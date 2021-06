Creative: ecco il kit per affrontare al meglio lo smart working

Nell’ultimo anno lo smart working è divenuto sempre più importante e per questo Creative ha ideato un apposito kit. Vediamo di cosa si tratta

Da inizio pandemia l’Italia ha scoperto, nel bene e nel male, un nuovo approccio al mondo del lavoro. Molta gente infatti si è ritrovata a dover lavorare da casa con il proprio PC, con tutti i limiti e le comodità che questo comporta. Creative non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha presentato il suo kit ideato appositamente per lo smart working. Scopriamo insieme le tre periferiche che lo compongono.

Tre periferiche Creative per un kit senza eguali

La prima periferica è il Sound Blaster PLAY! 4. Si tratta, per chi ancora non lo conoscesse, di un DAC USB molto utile per equalizzare ed eliminare il rumore di fondo durante le chiamate di lavoro. Grazie ad una cancellazione del rumore in tempo reale infatti, questo piccolo gioiellino è in grado di migliorare la qualità delle vostre call lavorative. Inoltre è dotato anche della tecnologia VoiceDetect che permette l’attivazione del microfono solamente quando si parla. Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

La seconda periferica è in realtà un headset. Stiamo parlando delle cuffie Sound Blaster JAM V2, dotate di tecnologia Bluetooth 5.0 e di codec audio avanzati, aptX HD e aptX Low Latency. Grazie a queste tecnologie sono in grado di regalare l’esperienza di ascolto wireless migliore di sempre. Anche le chiamate vocali saranno più chiare, grazie alla configurazione a doppio microfono e la tecnologia antirumore.

L’ultima periferica di questo kit invece è caratterizzata dalla Live! Cam Sync 1080p V2. In questo caso siamo davanti a una webcam dotata di disattivazione automatica del microfono e cancellazione del rumore per le videochiamate. Come dice il nome stesso, è in grado di registrare video in full HD, regalando una qualità molto elevata ed è compatibile con le principali piattaforme di videoconferenza, come ad esempio Skype, Microsoft Teams, Zoom e così via.

Insomma, il trittico perfetto per fare bella figura con i colleghi e per essere sempre al top durante le varie sessioni di smart working.