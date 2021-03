NVIDIA RTX 3070 Ti: due versioni da 8 e 16 GB GDDR6X?

Potremmo vedere diverse versioni di NVIDIA RTX 3070 Ti caratterizzata da diversi tagli di memoria: una con 8 GB e una con 16 GB. E potrebbero essere entrambe le nuove GDDR6X

Sicuramente NVIDIA RTX 3070 Ti potrebbe essere una scheda grafica davvero interessante per rapporto qualità prezzo. Assieme alla RTX 3080 Ti che dovrebbe arrivare prima dell’estate, sarà presentata nella seconda metà del 2021. Oltre al numero di core e quindi alla forza bruta però la grande novità potrebbe essere un doppio taglio di memoria GDDR6X: una versione da 8 GB e una versione da 16 GB secondo i colleghi di wccftech. Vediamo i dettagli.

NVIDIA RTX 3070 Ti: una doppia memoria?

Le ultime indiscrezioni indicano come NVIDIA RTX 3070 Ti sarebbe pronta per il lancio a maggio e potrebbe avere due varianti: una GDDR6X da 8 GB e una GDDR6X da 16 GB. Questa notizia è stata ulteriormente convalidata da un utente su Twitter che ha confermato non solo le specifiche del chip ma anche il doppio taglio di memoria. Ora sappiamo anche che la memoria avrà un clock di 19 Gbps, quindi sarà di tipo GDDR6X, lo stesso che troviamo sulla RTX 3080 e invece leggermente più lento di quello che troviamo su una RTX 3090.

Le specifiche

La nuova scheda grafica di fascia media dovrebbe presentare la GPU GA104-400-A1. Secondo le indiscrezioni, la NVIDIA RTX 3070 Ti utilizzerà la SKU PG141-SKU10 che è diversa da quello che si era ipotizzato in precedenza per la GPU, a testimonianza che probabilmente NVIDIA ha davvero deciso di cambiare le cose in corsa. Si prevede che la GPU offrirà 6144 core CUDA organizzati in 48 SM. Si tratta solo del 4% di core CUDA in più rispetto alla GeForce RTX 3070 e circa il 30% in meno rispetto alla GeForce RTX 3080. Inoltra avremo a disposizione 48 core RT, per confronto la RTX 3080 ne ha 68 e solamente 2 in più rispetto alla RTX 3070. I ROP saranno 96 per questo segmento della gamma NVIDIA, mentre la velocità di clock è ancora da confermare. NVIDIA RTX 3070 Ti sarà dotata di un bus di memoria a 256 bit con i due presunti tagli da 8 GB o 16 GB di memoria GDDR6X con velocità 19 Gbps.

Queste specifiche indicano una GPU leggermente più potente di una RTX 3070 dal punto di vista della forza bruta, ma con un importante upgrade della memoria. Infatti anche la versione da 8 GB utilizzerebbe una memoria GDDR6X a 19 Gbps, molto più rapida dell’attuale GDDR6 che si ferma a 14 Gbps. Ma è la versione da 16 GB certamente quella più ghiotta: un buffer così generoso potrebbe garantire prestazioni ottimali protratte nel tempo e apre anche all’utilizzo professionale. Tuttavia questo taglio appare come un azzardo da parte di NVIDIA. Prima di tutto vediamo i prezzi. La 3070 sta di listino a 519 euro, mentre la 3080 costa 719. Una NVIDIA RTX 3070 Ti da 8 GB potrebbe costare circa 579 euro, mentre la versione da 16 GB potrebbe attestarsi intorno a 659 euro per non sovrapporsi con il resto della linea. Vale davvero la pena addensare così tante schede? Inoltre dotare NVIDIA RTX 3070 Ti di un buffer di memoria da 16 GB significherebbe porla sopra anche una RTX 3080 Ti che invece sembrerà fermarsi a 12 GB. La cosa non avrebbe molto senso logico. Però bisogna tener conto anche del fatto che la cosa è già successo con la RTX 3060 che ha un buffer di memoria da 12 GB, più ampio di quello di una RTX 3080, ma in questo caso si tratta di una memoria molto più lenta.

Purtroppo non è molto chiaro quali siano i piani di NVIDIA sulle memorie. Non possiamo fare altro che attendere novità che certamente arriveranno nelle prossime settimane. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!