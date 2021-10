XPG: ecco le prime RAM DDR5 overclockate a 8.118 MT/s

Le RAM DDR5 stanno per entrare nel mercato e già i produttori sono in lizza per offrire le migliori prestazioni. XPG è il primo che annuncia RAM DDR5 overclockate per prestazioni fino a 8.118 MT/s

XPG, fornitore in rapida crescita di sistemi gaming legato ad Adata, componenti hardware, periferiche per gamers, professionisti esports e appassionati di tecnologia, annuncia oggi che il suo XPG Overclocking Lab (XOCL) ha overcloccato il suo prossimo modulo di memoria RAM DDR5 fino ad una frequenza di 8.118 MT/s. XPG è il primo fornitore di DRAM a raggiungere questo traguardo con un modulo di memoria RAM DDR5. Questo risultato mette in evidenza il know-how e l’esperienza di XPG nello spingere i moduli di memoria al massimo del loro potenziale. Il traguardo record è stato raggiunto con un modulo di memoria RAM DDR5 con una velocità di clock stock di 4.800 MT/s.

XPG: le sue RAM DDR5 overclockate fino a 8.118 MT/s

L’XOCL è dedito a spingere fino ai limiti le prestazioni delle memorie prodotte da XPG ed è stata la prima struttura del suo genere tra i produttori di DRAM quando è stata fondata nel 2018. XPG presenterà una gamma di moduli di memoria RAM DDR5 per gamers, appassionati di PC, overclocker ed altri nell’ottobre di quest’anno.

Con l’arrivo a breve delle CPU della serie Intel Alder Lake avremo la possibilità di utilizzare finalmente le RAM DDR5. Il risultato ottenuto con questi moduli di memoria è molto incoraggiante se si pensa che i moduli DDR4 più veloci si fermano intorno ai 4000 MT/s mentre i primi moduli di RAM DDR5 dovrebbe assicurare 4800 o al massimo 6400 MT/s nei modelli di fascia alta. Il margine di miglioramento per le memoria DDR5 è enorme ed XPG è stato il primo produttore a spingersi così in là! Sicuramente tra un paio di anni queste prestazioni saranno lo standard, potando una grossa rivoluzione nel mondo dei PC. La stessa azienda aveva dichiarato di voler arrivare ad offrire moduli da 12.600 MT/s nel prossimo futuro. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!