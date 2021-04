iFun Screen Recorder: registrare lo schermo del PC gratis e senza filigrana

Se vi state chiedendo come registrare lo schermo del PC gratis e senza filigrana, la risposta è iFun Screen Recorder. Scopriamolo insieme

Quante volte ci è capitato di voler registrare uno spezzone di un video o anche una lezione online? Certamente, soprattutto in quest’ultimo caso, le piattaforme adibite a videocall e non solo ci permettono di registrare direttamente il tutto. Tuttavia, in molti casi non sempre viene eseguita una registrazione. Ma come possiamo fare se abbiamo un’urgenza e non vogliamo perderci neanche un secondo dell’evento online?

Una possibile soluzione è iFun Screen Recorder di IObit, software per registrare lo schermo del PC gratuitamente e senza nessuna filigrana. Ovviamente, questo programma può esser utilizzato anche per molteplici funzioni. Iniziamo dunque questo articolo e scopriamo tutte le funzionalità del software e i suoi punti peculiari che lo caratterizzano dai concorrenti.

Scopriamo iFun Screen Recorder, il programma per registrare lo schermo del PC

Al giorno d’oggi esistono molteplici programmi, a pagamento e gratuiti, che permettono di registrare ciò che accade sul nostro schermo. Che sia un gioco, uno spezzone di un video ricordo o semplicemente una call importante della quale non vogliamo perdere nessun dettaglio, questi programmi ci permettono di registrare tutto. Tuttavia, molti di essi sono a pagamento e, sebbene sia disponibile una versione gratuita dello stesso, spesso sono piene di limitazioni e con filigrane che non si possono rimuovere.

Ecco dunque che IObit arriva in nostro aiuto con un software veramente leggero e facile da utilizzare. Grazie ad iFun Screen Recorder infatti potremo registrare tutto quello che è presente sul nostro schermo del PC senza dover acquistare nessuna licenza e senza limitazioni dovute a filigrane non desiderate. Insomma, un prodotto molto promettente che potrà tornare utile a moltissimi di noi.

La sua particolarità, oltre all’assenza di filigrane fastidiose, consiste nel fatto che possiamo registrare illimitatamente tutto quello che vogliamo. Molte versioni di prova infatti ci forniscono un limite massimo al quale dobbiamo sottostare se non vogliamo comprare una licenza per un prodotto completo. Inoltre, con questo software non dovrete registrare per forza tutto lo schermo.

Grazie alle sue due funzioni di cattura di una finestra o di una determinata area, sarà possibile registrare solo una porzione di schermo. Queste opzioni sono molto importanti se magari disponiamo di più finestre aperte contemporaneamente sullo schermo o se lo stesso è partizionato in più parti. Inoltre, il layout in sovraimpressione della registrazione ci farà capire cosa stiamo registrando nell’area di cattura selezionata.

Oltre a queste particolari proprietà, sarà anche possibile registrare la nostra webcam. Potremo scegliere uno fra i quattro angoli nel quale inserire il riquadro della webcam e anche la grandezza in base ai tre formati preimpostati: piccolo, medio, grande. È importante sottolineare in questo senso anche la compatibilità con software di terze parti e non solo con le varie cam. In questo modo potremo utilizzare programmi come XSplit VCam e simili per rimuovere lo sfondo alle nostre spalle o semplicemente sostituirlo con un altro senza bisogno di un apposito green screen.

Non solo lo schermo, ma anche l’audio – Registrare lo schermo del PC gratis e senza filigrane grazie a iFun Screen Recorder

Ciò implica anche la possibilità di registrare l’audio in uscita, ovvero quello dei video in riproduzione, dei videogiochi o delle videocall, ma non solo. Sarà possibile infatti catturare anche l’audio in entrata, per non perdere nessun dettaglio. Questa funzione è molto utile soprattutto mentre si gioca, specialmente se dopo vorremo pubblicare il video sul nostro canale YouTube. Sotto questo punto di vista sarà inoltre possibile scegliere, nelle apposite impostazioni e prima della registrazione, il formato audio, la frequenza e il canale (stereo o mono).

La stessa scelta si può eseguire anche per la registrazione dello schermo, ma solamente se non l’abbiamo già fatta partire. Sarà infatti possibile scegliere la risoluzione finale del video, fino a 4K, il formato, che andrà ad influire sul peso finale del video stesso, ma anche gli fps, il bitrate e la qualità del video finale. Insomma, una buona personalizzazione che permetterà a chiunque di registrare video più o meno pesanti in base alla disponibilità di storage, ma anche alle prestazioni del PC e, perché no, anche all’uso che ne vogliamo fare dello stesso.

Sarà inoltre possibile anche acquisire delle istantanee durante la registrazione. Il tutto è possibile anche ai comandi rapidi che ci permetteranno anche di avviare, mettere in pausa e stoppare definitivamente la registrazione senza dover avere in sovraimpressione il programma. Come se non bastasse, alla fine della registrazione sarà possibile editare – sebbene in maniera piuttosto superficiale – il nostro video.

Inoltre esiste anche un “cuginetto” di questo software. Stiamo parlando del Registratore Online dello Schermo che ci permetterà di registrare lo schermo online, senza bisogno di alcuna installazione. Supporta Chrome, Firefox e Opera e ci permetterà di catturare lo schermo gratuitamente e senza login. Insomma, un prodotto più “easy” per chi non deve eseguire molte registrazioni e non vuole installare nessun software.

Disponibilità del software

Come vi abbiamo già detto, questo software per registrare lo schermo del PC è disponibile gratuitamente senza nessun vincolo. Inoltre sarà anche possibile acquistare una licenza a pagamento che ci permetterà di avere qualche piccolo beneficio in più, anche se non di vitale importanza. Sarà infatti possibile godere di una qualità leggermente maggiore grazie all’algoritmo avanzato di codifica delle immagini, ma anche registrare fino a 60 fps per una migliore resa. Inoltre vi sarà un limitatore della CPU che porterà ad un utilizzo massimo dell’8% della stessa. Ovviamente la percentuale è relativa al modello di CPU che avete.

Per questo speciale sul software iFun Screen Recorder che vi permette di registrare lo schermo del PC gratuitamente e senza filigrane è ormai tutto. Per non perdervi ulteriori dettagli sul mondo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!