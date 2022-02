Recensione Corsair iCUE 5000T RGB: ecco il nuovo case top di gamma

In questo articolo vedremo la recensione del Corsair iCUE 5000T RGB. Un case firmato dalla casa californiana che ci ha sorpreso e colpito in più di un’occasione

Con questo case top di gamma Corsair ha voluto fare le cose davvero in grande e non stiamo parlando solo delle generose dimensioni di questo cabinet. Troviamo infatti installati una serie di componenti davvero interessanti: LED RGB, il Commander Core XT e le tre ventole RGB LL che vanno a completare un pacchetto già ricco.

Materiali e accessori da vero top di categoria | Recensione Corsair iCUE 5000T RGB

I materiali scelti per comporre il case di cui state leggendo sono come sempre ricercati e affidabili. Troviamo elementi plastici di ottima qualità, metalli resistenti e del vetro temperato.

Dopo la serie 4000 che ci aveva colpito durante la recensione del Corsair 4000D non pensavamo a un’uscita tanto celere di una serie 5000, ma sopratutto non ci aspettavamo tante novità in un solo passaggio.

Le cerniere posti su entrambi i lati che ci permettono di aprire il case letteralmente come un libro e di conseguenza l’eliminazione completa delle viti di serraggio per le paratie sono una vera e propria comodità.

Sistemare un cavetto, aggiungere un componente o sostituirne uno senza preoccuparci di svitare e rimuovere il pannello di chiusura risulta appagante e più celere. Ovviamente anche il solo fattore estetico giova da questa scelta.

La versione affidata nelle nostre mani per la recensione è di colore bianco, scelta che ha reso la nostra configurazione più atipica e che si sposa perfettamente con le RAM, ovviamente sempre Corsair, dello stesso colore. Se vi siete persi la recensione delle Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 ecco qui il link.

Sempre parlando di estetica è bene sottolineare che all’interno del case troviamo ben 160 LED RGB che illuminano la parte superiore e quella inferiore del cabinet (ambo i lati).

Cosa troviamo all’esterno | Recensione Corsair iCUE 5000T RGB

Già dai primi sguardi è davvero semplice intuire che siamo davanti a un case che non lascia nulla al caso. Il pannello frontale come quello superiore sono rimovibili e nascondono un filtro anti-polvere.

La paratia laterale in vetro è ricoperta da una pellicola che ne impedisce i graffi involontari nel montaggio del PC. Il cabinet, come detto in precedenza, è composto da plastiche e metalli di prima qualità.

Il frontale si divide in tre parti. Troviamo il pannello mesh che nasconde un filtro metallico per impedire l’ingresso della polvere. Il pannello si fissa al case tramite delle punte calamitate. Per quanto riguarda invece il pannello superiore troviamo un sistema di serraggio a incastro.

Sul frontale troviamo già installate tre ventole RGB LL Corsair. Ovviamente nessuno ci impedisce di rimuoverle per riposizionarle e al loro posto andare a montare un radiatore da 280 o 360 mm.

Appena sopra ecco il tasto di accensione, quello di reset e l’ingresso/uscita per microfono e cuffie. Inoltre trovano spazio quattro prese USB 3.0 di tipo A e una 3.1 di tipo C.

Come anticipato ai lati troviamo i due pannelli fissati con delle cerniere. Il lato sinistro vanta un vetro temperato in grado di offrire una panoramica dell’interno del PC. Al contrario il pannello sinistro, sempre dotato di cerniere, è fatto di metallo e nasconde il tanto apprezzato sistema di cablaggio RapidRoute.

Interno e installazione componenti | Recensione Corsair iCUE 5000T RGB

Per quanto riguarda l’interno, siamo davanti a molte possibilità. Come detto in precedenza, possiamo scegliere se montare una serie di due (140 mm) o tre (120 mm) ventole per il frontale.Lo stesso vale per la parte superiore. Anche un eventuale dissipatore a liquido con annesso radiatore trova spazio tranquillamente.

Inoltre possiamo decidere di sfruttare anche il lato della scheda madre per installare tre ventole da 120m oppure un radiatore da 360mm.

Ottima anche la possibilità di nascondere l’alimentatore grazie alle coperture plastiche.

Dal canto nostro abbiamo trovato davvero comoda la possibilità di sfruttare gli spazi dedicati agli SSD che si allocano nella parte posteriore del case, lasciando così molta più aria e molti meno cavi in vista. Lo stesso discorso vale per i dischi meccanici che, nonostante siano montati nella parte frontale (sotto la scheda madre), trovano due alloggi ben nascosti da una copertura che nasconde anche l’alimentatore. Una scelta davvero pratica ed elegante.

Anche le schede video di nuova generazione trovano spazio all’interno di questo case che permette l’inserimento di VGA lunghe fino a 400mm. Anche la scelta della scheda madre è massima, potremmo infatti installare motherboard con fattore di forma di tipo Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (305mm x 277mm).

Anche questa volta, grazie al sistema di gestione cavi RapidRoute, abbiamo potuto mantenere una pulizia estetica e in favore del già ottimo airflow.

L’obbligo alla perfezione è davvero un difetto?

Unica pecca se volete è quella di dover obbligatoriamente sistemare i cavi in maniera quasi perfetta all’interno del case. Il cable management che spesso viene trascurato nel lato posteriore del case questa volta diventa indispensabile per poter chiudere il pannello.

Ammettiamolo, almeno una volta nella vita, abbiamo chiuso la parte posteriore del nostro case “in stile valigia” fissando con le viti il pannello posteriore sperando non esplodesse a causa dei cavi di un alimentatore non modulare o simile.

In questo caso dato che il sistema vanta cerniere da un lato e un sistema di bloccaggio a incastro sul lato nessun cavo dovrà spingere sul lato, altrimenti esattamente come un libro usato tenderà ad aprirsi di sua iniziativa. Fortunatamente grazie al sistema di gestione dei cavi e grazie al tanto spazio disponibile anche con molti cavi non si riscontra grande fatica a sistemare il tutto.

La gestione dei cavi viene inoltre aiutata dalla presenza del Commander CORE XT. Questo connettore ci permette infatti di gestire fino a sei ventole e un kit di strisce LED Corsair.

Conclusioni

In conclusione siamo davanti a un case dalle dimensioni importanti con un costo significativo. Prezzo, consigliato di 399€, ampiamente giustificato dalla qualità generale ma sopratutto dalla presenza di tre ventole da 120mm LL, un Commander CORE XT e una serie di strisce LED.

L’apertura delle pareti attraverso le cerniere e una trovata che rende ancora più gradevole l’impatto visivo e ne aumenta la comodità nelle fasi di assemblaggio. Il grande spazio e la possibilità di gestire gli HDD e gli SSD unita al sistema di fissaggio cavi made in Corsair permette un cable management ottimale.

Ovviamente il prezzo se pur giustificato, unito alle dimensioni importanti del case stesso non lo rendono adatto a tutti ma nel complesso siamo davanti a un cabinet che permette di creare build uniche nel loro genere.

La presenza di filtri antipolvere nei punti strategici unita alla possibilità di smontare praticamente ogni parte lo rende perfetto anche per le pulizie.

In breve questo Corsair iCUE 5000T RGB è un case in grado di unire intelligenza e bellezza senza mai dimenticarsi della sua anima più hard-core che tanto piace a noi amanti del mondo PC.