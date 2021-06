Assassin’s Creed Valhalla: arriva l’aggiornamento per il DLC

“E dove c’è uno strappo non metti mai una pezza”, o quasi: Assassin’s Creed Valhalla riceve oggi un aggiornamento per i problemi al DLC

Leggete quello che volete nella nostra citazione musicale, ma qualcuno tra Ubisoft e i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla è davvero un ragazzo fortunato, visto l’aggiornamento di oggi. La patch odierna risolve infatti diversi problemi, come ad esempio la mancanza di danni inflitti al Puca nella quest aggiuntiva “Nella nebbia”. Ora basta creare un salvataggio manuale e ricaricarlo dopo aver riavviato il gioco per risolvere il problema, che però nel caso del molto atteso DLC L’Ira dei Druidi non sembra essere l’unico. Anche le missioni di vendetta sembrano essere un po’ troppo poco reperibili.

L’ira dei fan, placata dall’aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla

Cambiando delle impostazioni al codice di Assassin’s Creed Valhalla, l’aggiornamento sembra aver reso la feature più visibile. Conscia dei problemi del gioco, Ubisoft ha reiterato le proprie scuse fatte in precedenza per lo stato attuale del DLC, puntando verso un testing più mirato. In altre parole, dunque, gli aggiornamenti passano ora dal mese a cui eravamo abituati tra una patch e l’altra alle cinque settimane, dando più importanza alla sostanza di ogni update che non alla frequenza fine a sé stessa. La dichiarazione di Ubisoft, in tal senso, è un autentico “mea culpa” in tutto e per tutto.

Il fulcro di tutto, secondo il publisher transalpino, è sempre e solo la community, che merita pertanto esperienze all’altezza delle proprie aspettative nonché degli standard stessi di Ubisoft. Proprio per questo, di recente l’editore francese ci ha resi partecipi dello stato del proprio sviluppo con una tabella di marcia (qui sopra) per ciascuno degli aggiornamenti. La versione 1.2.2 del gioco, in origine prevista a fine primavera, dovrebbe precedere la seconda espansione del gioco: l’assedio di Parigi.

