Top 5 SUV più venduti in Italia: ecco la classifica di Autohero

Autohero, lo shop online leader in Europa per le auto di seconda mano, ci svela la classifica dei top 5 SUV che hanno conquistato il pubblico italiano durante i primi nove mesi del 2023: corriamo subito a scoprirla!

La Jeep Compass si mantiene saldamente in testa alle preferenze della classifica stilata da Autohero, seguita da Mercedes GLA e BMW X1. Appena fuori dalla top 5 SUV merita comunque una menzione speciale l’Alfa Romeo Stelvio, il SUV italiano più venduto nello stesso periodo. Per quanto riguarda i colori, il grigio continua ad essere il più popolare, seguito da bianco, nero, blu e argento.

Per ciò che concerne invece l’area in cui si registrano più vendite di SUV la Lombardia risulta capolista, anche a causa dei famigerati ‘blocchi ambientali’ che costringono a piedi sempre più persone. Seguono in classifica Lazio, Sicilia, Veneto e Sardegna. Analizziamo insieme nel dettaglio la brillante selezione di SUV proposta da Autohero, che ci farà scoprire da vicino i best seller del 2023.

1 – Jeep Compass: un best seller italiano

La Jeep Compass occupa la testa della speciale classifica, restando a pieno titolo tra i SUV più desiderati dal pubblico italiano che strizza l’occhio ad una guida di tipo ‘avventuroso’. Il marchio Jeep gode da sempre di una fortissima caratterizzazione, risultando nell’immaginario collettivo un po’ come la fuoristrada per eccellenza.

Le doti della Compass comunque non si limitano solo alle ottime prestazioni della trazione integrale sullo sterrato, ma riguardano anche il comfort di marcia e la praticità data dalle dimensioni contenute. Ciò la rende un veicolo adatto anche per la guida nel traffico dei centri abitati, dove il conducente può trovare il suo stile di guida ideale, avendo la comodità di variare a proprio gradimento numerosi parametri e impostazioni.

Le sue forme presentano molti elementi distintivi del marchio Jeep, aumentandone l’appeal e rendendola immediatamente riconoscibile. Internamente lo spazio a disposizione dei passeggeri è molto, accompagnato da un infotainment all’altezza delle aspettative. Per quanto riguarda la sicurezza, la Compass può contare su ben 5 stelle Euro NCAP, risultato di assoluto rilievo. Disponibile con motori benzina, diesel, e ibrido plug-in è la scelta ideale di chi punta tutto su piacere di guida e praticità.

2 – Mercedes GLA: la qualità che convince nella top 5 SUV

Il secondo posto della top 5 SUV spetta di diritto alla Mercedes GLA. Il suo design, grintoso, moderno e dinamico rappresenta un grande punto di forza, specie se unito a quel tocco di raffinatezza a cui Mercedes ha da sempre abituato la sua clientela.

Non manca comunque una vena di sportività unita alla propensione per l’offroad leggero, caratteristica di ogni SUV moderno che si rispetti. Comfort e stile convivono in simbiosi all’interno di questa vettura, dove è possibile apprezzare finiture e materiali di ottimo livello, unitamente a controlli di guida evoluti. La Mercedes GLA è disponibile sia a due che a quattro ruote motrici, permettendo così alla clientela di decidere la formula che meglio soddisfa le proprie esigenze di mobilità.

Grande attenzione anche sul fronte della sicurezza, dove può vantare con orgoglio cinque stelle Euro NCAP, accompagnate da un evoluto apparato elettronico finalizzato alla prevenzione degli urti. Spazio, raffinatezza e stile sono quindi i suoi cavalli di battaglia, che la rendono un SUV molto personale ma sempre attento alla praticità di utilizzo.

3 – BMW X1: una formula collaudata e di successo

La BMW X1 occupa la terza posizione della top 5 SUV 2023 di Autohero. La sua formula vincente sta proprio nel riproporre fedelmente lo stile che caratterizza da sempre BMW e che è molto apprezzato dalla sua clientela, in tutti i segmenti di vendita.

Un’estetica di tendenza che comunque non dimentica per nulla i contenuti: è infatti possibile godere dei vantaggi della trazione integrale e, sulle versioni più sportive, persino della precisione di guida offerta dalle sospensioni ribassate. Internamente lo spazio non manca e il carico viene agevolato dalla possibilità di reclinare i sedili posteriori.

Le opzioni di illuminazione ambientale forniscono poi quel tocco di gradevole modernità che rende l’esperienza a bordo molto piacevole. Disponibile sia benzina che diesel e ibrido plug-in, la X1 è dotata di efficienti sistemi di assistenza alla guida, potendo oltretutto vantare il massimo punteggio nei crash test Euro NCAP nel 2015 e nel 2022.

4- Peugeot 3008: la più futuristica della top 5 SUV

Ciò che fa spiccare Peugeot 3008 tra le altre vetture della Top 5 SUV è sicuramente il suo stile deciso e futurista, un tratto caratteriale molto forte ma anche molto attento all’equilibrio delle proporzioni. Questo SUV sa abbinare potenza, eleganza e tecnologia in una maniera assolutamente naturale e funzionale, fornendo un’esperienza di guida molto rilassante.

Difficile restare indifferenti di fronte al taglio accattivante di fari e mascherina anteriori, dettagli estetici che lasciano intuire l’impronta smart che ritroviamo anche internamente. Materiali di qualità, infotainment avanzato e il pratico i-cockpit digitale rendono la vita a bordo un’esperienza pratica e gradevole. Decisamente ampio lo spazio interno, dove possono trovare posto comodamente persino cinque persone con relativi bagagli: una caratteristica da non sottovalutare!

La Peugeot 3008 è disponibile con motorizzazioni benzina, diesel e ibride plug-in, con consumi ridotti ed elevate autonomie percorribili. I progettisti Peugeot hanno messo la sicurezza in primo piano, con cinque stelle nei crash test Euro NCAP e una gamma completa di dispositivi di sicurezza, tra cui airbag, ABS, e assistenti di guida evoluti. Anche sul fronte affidabilità si dimostra un veicolo a tutta prova, su cui fare affidamento per la vita quotidiana e per i lunghi viaggi. Non è un caso infatti se ha ottenuto il titolo di “Auto dell’Anno” a Ginevra nel 2017.

5 – Volkswagen T-Roc: per chi cerca la sostanza

Chiude questa top 5 SUV la Volkswagen T-Roc, L’alternativa moderna e dinamica per chi cerca un SUV di sostanza e senza troppi fronzoli. Ovviamente la vettura è dotata dei più avanzati controlli di sicurezza, assistenza alla guida evoluta e tutti i comfort, ma resta la scelta ideale per chi bada in primis alla praticità. Le sue forme risultano decise e personali, pur restando in linea con il carattere essenziale tipico di Volkswagen.

Stile e funzionalità convivono in perfetta sintonia, esaltati da tecnologia e qualità tipiche della ‘sorella’ Golf. Disponibile anche con trazione integrale, è un SUV compatto che si propone di colmare il divario tra i modelli T-Cross e Tiguan, presentandosi tuttavia con un carattere ben definito e riconoscibile. L’aspetto generale della vettura comunica sicurezza e sportività e le doti di agilità nella guida non fanno che confermare positivamente queste sensazioni.

Questa percezione di dinamismo è possibile ritrovarla anche internamente, dove un cruscotto digitale domina la scena in abbinamento ad un infotainment avanzato e ben accessibile. La grinta del disegno di plancia e sedili non impedisce all’insieme di mostrare una certa eleganza, dovuta anche alla solidità dei materiali utilizzati e alla precisione degli assemblaggi. Anche per la T-Roc i test Euro NCAP risultano decisamente rassicuranti, con un punteggio di ben 5 stelle. Da segnalare persino la disponibilità di una rara versione cabrio, forse un po’ bizzarra ma sicuramente molto chic.

Auto bonus della top 5 SUV: Alfa Romeo Stelvio, il cuore sportivo italiano

L’Alfa Romeo Stelvio, è il primo SUV italiano a imporsi nella classifica di Autohero, subito dopo la top 5. Il suo punto di forza è sicuramente un’esperienza di guida unica e gratificante, frutto di una progettazione ad hoc e di tecnologie all’avanguardia. Dopo aver lungamente trascurato questo segmento, Alfa Romeo è riuscita a proporre una delle vetture ad oggi più valide ed ambite, in linea con la sua lunga tradizione di grandi stradiste.

La Stelvio offre prestazioni di primissimo livello, abbinate ad uno stile inconfondibilmente italiano e sportivo, realizzando un mix dalla piacevolezza veramente difficile da ritrovare altrove. Ovviamente è un SUV che per sua stessa natura si rivolge ad una clientela di alto livello, e ciò è ben chiaro sia osservando la sua scheda tecnica che ammirando qualità e materiali utilizzati per rifinire gli interni.

Disponibile anche in versione integrale, fa della sicurezza di marcia (anche ad alte velocità) uno dei suoi punti forti, potendo vantare ovviamente cinque stelle nei test Euro NCAP. Molti i dispositivi di sicurezza avanzati a bordo della vettura, dove i controlli elettronici e l’infotainment si abbinano a meraviglia con il piacere dell’autentica guida sportiva. Un mix che rispecchia in pieno la nuova definizione di cuore sportivo italiano.

