Portatili (notebook) più venduti – Classifica | Giugno 2021

Quali sono i portatili (notebook) più venduti del momento? Scopriamolo nella nostra guida dedicata alla classifica dei portatili (notebook) più venduti

Il mondo dei notebook è sempre in evoluzione, le aziende presentano quasi ogni settimana nuovi dispositivi. L’evoluzione segue di pari passo quella di CPU, schede video e SSD sfociando in una giungla di aggiornamenti e revisioni hardware dei modelli in commercio. In un mondo del genere scegliere il prodotto giusto è davvero complesso. Noi ne abbiamo già parlato in una serie di guide, partendo dagli ultrabook, ed arrivando ai portatili da gaming.

A questo punto ci siamo chiesti, ma le persone alla fine cosa comprano veramente? Ed eccoci qui con la nostra guida “Portatili (notebook) più venduti – Classifica”.

Anche questo mese siamo divisi fra colpi di scena e delusioni! I portatili più venduti non sono sempre i più prestanti, purtroppo.

Portatili (notebook) più venduti – Classifica

In questa parte della guida andremo semplicemente ad esplorare quelli che sono i dispositivi più acquisitati. Ci teniamo a specificare che questa classifica dei portatili più venduti non è redatta da noi, si basa semplicemente sui dati che forniti da Amazon in merito ai suoi volumi di vendita così da essere oggettiva. Questa lista si aggiornerà automaticamente giorno per giorno, riportando in maniera dinamica le variazioni fra i Best Seller. Per evitare di essere troppo prolissi, prenderemo in esame solo le prime 10 posizioni fra i portatili (notebook) più venduti.

Portatili (notebook) più venduti – Classifica | Le posizioni

In questa classifica possiamo notare come vi siano prodotti molto diversi fra loro. Si nota la preferenza verso il formato da 15.6″, con qualche altro formato minore inserito fra le scelte degli utenti. Non vi sono opzioni sopra i 1000€, indice del fatto che nel mondo dei notebook non si è disposti a spendere al di sopra di questa cifra.

Appuntamento al prossimo mese!

Con la nostra guida “Portatili (notebook) più venduti – Classifica” per ora è tutto, ricordate di continuare a seguirci per altre guide e non solo sulle pagine di tuttoteK!