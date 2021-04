L’universo di Assassin’s Creed si espande con nuovi media!

Tramite comunicato stampa, Ubisoft ha annunciato negli scorsi giorni diverse nuove collaborazioni con editori, autori e illustratori per espandere l’universo di Assassin’s Creed attraverso altri media

Assassin’s Creed: Valhalla è l’ultimo capitolo del fortunato franchise di Ubisoft, forte di un successo davvero invidiabile. Nonostante il recente rinvio del primo DLC di Valhalla, L’Ira dei Druidi, il brand ha oggi un nome fortissimo all’interno dell’industria videoludica e conta una miriade di videogiochi, fra capitoli principali e spin-off. L’azienda, però, ha da sempre puntato ad espanderne l’universo attraverso numerosi altri media: romanzi, manga, graphic novel e chi più ne ha più ne metta. Negli scorsi giorni, tramite comunicato stampa Ubisoft ha tenuto a sottolineare di aver stretto ulteriori collaborazioni con editori, autori di talento e illustratori per continuare ad espandere il franchise di Assassin’s Creed.

In questo modo, la lore di Assassin’s Creed si sta espandendo attraverso numerosi formati: racconti, fiction illustrate e opere digitali. Ubisoft sta lavorando con un nutrito gruppo di editori, ognuno dei quali porta la propria esperienza per aiutare a sviluppare ulteriormente l’universo di Assassin’s Creed. Aconyte Books, Editis e Starfish stanno sviluppando nuovi racconti nelle loro rispettive lingue. Sul fronte illustrazione, invece, Glénat pubblicherà graphic novel in francese, mentre Dark Horse Comics ha realizzato una miniserie a fumetti in inglese e Ulab ha sviluppato manhua originali. Sul lato digitale, invece, il partner Ximalaya sta per lanciare il primo podcast narrativo a tema Assassin’s Creed, mentre lo studio coreano Redice produrrà il primissmo webtoon. Per quanto riguarda l’Italia, alcune di queste pubblicazioni verranno distribuite da Panini e Star Comics.

Assassin’s Creed: Ubisoft vuole espandere l’universo del franchise verso media diversi dal videogioco

Per differenziare al meglio l’offerta di prodotti di Assassin’s Creed, Ubisoft ha creato tre diverse etichette che possono arrivare in aiuto ai fan:

Classics : adattamenti diretti, basati sulle storie dei videogiochi;

: adattamenti diretti, basati sulle storie dei videogiochi; Chronicles : nuove avventure sui personaggi preferiti tra gli Assassini;

: nuove avventure sui personaggi preferiti tra gli Assassini; Originals: nuovi racconti che coinvolgono nuovi protagonisti e periodi temporali.

Etienne Bouvier, Publishing Content Managar di Ubisoft, ha affermato:

Siamo tutti fruitori di storie. Con questa nuova visione globale e con l’approccio locale, vogliamo offrire nuovi contenuti in formati familiari ai fan, profondamente radicati nel loro background culturale e nella loro Storia. Etienne Bouvier

Ubisoft sta puntando molto all’espansione del brand di Assassin’s Creed al di fuori dell’industria videoludica e verso altri media. Che cosa ne pensate di questa scelta? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!