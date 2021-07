AMD Radeon RX 6600 XT: ecco il possibile prezzo e la data di uscita

Tramite alcuni leak alquanto attendibili, sono emersi il prezzo e la possibile data di uscita della scheda grafica AMD Radeon RX 6600 XT

Secondo gli YouTuber Coreteks e Moore’s Law is Dead, i quali hanno citato un noto leaker conosciuto come Kepler, AMD è pronta a lanciare la sua scheda grafica Radeon RX 6600 XT a 399 dollari. Questo è il primo riferimento riguardante il piano tariffario del nuovo modello basato su architettura Navi 23. Sebbene nessuna delle fonti sia sicura che questo sia il prezzo finale, sembra piuttosto interessante che entrambi abbiano condiviso la stessa identica voce nell’arco di poche ore.

AMD Radeon RX 6600 XT: prezzo e data di uscita

Indubbiamente questo episodio mostra chiaramente come le informazioni riservate sui prezzi delle schede grafiche AMD stiano iniziando a perdere dei pezzi. A giudicare da quanto, finora, sono stati accurati i rapporti precedenti di questi YouTuber e del leaker, le informazioni non dovrebbero essere semplicemente ignorate, anche se il prezzo di 399 dollari è molto più del previsto. In effetti, si tratterebbe di un abbassamento di soli 80 dollari rispetto al prezzo consigliato della RX 6700XT.

Coreteks ha anche rivelato che RX 6600 XT verrà messa in vendita ad agosto e che non ci sono notizie sulla disponibilità del modello non XT. Entrambe le schede grafiche sono state recentemente elencate da PowerColor sul sito Web ufficiale, il che ha suggerito che potrebbero essere lanciate contemporaneamente. Vi ricordiamo comunque di prendere con le pinze tutte queste informazioni poiché, fino a quando non ci saranno dei dettagli ufficiali, restano dei semplici rumor.

Inoltre, è stato rivelato che RX 6600 XT potrebbe non avere la stessa estetica e lo stesso design che è stato pubblicato recentemente a scopo promozionale. Ciò significa che RX 6600 XT verrà messa in vendita solo con le personalizzazioni dei partner aziendali e che AMD non venderà questa scheda attraverso il suo webstore ufficiale.

