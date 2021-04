In questa recensione scopriremo come si è comportato Sound Blaster PLAY! 4, il nuovo DAC USB tascabile ideato da Creative

I DAC tascabili sono una parte del settore hardware sempre più in crescita in questi anni. La loro è un’innovazione che porta agli utenti molteplici vantaggi, come ad esempio una cancellazione del rumore in tempo reale per una maggior chiarezza vocale, ma non solo. In questa recensione andremo a scoprire Sound Blaster PLAY! 4, l’ultimo DAC USB ideato da Creative e pensato interamente per le videoconferenze e lo smart working.

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 138 x 16 x 8,2 mm
Dimensioni adattatore: 23,5 x 13,5 x 6 mm

Peso: 8,3 g
Peso adattatore: 4 g

Intervallo Dinamico (DNR): 110 dB

Processore audio: BlasterX Acoustic Engine, SmartComms Kit, CrystalVoice

Rapporto segnale/rumore (SNR): 110 dB

Max qualità di riproduzione: PCM 16-bit, 44.1, 48.0, 77.2, 96.0. 192.0 kHz / PCM 24-bit, 44.1, 48.0, 77.2, 96.0. 192.0 kHz

Risoluzione di registrazione: Mono, 16-bit, 44.1, 48.0 kHz / Mono, 24-bit, 44.1, 48.0 kHz

Impedenza cuffie supportata: 16 – 150 Ω

Tecnologia audio: CrystalVoice

Connettività: ingresso: jack 3,5 uscita: USB type-C, adattatore da Type-C a Type-A

Sistemi operativi supportati: Windows 10 32/64-bit (supporto Creative App) – macOS 10.4 o versioni successive

Windows 10 32/64-bit (supporto Creative App) – macOS 10.4 o versioni successive Compatibilità: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Android (versione 8.0 o successiva), iPad (modelli 2018 e successivi), iPadOS 13 o successivi

Un packaging semplice – Recensione Creative Sound Blaster PLAY! 4

Il packaging di questo DAC USB è quanto di più semplice possa esistere. Il dispositivo infatti si trova inserito, insieme al suo adattatore da USB Type-C a USB Type-A, all’interno di una scatola di dimensioni abbastanza contenute. All’interno quindi troviamo il nostro DAC sistemato meticolosamente all’interno dell’apposito alloggiamento insieme a tutto il bundle di libretti e certificazioni varie.

Il design è molto semplice, caratterizzato da un corpo centrale veramente piccolo. Alle due estremità possiamo notare l’ingresso jack che permetterà di connettere le nostre cuffie e il piccolo cavetto con alla fine la presa USB Type-C che andremo ad inserire nel nostro dispositivo. La parte superiore è invece caratterizzata da due tasti molto importanti per le nostre call lavorative. Il primo ci consentirà di disattivare e riattivare il microfono a nostro piacimento, mentre con il secondo andremo ad impostare una delle modalità di equalizzazione chiamate Bass Boost e Dynamic.

Queste due equalizzazioni permettono di ottenere un suono più caldo con bassi ben definiti nel caso del Bass Boost oppure una potenza leggermente maggiore con un suono più cristallino nel caso del Dynamic. Ovviamente non potranno mai raggiungere il livello di una scheda audio, come ad esempio la Sound Blaster Z SE, ma per delle video call o anche per dare un piccolo boost alla riproduzione musicale è veramente un buon accessorio.

Risultati sul provato – Recensione Creative Sound Blaster PLAY! 4

Come detto poco fa, il DAC non riuscirà mai a sostituire una scheda audio vera e propria, ma nel suo piccolo si ritrova ad essere un dispositivo veramente prezioso, soprattutto nelle video call dove non è richiesta una qualità eccessiva. Sono rimasto veramente soddisfatto sia dal Bass Boost EQ che dal Dynamic EQ. In entrambi i casi ho riscontrato un guadagno non indifferente che permette di ottenere un suono più armonioso e curato.

Veramente importante però è l’integrazione con la Creative App che, grazie alle sue varie modalità audio e alla possibilità di attivare lo “Smart Volume” ci permette di avere un guadagno in volume per l’appunto ed una qualità ancora maggiore. Tuttavia parlerò più avanti di questo spettacolare software che rende veramente completo il DAC. Molto buona è anche la cancellazione del rumore. Contrariamente per quanto accade con i consueti microfoni e app dotati di cancellazione del rumore solo in ingresso, la Creative Sound Blaster PLAY! 4 è in grado di eliminare anche il rumore in uscita.

Questo ci permetterà di avere una chiamata più pulita, rendendo comprensibile non solamente le nostre parole, ma anche quelle del nostro interlocutore, rimuovendo quel rumore in sottofondo dovuto all’ambiente che lo circonda. Ho provato questa funzione sia con le Corsair HS60 Pro che con normali auricolari, i classici che possiamo trovare in dotazione con alcuni smartphone. Sono rimasto piacevolmente sorpreso da come veniva pulito l’audio dell’interlocutore, sebbene questa riduzione abbia portato anche ad un leggero abbassamento del volume generale.

Da questo punto di vista un plauso va fatto anche al VoiceDetect che permette di attivare il microfono solo quando parliamo. In questo modo non incorreremo in rumori di sottofondo molesti che potrebbero disturbare le altre persone che partecipano alla discussione. Inoltre basterà tenere premuto il tasto del microfono per disattivarlo definitivamente e riattivarlo successivamente a nostro piacimento. Questo ci permetterà anche di scambiare qualche parola con la persona accanto a noi senza paura che si riattivi il microfono.

Un software che fa da anima pulsante – Recensione Creative Sound Blaster PLAY! 4

La prova di questo DAC tuttavia non si è fermata solo ad un paio di cuffie. Il dispositivo infatti è compatibile praticamente con quasi tutto: smartphone, tablet, PC, PlayStation, Nintendo Switch e così via. Possiamo quindi essere veramente soddisfatti da questo punto di vista poiché ci permette di usare la Creative Sound Blaster PLAY! 4 con qualsiasi dispositivo vogliamo. Tuttavia, la vera completezza la si ha solamente quando colleghiamo il DAC ad un PC che ha Windows 10 come sistema operativo.

Infatti, sebbene sia compatibile praticamente con tutto, abbiamo il massimo delle prestazioni solamente quando utilizziamo la Creative App che, purtroppo, è disponibile solo per sistemi con Windows 10. Senza questo software infatti è come se disponessimo di un mezzo dispositivo.

Attraverso il software infatti potremo scegliere non solo la Modalità audio che più fa al caso nostro, ad esempio Musica se dobbiamo ascoltare la nostra canzone preferita o Film per vedere appunto film e serie TV; sarà anche possibile andare a modificare l’arrivo del suono nelle nostre cuffie prediligendo di più un padiglione all’altro oppure attivare il CrystalVoice o lo SmartComms Kit, due funzioni veramente molto importanti durante le call.

La Creative App oltre ad avere quindi un’importanza a livello di prestazioni, è importante anche per l’aggiornamento del firmware del nostro DAC. Attraverso la Creative App sarà infatti possibile aggiornare il software del nostro dispositivo, andando a migliorarne le prestazioni. Insomma, non si può proprio fare a meno di questo software ed è veramente un problema che sia disponibile solo su Windows vedendo l’enorme compatibilità del dispositivo.

Conclusioni

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione sul DAC USB Creative Sound Blaster PLAY! 4 ed è quindi arrivato il momento di tirare un po’ le somme. Il prodotto si presenta ben compatto, con un packaging veramente modesto ma che non si fa mancare nulla. Che voi abbiate un dispositivo dotato di USB Type-C o meno, l’adattatore vi permetterà di collegarlo praticamente su qualsiasi PC. Non si notano particolari differenze fra l’uso dell’adattatore o della porta Type-C.

La compatibilità è sicuramente un punto forte che rende il DAC molto versatile, sebbene la Creative App sia disponibile solo per PC con Windows 10 come sistema operativo. Questo è veramente un peccato perché tramite questo software riesce a raggiungere prestazioni e livelli veramente importanti. Da questo DAC non ci si possono aspettare prestazioni elevate o un audio pari a quello di una scheda audio, tuttavia anche delle semplici cuffiette possono risentire dell’effetto della stessa.

Ascoltare musica o addirittura giocare al PC avrà tutto un altro sapore. Ovviamente, essendo stata creata per lo smart working e quindi le call di lavoro, non avrete una qualità audio eccelsa, ma sicuramente è un dato da non sottovalutare. La cancellazione del rumore mi ha lasciato piacevolmente sorpreso sia in ingresso, ma soprattutto in uscita. Provandola durante le varie lezioni universitarie è riuscita ad eliminare parecchio del rumore di fondo, rendendo le spiegazioni più comprensibili. Tuttavia questo implica anche un abbassamento del volume originale e quindi potreste esser costretti ad aumentare leggermente il volume.

Per questa recensione sulla Creative Sound Blaster PLAY! 4 è ormai tutto. Vi ricordo che il DAC è disponibile all’acquisto sul sito Creative e sullo store Amazon al prezzo consigliato di 29,99 €. Voi cosa ne pensate a riguardo? L’avete già acquistata e utilizzata? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news dal mondo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!

8.3 Un prodotto da non sottovalutare
Punti a favore
Compattezza

Compatibilità

Prestazioni elevate con il software...
Punti a sfavore
...disponibile solo per Windows 10