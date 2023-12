Recensione KTC H32S17: un monitor da gaming economico con un’ottima resa

In questo articolo andremo a vedere la recensione del monitor KTC H32S17. Il pannello che abbiamo testato vanta una risoluzione di 2560×1440 (WQHD), un pannello VA curvo da 32 pollici e una frequenza di aggiornamento di 165Hz

Se volete sapere come si è comportato durante i n ostri test il KTC H32S17 32 pollici non vi rimane che continuare nella lettura di questa recensione dedicata.

Ovviamente se l’avete persa vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata al KTC G42P5 42 pollici, un monitor tanto particolare quanto interessante.

Specifiche tecniche | Recensione KTC H32S17

Risoluzione: 2560×1440 (WQHD)

2560×1440 (WQHD) Pannello: VA curvo da 32 pollici

VA curvo da 32 pollici Frequenza di aggiornamento: 165Hz

165Hz Tempo di risposta: 1ms

1ms GAMMA: sRGB 99%

sRGB 99% Luminosità: 350 cd/m²

350 cd/m² Contrasto statico: 3000:1

3000:1 Angolo di visione: 178°

178° Connessioni: HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Il KTC H32S17 è un monitor da gaming economico che offre un’ottima resa. Il pannello VA offre colori vividi e un buon contrasto, mentre la frequenza di aggiornamento di 165Hz assicura un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Il tempo di risposta di 1ms è ottimo per evitare la sfocatura dei movimenti, mentre la gamma sRGB del 99% garantisce che i colori siano accurati. La luminosità di 350 cd/m² è sufficiente per la maggior parte delle situazioni, ma potrebbe non essere sufficiente in ambienti molto luminosi.

L’angolo di visione di 178° è ottimo per guardare film o giocare in compagnia. Le connessioni HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2 consentono di collegare il monitor a un PC, una console o un altro dispositivo di gioco.

Estetica e costruzione e connessioni | Recensione KTC H32S17

Il KTC H32S17 è un monitor da gaming che si distingue per il suo design accattivante e aggressivo. Il pannello è di colore nero con bordi sottili, anche il piedistallo è di colore nero e presenta una linea ondulata che si estende lungo tutta la sua lunghezza. Il piedistallo è abbastanza grande per sostenere il peso del monitor, ma non è eccessivamente ingombrante.

Il KTC H32S17 è disponibile con un piedistallo regolabile in altezza, inclinazione e rotazione. Il monitor può essere montato anche a parete tramite un supporto VESA.

In conclusione, il KTC H32S17 è un monitor da gaming dal design moderno e accattivante. Il pannello è di alta qualità e offre un’esperienza di gioco coinvolgente.

Il montaggio può essere spiegato in maniera molto semplice, poiché richiede solamente alcuni passaggi. KTC mette a disposizione dell’utente due opzioni per installare l’H32S17.

Sul retro del monitor curvo è presente un attacco VESA di 100 x 100 mm che permette di fissarlo su un supporto adeguato.

In alternativa, è possibile utilizzare il supporto fornito in dotazione. Per fare ciò, basta montare il braccio di supporto utilizzando due viti fornite con il monitor curvo.

Successivamente, si aggancia il supporto all’apposito spazio sul retro del monitor, basterà sentire un breve clic. In questo modo il KTC H32S17 è pronto all’uso e può essere immediatamente collegato al PC.

Estetica e materiali | Recensione KTC H32S17

Il monitor KTC H32S17 lascia un’impressione positiva grazie al suo display curvo.

Il supporto è robusto e mantiene il monitor saldamente in posizione verticale, con la possibilità di regolare l’inclinazione da -5 a +15 gradi a seconda delle proprie preferenze. Sul retro del monitor, sono presenti quattro LED con illuminazione RGB per un’esperienza di gioco più immersiva. Tuttavia, è bene sottolineare che non è possibile regolare il colore e la luminosità secondo le proprie preferenze.

Dal punto di vista della qualità costruttiva, l’H32S17 si distingue per un alto livello di finitura.

Non si riscontrano spigoli taglienti o evidenti difetti di assemblaggio. Il monitor H32S17 dispone di una connessione di alimentazione e di una porta USB 2.0 utilizzata per futuri aggiornamenti del firmware.

Sul retro del monitor, sono presenti due porte HDMI 2.0 e due porte DisplayPort versione 1.2 per una connettività versatile. Inoltre, è possibile collegare direttamente le cuffie al monitor grazie al jack da 3,5 mm.

OSD e accessori: ecco come si presentano

KTC si basa sul principio “un pulsante per tutto”. Il pulsante di accensione si trova sul retro e funge anche da joystick per le impostazioni.

Premendo il pulsante si attiva l’OSD del KTC H32S17 e l’utente può navigare tra i menu disponibili con i movimenti del joystick. La struttura dei menu è strutturata in modo sensato, in modo da permettere all’utente di orientarsi rapidamente. A seconda dell’opzione selezionata, può comparire un breve messaggio di avvertimento relativo al consumo energetico, che spesso deve essere confermato.

Dal nostro punto di vista, tuttavia, si tratta di un aspetto trascurabile, dato che l’OSD viene probabilmente utilizzato solo una volta per la calibrazione durante la configurazione.

Il produttore mette a disposizione un totale di sei profili preimpostati. Questi si differenziano per la forza dell’immagine e regolano, tra l’altro, la gamma, il contrasto, la luminosità e persino il bilanciamento del nero. KTC denomina i profili come segue: Standard, Cinema, Foto, RTS, FPS1 e FPS2.

Se vogliamo creare le nostre impostazioni personali, questo è ovviamente possibile. Il filtro blu integrato nel KTC H32S17 potrebbe essere interessante per chi è attivo di notte.

Le funzioni aggiuntive per il gioco possono essere impostate in un menu di selezione rapida. Queste includono un timer, un mirino regolabile e anche un contatore di FPS.

Come si comporta nell’utilizzo quotidiano? | Recensione KTC H32S17

Abbiamo provato questo monitor guardando qualche serie TV, qualche film e ovviamente per videogiocare.

Per videogiocare abbiamo utilizzato la seguente configurazione:

Nell’uso quotidiano, il monitor KTC H32S17 si dimostra affidabile e versatile. Il display curvo offre un’esperienza visiva coinvolgente, sia che si tratti di lavoro o di intrattenimento.

La possibilità di regolare l’inclinazione lo rende adattabile alle esigenze personali, garantendo un comfort visivo ottimale. La gestione delle impostazioni tramite il pulsante joystick sul retro è intuitiva e il menu OSD ben strutturato semplifica la personalizzazione dell’immagine.

La presenza dei profili preimpostati offre una scelta rapida tra diverse configurazioni, mentre il filtro blu integrato è un vantaggio per chi lavora di notte.

Le funzioni extra per il gaming, come il timer, il mirino regolabile e il contatore di FPS, aggiungono un tocco di versatilità al monitor. Nel complesso, il KTC H32S17 si comporta bene nell’uso quotidiano, offrendo una piacevole esperienza visiva e una gestione semplice delle impostazioni.

Chi dovrebbe acquistare questo monitor?

Il monitor KTC H32S17 si rivela una scelta versatile e affidabile per una vasta gamma di utenti. Grazie al suo display curvo, offre un’esperienza visiva coinvolgente, che si traduce in un piacere sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

La possibilità di regolare l’inclinazione assicura un comfort visivo ottimale, adattandosi alle esigenze individuali.

La gestione delle impostazioni tramite il pulsante joystick posizionato sul retro del monitor risulta intuitiva, semplificando la personalizzazione dell’immagine.

Inoltre, i profili preimpostati offrono opzioni rapide per diverse configurazioni, mentre il filtro blu integrato è un vantaggio per coloro che lavorano di notte, aiutando a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Le funzionalità extra per il gaming, come il timer, il mirino regolabile e il contatore di FPS, aggiungono una versatilità apprezzata dai giocatori.

Nel complesso, il KTC H32S17 è una scelta eccellente per chi cerca un monitor di qualità per soddisfare una vasta gamma di esigenze quotidiane.

Il monitor è acquistabile sul sito di GeekMall al prezzo di 265.95 euro.