm

Larghezza schienale: 53cm

Altezza schienale: 85cm

Peso della sedia: circa 34,5kg

Variante XL

Altezza massima consigliata: 181-205cm

Peso massimo supportato: 180kg

Diametro della base: 80cm

Altezza della seduta da terra: 46-55,5cm

Regolazione in altezza: 9,5cm

Profondità seduta: 50cm

Larghezza seduta: 49cm

Distanza tra i due braccioli: 69,5-77,5cm

Altezza dei braccioli da terra: 67-84cm

Larghezza schienale: 56cm

Altezza schienale: 89cm

Peso della sedia: circa 37,5kg

Cosa troviamo in confezione? | Recensione Secretlab TITAN Evo 2022

Lo abbiamo già specificato: questa è una sedia di fascia alta e ciò traspare già dal packaging e dall’imballaggio. La sedia, infatti, è racchiusa da uno scatolo di cartone bello spesso, in modo da evitare eventuali danneggiamenti causati dal viaggio. Una volta aperta la confezione (la quale ci spoilera già la colorazione della nostra sedia), la prima cosa che ci troveremo davanti sarà un enorme cartonato nero con il logo di SL e lo sticker di autenticità. Se girato, però, questo rivelerà le istruzioni per il montaggio con foto allegate.

La qualità dell’imballaggio è ottima. Non solo ogni sezione è coperta da una spugna davvero consistente, ma determinate parti sono protette da cartone spessissimo. La sedia arriva scomposta in pochi pezzi e, perciò, il montaggio richiederà un lasso di tempo molto breve per essere portata a termine.

Sia lo schienale che la seduta sono imbustati singolarmente. Abbiamo poi la base metallica posta su un lato, mentre le rotelle e il pistone inclusi in uno scatolo. I braccioli sono inizialmente sprovvisti del rivestimento superiore, incluso anch’esso in un’altra confezione. Il contenitore delle viti include un chiavino brandizzato, al quale potremmo ancorare (in maniera calamitata) sia una brugola che un cacciavite; questo rappresenta l’unico strumento che ci servirà durante tutto il montaggio. Per ultimo, ma non in ordine di importanza, vi è il cuscino in memory foam, sempre imbustato.

Fase di montaggio | Recensione Secretlab TITAN Evo 2022

Non vi neghiamo nel dirvi che il montaggio ha richiesto del tipo 20 minuti ma solo perché lo abbiamo effettuato da soli. Grazie alle chiarissime istruzioni presenti sul “cartellone” il quale, tra le altre cose, ci suggerisce anche come estrarre determinate parti dalla confezione, non abbiamo avuto alcun tipo di problema.

Partendo dal pistone idraulico e le rotelle innestate nella base, fino ad arrivare alle viti necessarie ad ancorare lo schienale alla seduta, tutto è filato liscio. Tutti i fori erano allineati correttamente e, per esperienza personale, vi diciamo che non è per nulla scontato. I braccioli sono già montati e, quindi, il lavoro è ridotto praticamente all’osso. Parlando proprio dei braccioli, le parti superiori (sulle quali andremo ad appoggiarci gli avambracci) vengono ancorate in modo magnetico, rendendole facilmente sostituibili in caso di problemi. Magnetiche sono anche le coperture ai lati dello schienale che servono per nascondere la sezione metallica e le viti. Magnetico, però (e soprattutto), è il cuscino cervicale posizionabile senza l’utilizzo di elastici dietro il nostro collo.

Una chicca gradita è la “sicura” di colore rosso che dovremo svitare in fase di montaggio, la quale evita che lo schienale si pieghi in maniera accidentale.

Sebbene sia molto semplice assemblare questa poltrona da soli, vi consigliamo di farvi aiutare da qualcuno, specialmente nel momento in cui dovrete unire lo schienale con la seduta. Questo perché bisognerà premere la spalliera verso il basso affinché venga fissata con le viti. Inoltre, un aiuto è utile quando dovrete capovolgere la sedia dato il peso non propriamente piuma.

Tessuto VS Similpelle

Il modello da noi scelto per i test è caratterizzato dal Tessuto SoftWave Plus e da una colorazione Arctic White. Basandomi sulle mie esperienze passate, avendo testato sedute in tessuto e in similpelle ritengo che, sebbene queste ultime siano maggiormente facili da pulire e possano risultare più eleganti, il tessuto vince a mani basse nell’utilizzo quotidiano. Il motivo è presto detto dato che la traspirabilità è qualcosa di essenziale, specialmente in luoghi umidi o nelle torride giornate estive. E poi diciamocelo, questa TITAN Evo 2022 in colorazione bianca è davvero un piacere per gli occhi.

I materiali | Recensione Secretlab TITAN Evo 2022

Il Tessuto SoftWave Plus è un ottimo materiale, molto morbido, il quale non scalda ed è visibilmente resistente. Le cuciture presenti su tutto il corpo della sedia sono precisissime; troveremo al massimo qualche filo svolazzante che potremo tagliare con una forbicetta. L’unico appunto riguarda la colorazione che differisce leggermente di tonalità rispetto alle immagini presenti nel sito. Il bianco, ad esempio, è tendente più a un grigio molto chiaro. In generale, vi consigliamo di dare un’occhiata a foto effettuate da utenti in modo da scegliere in modo più preciso. Bellissimi i dettagli in alcantara (o simile) sui lati, oltre ai loghi cuciti sullo schienale sia anteriore che posteriore. Proprio il retro ospita una simpatica targhetta in silicone nera che, in caso avvicinaste il vostro smartphone dotato di NFC, vi accerterà dell’autenticità del prodotto.

La base della sedia è completamente in alluminio, così come il pistone e la parte inferiore che unisce il tutto. Anche la sezione interna ai braccioli è in alluminio, ma anche il meccanismo che unisce la seduta allo schienale e che, quindi, permette di distendere quest’ultimo. Sebbene le leve per regolare l’altezza, l’inclinazione della seduta e quella dello schienale abbiano un’impugnatura in plastica, l’interno è sempre in materiale metallico.

Le manopole volte a regolare il supporto lombare, poste una al lato destro e una al lato sinistro, godono di un rivestimento in gomma e sono realizzati in plastica. I rivestimenti dei braccioli sono realizzati in materiale spugnoso abbastanza rigido. Grazie alla finitura opaca questi risultano molto lisci e permetteranno alle nostre braccia di muoversi in maniera tranquilla.

Comfort e utilizzo | Recensione Secretlab TITAN Evo 2022

Appena ci siamo seduti sulla Secretlab TITAN Evo 2022, ci siamo accorti di come l’imbottitura fosse particolarmente rigida. Inizialmente, abbiamo storto un po’ il naso, ma testandola sulle lunghe sessioni abbiamo capito che questa è senza ombra di dubbio la caratteristica migliore della poltrona. Con altre sedie da noi testate non era insolito che, dopo qualche decina di minuti, avvertissimo dei dolori alla schiena, specialmente nella parte lombare. Questo modello di Secretlab, invece, non ci ha mai “traditi”. Le uniche volte che ci siamo visti costretti ad alzarci era unicamente per sgranchire le gambe.

Parlando delle dimensioni, anche qui nessun problema. Essendo alto 181cm, ho scelto la dimensione Standard, che si è adattata perfettamente alla mia conformazione. Lo schienale è bello ampio e non ci costringerà a stare chiusi su noi stessi. Anche la seduta è molto confortevole e, nel caso ve lo steste chiedendo, c’è spazio addirittura per tenere le gambe incrociate.

Riguardo alle regolazioni non manca assolutamente nulla. I braccioli godono di ben sei altezze differenti, mentre sarà possibile ruotarli, spostarli all’interno e all’esterno, oltre che in avanti o indietro. Questi sono abbondantemente spaziosi e solidi. Inoltre, svitando leggermente le viti M8 che le tengono ancorate alla seduta, possono essere distanziate o ravvicinate ancora di più. Unica pecca: muovendoli fanno un po’ di rumore per il mix di plastica e metallo dei quali sono composti.

Attraverso la leva posta sulla destra potremo inclinare lo schienale da 85° fino a 165°. Sempre sulla destra, ma in basso, vi è un’ulteriore leva che serve a regolare l’altezza della sedia. La sua gemella, posta sulla sinistra, invece, ci permette di far oscillare la seduta, oppure bloccarla ad una certa angolazione. Abbiamo trovato particolarmente utile bloccare la seduta leggermente inclinata indietro, in modo da non essere tentati ad andare avanti con la schiena e assumere posture scorrete. Non manca poi la possibilità di gestire e bloccare l’oscillazione della seduta, attraverso il pomello posto al disotto.

Le regolazioni non finiscono qui. Una new entry in questa TITAN Evo 2022 è il supporto lobare a 4 direzioni incorporato nello schienale. Mentre con la manopola posta sul lato destro inarcheremo o appiattiremo questo supporto, la leva a sinistra servirà per alzare o abbassare la curva. Con tutta sincerità, non abbiamo utilizzato questa funzione per esigenze personali, tuttavia ci rendiamo conto che avere un “aiuto” per mantenere la schiena in posizione corretta, già incorporato alla sedia, è di sicuro un plus.

Ultimo, ma non per ordine di importanza, il cuscino cervicale. Nonostante potrebbe apparire come una feature di minore importanza, il fatto che quest’ultimo si ancori magneticamente alla sedia è magnifico. Con altri modelli di sedia ci è capitato che gli elastici cedessero molto presto, facendo scivolare il cuscino in posizioni fastidiose. Qui ciò non succede. Non solo il cuscino rimane permanentemente in posizione, ma gode di una regolazione più elevata. L’imbottitura in memory foam con “gel rinfrescante” lo rende comodissimo e il tessuto, in simi-velluto, non fa che migliorarlo.

Ne vale la pena?

Se vi steste chiedendo, quindi, se ha senso spendere così tanto per una sedia, la risposta è sì, ma con qualche appunto. Innanzitutto, la domanda che dovete porvi è: “Quanto tempo passo a studiare/lavorare/giocare sulla mia sedia?”. Questo perché potreste non apprezzare la seduta rigida che, sebbene per noi sia perfetta basandoci sul nostro personalissimo utilizzo, ci rendiamo conto essere un qualcosa di estremamente soggettivo.

Tenendo conto di questo, reputiamo Secretlab TITAN Evo 2022 la sedia ideale per gli utenti che cercano un prodotto duraturo e solidissimo, estremamente premium e che si plasma in base alle proprie preferenze. Una volta scelto il modello che più si rifà alla vostra conformazione, gli aggiustamenti che potrete effettuare quando sarà a casa vostra sono tantissimi.

È vero, il prezzo è alto, ma giustificato sia dalla qualità del prodotto stesso, che dalla garanzia e dalla sua assistenza, ma anche dalla vasta gamma di scelta che l’azienda propone. Nel caso foste interessati a questa Secretlab TITAN Evo 2022, vi invitiamo a visitare la seguente pagina. La nostra recensione si conclude qui. Noi, come sempre, vi ricordiamo di continuare a seguire le nostre pagine e alla prossima!