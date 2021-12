AMD al CES 2022: fissato appuntamento il 4 gennaio

La fiera del CES è uno degli eventi per eccellenza dedicati ai prodotti tecnologici e da sempre le aziende più importanti al mondo usano questo palcoscenici per presentare le ultime novità. Anche quest’anno AMD ha in serbo alcune sorprese, dopo le ultime uscite. Che cosa possiamo aspettarci?

IL’acronimo di CES è “Consumer Electronics Show”, letteralmente “spettacolo dedicato all’elettronica di consumo”. Quindi di norma è spesso collegato al mercato dei PC mobili, smartphone, tablet o altri dispositivi smart. Di solito quindi i grandi produttori di hardware presentano al pubblico le loro ultime innovazioni nel mondo delle CPU e GPU dedicato ai laptop o ad altri prodotti ultrasottili. Al CES, AMD dovrebbe presentare la sua serie mobile di fascia alta Ryzen 6000H basata sulla microarchitettura Zen3+ a 6 nm, con un comparto grafico RDNA 2 per la prima volta sulle APU della casa di Sunnyvale.

AMD CES 2022 virtual press conference 4th January 4 pm CET

showcase upcoming AMD graphics solutions (…) AMD's vision to drive world-class high-performance computing experiences for gaming, entertainment and the way we live and work today will also be a topic.

