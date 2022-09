Tech Life 2022: Lenovo presenta il nuovo Glasses T1

Un display virtuale sempre con te: Lenovo Glasses T1 diventano un grande schermo indossabile per fare tutto, dal gaming allo streaming, fino alle funzionalità di protezione della privacy on-the-go

Lenovo (clicca qui per maggiori info e dettagli sull’azienda) è una società tecnologica globale da 70 miliardi di dollari. E’ al 171° posto della classifica Fortune Global 500, con 75.000 dipendenti in tutto il mondo e milioni di clienti in 180 mercati. Lenovo, ha deciso di espandere la portata di smartphone e laptop con un display virtuale per creare esperienze migliori per tutti. Dai gamer agli streamer, fino alla forza lavoro in modalità ibrida.

Dettagli del nuovo Lenovo Glasses T1 presentato al Tech Life 2022

Oggi, Lenovo ha annunciato Lenovo Glasses T1 il nuovo display indossabile per il consumo di contenuti in movimento. Compatibili con molti dei moderni smartphone, tablet e laptop con USB-C full-function. Gli occhiali Lenovo T1 offrono una qualità dell’immagine eccezionale, ottiche ad altissimo rendimento per una maggiore durata della batteria e sono particolarmente leggeri. In questo modo, gli utenti possono godersi i contenuti al meglio andando oltre le dimensioni dei display dei dispositivi mobili.

Con i dispositivi mobili che crescono in termini di potenza di calcolo, mobile gamers, pendolari e molti altri utenti trarranno vantaggio dalla potenza di portare con sé un display personale. I trend evidenziano come gli utenti di dispositivi mobili vogliono poter giocare a più giochi e trasmettere più video. Si prevede che il mercato globale dei giochi da dispositivi mobili raggiungerà i 153 miliardi di dollari entro il 2027, crescendo ogni anno dell’11,5%. Mentre si prevede che il mercato dello streaming video raggiungerà i 972 miliardi di dollari entro il 2030, con una crescita media annua del 18,1%.

Lavorare in tutta libertà, ma mantenendo la privacy

Questi occhiali non servono solo per divertimento e giochi. Il lavoro ibrido è sempre più diffuso, professionisti in diversi settori lavorano sempre più spesso dai dispositivi mobili. Ma dover consultare documenti privati e critici per la propria attività su un PC in spazi pubblici crea dei rischi. Con Lenovo Glasses T1, si ha uno spazio di lavoro privato per evitare surfing alle proprie spalle.

Caratteristiche tecniche

I Lenovo Glasses T1 sono progettati per soddisfare le esigenze di molti utenti diversi. Oltre alla maggior parte dei dispositivi Windows, Android e MacOS dotati di USB-C full-function, gli occhiali possono anche essere collegati a dispositivi iOS dotati di connettore Lightning tramite un adattatore opzionale. Per massimizzare il comfort durante l’utilizzo prolungato, gli occhiali Lenovo T1 sono dotati di clip poggia naso intercambiabili, stanghette adattabili alla propria forma e prevedono l’inserimento di lenti da vista personalizzate tramite un supporto dedicato incluso.

L’eccezionale qualità dell’immagine si ottiene grazie alla tecnologia display all’avanguardia micro-OLED, che offre un’incredibile ricchezza di colori e un rapporto di contrasto elevatissimo di 10.000:1. Con un’elevata efficienza ottica e un basso consumo energetico complessivo, i Lenovo Glasses T1 possono riprodurre video in streaming e giochi da dispositivi mobili collegati per ore senza preoccuparsi di scaricare le batterie dei dispositivi collegati.

Dichiarazioni relative al nuovo Lenovo Glasses T1

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito al nuovissimo Lenovo Glasses T1 presentato al Tech Life 2022.

Ogni giorno, le persone in tutto il mondo passano sempre più spesso ai dispositivi mobili per l’intrattenimento e la produttività,

ha affermato Eric Yu, Senior Vice President of Commercial Product Center and SMB Segment, Intelligent Devices Group, Lenovo. Che ha continuato poi, aggiungendo che:

Il display fisico può rappresentare un limite nell’esperienza dell’utente. Con una soluzione come Lenovo Glasses T1, gli utenti hanno un grande schermo portatile e privato e possono aumentare le possibilità dei loro smartphone e laptop.

Il portafoglio di soluzioni Lenovo per consumatori e aziende offre esperienze migliori grazie a un’offerta di tecnologie complementari. Gli utenti di smartphone Motorola possono sfruttare Ready For per amplificare la propria esperienza di gioco e intrattenimento con gli occhiali Lenovo T1. Ready For libera tutta la potenza degli smartphone semplificando la connessione a monitor portatili, tastiere e altri dispositivi per

un’esperienza coinvolgente e unica.

Prezzo e disponibilità

I Lenovo Glasses T1 (noti come Lenovo Yoga Glasses in Cina) saranno in vendita in Cina alla fine del 2022 e saranno disponibili in altri mercati selezionati nel 2023. Il prezzo per la soluzione di display indossabile sarà comunicato successivamente in base alla disponibilità.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo Lenovo Glasses T1 presentatao al Tech Life 2022 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).