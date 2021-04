NVIDIA RTX 3080 Ti in uscita il 25 maggio, NVIDIA RTX 3070 Ti a giugno

La due nuove schede basate su Ampere dovrebbe completare l’offerta in fascia alta. la data d’uscita prevista di NVIDIA RTX 3080 Ti è il 25 maggio, mentre per NVIDIA RTX 3070 Ti si dovrà aspettare almeno fino a giugno

Mancano ancora due tasselli per completare la fascia alta del mercato alla casa di Santa Clara. NVIDIA RTX 3080 Ti è certamente la più attesa, la vera top di gamma della serie 3000, escludendo la RTX 3090 che sostituisce la Titan, che andrà a giocare ad armi pari con la top di gamma AMD RX 6900 XT, sia come specifiche che come prezzo secondo i rumor. Si tratta di un prodotto molto atteso dai fan perché dovrebbe colmare i limiti della RTX 3080 che si vedono in alcuni giochi molto pesanti come Cyberpunk 2077. Invece NVIDIA RTX 3070 Ti è sempre rimasta un po’ in sordina, anche se potrebbe in parte colmare il cospicuo gap tra la RTX 3070 e la 3080. Forse questo modello è un po’ meno appetibile perché sarebbe un po’ limitata per il 4K, ma sovradimensionata per il QHD. Chi vuole il QHD potrebbe optare per la 3070 liscia, risparmiando, mentre chi vuole giocare in 4K farebbe meglio a puntare su una 3080 o superiore. Vediamo le date d’uscita delle ultime schede grafiche!

NVIDIA RTX 3080 Ti: uscita il 25 maggio

Sulla bocca di tutti da diverse giorni, ormai l’uscita di questa nuova top di gamma è questione di settimane secondo le ultime indiscrezioni. La scheda grafica NVIDIA RTX 3080 Ti 12 GB FE (Founders Edition) dovrebbe presentare un design del PCB codificato come PG132-SKU18 e il chip grafico GA102-225-KD-A1. Sembra che l’ultima rivisitazione di questa GPU avrà 10240 core CUDA per un totale di 80 unità SM, quasi quanto una RTX 3090 che ne conta appena una manciata in più. La nuova scheda video top di gamma dovrebbe offrire una velocità di clock di 1365 MHz di base e 1665 MHz in boost, leggermente al di sotto dell’ammiraglia RTX 3090 probabilmente per via del TGP che dovrebbe rimanere lo stesso della RTX 3080 ovvero 320 W.

Per quanto riguarda la memoria, la scheda sarà dotata di 12 GB di memoria GDDR6X (anche all’inizio sembrava dovessero essere 20). A differenza delle velocità di 19,5 Gbps dell’RTX 3090, NVIDIA RTX 3080 Ti dovrebbe mantenere la stessa velocità di memoria dell’RTX 3080 pari a 19 Gbps. Si suppone anche che la nuova scheda grafica utilizzerà un’interfaccia bus a 384 bit per una larghezza di banda totale teorica di 912 GB / s. Dovrebbero comunque essere sufficienti ad alimentare l’enorme chip da oltre 10.000 core, anche se un buffer un po’ più generoso avrebbe reso questa GPU più longeva.

L’uscita di NVIDIA RTX 3080 Ti è prevista per il 25 maggio ad un prezzo presunto di 999 dollari, di listino ovviamente. La scheda dovrebbe essere dotata di un nuovo meccanismi per la limitazione dell’hash rate negli algoritmi di mining, più resistente di quello un po’ cagionevole che abbiamo visto sulla RTX 3060.

NVIDIA RTX 3070 Ti: uscita in giugno

NVIDIA RTX 3070 Ti dovrebbe presentare la GPU GA104-400-A1, la stessa della 3070. NVIDIA RTX 3070 Ti utilizzerà però la SKU PG141-SKU10. La nuova GPU basata sull’architettura Ampere presenterà 6144 core CUDA organizzati in 48 SM. Questi sono il 4% in più di core CUDA rispetto alla GeForce RTX 3070 e circa il 30% in meno rispetto alla GeForce RTX 3080. Il grosso passo avanti lo facciamo sul fronte delle memorie che dovrebbero passare da GDDR6 a GDDR6X, quindi molto più veloci tuttavia la quantità sarà sempre di 8 GB (si vociferava anche di una versione da 16 GB). La scheda manterrà un’interfaccia bus a 256 bit e la velocità dei pin dovrebbe essere valutata a 19 Gbps come la GeForce RTX 3080 e la RTX 3080 Ti, quindi avremo una banda teorica di circa 608 GB/s. NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti avrà un TGP probabilmente intorno ai 250-275 W per dare spazio forse a delle frequenze di clock più elevate.

L’uscita di NVIDIA RTX 3070 Ti dovrebbe essere fissata nel mese di giugno, probabilmente verso la fine anche se non sappiamo ancora i dettagli. Anche questa nuova scheda avrà il limitatore di hash rate di nuova generazione. Il prezzo non è noto ufficialmente, ma potrebbe essere ragionevole piazzarla a 599 dollari circa di listino. Ma forse il dubbio più importante è quello sulla quantità.

