BioShock 4: rumor porta all’Antartide come ambientazione della nuova città

Continuano i rumor su BioShock 4 in vista dei The Game Awards 2021, e le ultime voci riferiscono di una città che troverà la sua ambientazione all’interno dell’inospitale Antartide

Dopo aver annunciato ufficialmente l’inizio della produzione di BioShock 4 nel 2019, questo nuovo titolo ha subito inevitabilmente una un numero sempre maggiore di leak, rumor e ipotesi. Questi sono stati inerenti soprattutto alle possibili setting e alla storia che avrebbe avuto il titolo in seguito alla partenza di Ken Levine, il creatore originale della saga. Nata nel 2007, la serie ha ottenuto una posizione di rilievo tra gli sparatutto in prima persona, ed il favore di una grossa fetta dell’utenza videoludica. Per questo motivo, non è strano che le notizie riguardanti il prossimo capitolo siano un forte oggetto di attenzione per i fan; adesso, un nuovo leak sembra rivelare come la città presente in BioShock 4 avrà un’ambientazione situata in Antartide.

L’ambientazione glaciale per la città di BioShock 4

Trovandoci nel mese dei The Game Awards 2021, è normale notare una cifra insolitamente intensa di annunci e rivelazioni, e per questo motivo i giocatori si trovano spesso a discutere di ogni genere di notizia e rumor che viene diffuso sul web. Tra essi, qualche giorno fa c’è stato anche quello da parte di un utente su Twitter, che raccontava come BioShock 4 avrebbe avuto una fusione delle ideologie trattate negli scorsi giochi, e sarebbe stato ambientato in due città: una in superficie, governata da un imprenditore di successo, e una sotterranea, dominata da un dittatore assetato di potere. In aggiunta, questo nuovo titolo avrebbe preso una svolta open world.

Tuttavia, sono appena sorte ulteriori novità riguardanti BioShock 4, da parte di un giornalista ed ex membro di IGN, Colin Moriarty, all’interno del suo podcast su Patreon, Sacred Symbols. Egli sostiene come BioShock 4 potrebbe prendere una strada diversa da quella che è stata espressa negli scorsi giorni, e stavolta i dettagli svelati sono supportati anche da alcune informazioni che il sito VGC avrebbe ottenuto sul titolo.

Per il giornalista, BioShock 4 si terrà nel 1960, con la gelida ambientazione dell’Antartide, all’interno di una città dal nome di “Borealis”. La parte narrativa del titolo si collegherà con le opere precedenti della serie, e lo sviluppatore Cloud Chamber punterebbe ad un rilascio nel 2022. Il nome in codice sembrerebbe “Parkside”, ed il progetto è stato tenuto ben segreto dallo studio. Il team comprende infatti come le aspettative riposte verso il nuovo capitolo siano decisamente influenzate dalle opere create da Ken Levine, ed è per questo molto determinato nella buona riuscita del gioco.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per rimanere sempre aggiornati su nuove notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.