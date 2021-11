Recensione Corsair H150i ELITE LCD: il primo dissipatore Corsair con schermo LCD

In questo articolo vedremo la recensione del Corsair H150i iCUE ELITE LCD. La personalizzazione del mondo PC è ormai una parte fondamentale e, voler cambiare spesso fa parte della cultura nerd moderna. Grazie a Corsair e più nello specifico grazie al suo iCUE ELITE LCD ora potremmo farlo ogni giorno senza mai dover cambiare davvero!

Tante le novità per quello che è forse il “più bel” upgrade di Corsair nel mondo del raffreddamento CPU. Ovviamente lo schermo LCD in grado di trasmettere un immagine fissa o una GIF la fa da padrone ma non sono meno importanti le ventole ML RGB ELITE. Non possiamo ovviamente non citare anche la possibilità di utilizzare questo dissipatore anche con i nuovi processori Intel Alder Lake.

Disponibile in tre varianti che si differenziano per dimensione del radiatore (e di conseguenza per numero e dimensione di ventole), potrete difatti scegliere la variante che più fa per voi.

Nel nostro caso abbiamo ricevuto in test da Corsair la versione H150i ELITE LCD che corrisponde al classico 360mm. La grande novità risiede anche nel fatto che non sarete obbligati a cambiare il vostro dissipatore Corsair (se possedete già un sistema AIO della serie Elite Capelix) per avere la possibilità d’installare lo schermo LCD di ultima gen. È possibile infatti acquistare un Elite upgrade kit che con pochissimi e semplici passaggi vi permetterà di fare appunto un upgrade vero e proprio.

Scopriamo questo sistema di raffreddamento a liquido grazie alla sua scheda tecnica

Garanzia: 5 anni

Materiale piastra di contatto: rame

Materiale radiatore: alluminio

Compatibilità: Intel LGA 1700, 1200, 1366, 115x, 20xx e AMD AM4, AM3, AM2, sTRX4 e sTR4

Velocità ventole: 2000 RPM (X3 ventole incluse)

Dimensioni delle ventole: 3x120mm

Packaging e design | Recensione Corsair H150i Elite LCD

Come abbiamo imparato a conoscere grazie alla recensione del dissipatore Corsair H100i Elite Capellix i nuovi sistemi LED scelti dalla casa californiana offrono un notevole colpo d’occhio. Se al nuovo sistema d’illuminazione aggiungiamo anche uno schermo LCD il tutto acquista un che di davvero spettacolare. Inoltre migliora anche notevolmente a livello estetico, grazie alla nuova variante delle ventole che si trovano in bundle per questo sistema AIO.

All’interno della confezione troviamo tutto l’occorrente per montare il nostro dissipatore. Infatti oltre all’ovvio radiatore e le relative ventole per raffreddarlo, troviamo anche un set infinito di viti e rondelle, due copri dissipatore e tutti i back plate per le schede madri più o meno recenti. Un piccolo plauso a Corsair inoltre per aver inserito nella confezione anche il suo Commander Pro che ci semplificherà, e non di poco, il collegamento alle altre ventole (fino a sei) RGB già presenti nel case.

Installazione | Recensione Corsair H150i Elite LCD

Come detto a inizio recensione siamo ben felici di trovare la possibilità di poter collegare questo sistema di raffreddamento anche ai nuovi processori Intel. Nell’attesa di poterlo fare, rimanete sintonizzati perché presto succederà, abbiamo optato per testare questo sistema di raffreddamento su una pecora nera di processore. Per i nostri test abbiamo infatti utilizzato un Ryzen 7 3700X, non certo una CPU famosa per le sue basse temperature.

Siamo stati ben contenti di notare che Corsair abbia fatto un passo indietro e abbia modificato il sistema di serraggio per i socket AM4 di AMD. Infatti potremo fissare la nostra pompa alla scheda madre tramite un sistema a quattro viti, esattamente come per le CPU Intel.

Ricordo inoltre che lo schermo LCD può essere acquistato anche in modo del tutto stand alone e montato sui dissipatori Corsair compatibili.

iCUE ELITE LCD grazie al software tutto diventa fdacile

Come ben sapranno gli amanti del mondo hardware quello di Corsair non è il primo schermo LCD montato su un dissipatore ma possiamo affermare senza remore che sia il più semplice da impostare.

Grazie a iCUE impostare a piacimento lo schermo montato sulla pompa del sistema di raffreddamento sarà un vero e proprio gioco da ragazzi.

Ovviamente regna la personalizzazione. Potrete infatti decidere fra vari pre-set già pronti per essere utilizzati oppure decidere d’impostare un’immagine fissa o addirittura una un’immagine animata, una GIF in poche parole.

Fra i vari set già pronti potrete decidere se mostrare la temperatura della CPU, il carico della stessa. L’ora esatta, la velocità dell ventole e molto altro. Se sceglierete d’inserire un’immagine, che essa sia animata o meno, la risoluzione ideale è di 480 x 480 px. Non temete però Corsair ha pensato proprio a tutto e se l’immagine è troppo grande, o troppo piccola, potrete tramite software aumentare o diminuire lo zoom tramite un comodo cursore.

In poche parole ancora una volta quando si acquista un prodotto Corsair è inevitabile dire che si acquista un software impeccabile.

Alcune immagini non riescono a esprimere il vero impatto che offre il monitor. I pixel molto evidenti nelle foto non sono in realtà visibili a occhio nudo.

Build di test e benchmark | Recensione Corsair H150i Elite LCD

Per i test all’interno di questa recensione di Corsair H150i Elite LCD abbiamo utilizzato la seguente build:

Motherboard : Asus TUF Gaming B550 Plus

: Asus TUF Gaming B550 Plus CPU : AMD Ryzen 7 3700X

: AMD Ryzen 7 3700X Case : Odyssey X

: Odyssey X Ram : 32 GB Corsair Vengeance RGB PRO

: 32 GB Corsair Vengeance RGB PRO Scheda Video: Nvidia GTX 2080 MSI Ventus

Abbiamo lasciato il nostro Ryzen 7 totalmente in stock. Come è ben noto siamo davanti a un processore che non è famoso per le sue basse temperature.

Ovviamente abbiamo usato per i nostri test lo stesso tipo di pasta termica, nello specifico una ARCTIC MX-4. I risultati che potrete leggere attraverso i grafici sottostanti riportano il valore medio delle temperature riscontrato nella fascia temporale indicata. Per monitorare tali temperature ci siamo affidati al software HWiNFO64.

Per evitare risultati non fedeli, abbiamo optato per una serie degli stessi test. Inoltre, per garantire un’idea quanto più completa, si è scelto di effettuare i seguenti test in modalità sintetica e non, questo è stato il nostro modus operandi: idle, gaming e Cinebench R20.

Idle

Per effettuare il test in idle abbiamo avviato Windows, lo abbiamo lasciato caricare completamente per 5 minuti, dopodiché abbiamo avviato la misurazione della temperatura per 10 minuti in cui il PC è stato completamente inutilizzato. Il risultato finale ci ha soddisfatto abbastanza.

Gaming

La sessione di gioco è durata circa 90 minuti. In questo lasso di tempo abbiamo modificato i vari settaggi grafici mantenendo comunque sempre la medesima risoluzione di 2K (2560×1440). In questo modo è stato possibile simulare diversi utilizzi e carichi della CPU a seconda delle potenzialità della propria scheda video. In questo lasso di tempo il dissipatore della casa Corsair è sempre riuscito a tener a bada le temperature del nostro processore, con eccellenti prestazioni.

Cinebench R20

Questo è sicuramente il test più sdoganato all’interno dell’emisfero PC. Il test parla da sé, inutile dire che anche in questo scenario si è comportato egregiamente.

Chi dovrebbe acquistare questo dissipatore?

Al netto di un costo abbastanza impegnativo se si pensa a un sistema di raffreddamento siamo davanti al miglior dissipatore dotato di schermo LCD presente al momento sul mercato. Complice di un software che ogni volta, in maniera del tutto gratuita, viene aggiornato e costantemente migliorato questo iCUE ELITE LCD risulta essere un accessorio in grado di dare davvero tantissime soddisfazioni.

Il sistema di dissipazione è ottimo e le temperature tenute sotto controllo in maniera impeccabile. Ovviamente il vero protagonista rimane lo schermo LCD che regala un’ottima resa cromatica e tante personalizzazioni rendendo il tutto accessibile a chiunque. Non servono grandi competenze per godere a pieno di questo gran bel pezzo di hardware.

Ancora una volta Corsair è riuscita dettare legge e trovare il giusto compromesso fra spettacolarità e fruizione.

