Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android) | Agosto 2023

Gli eBook Reader con sistema operativo Android permettono di espandere al massimo le capacità di un dispositivo spesso limitato e dal potenziale inespresso. Grazie al Play Store, il vostro eReader potrà far girare centinaia di applicazioni utili a chi non si limita a leggere, ma studia, prende appunti e suona! Scopriamo i migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android)

L’arrivo degli eBook Reader ha in parte rivoluzionato il nostro modo di vivere la lettura: all’improvviso migliaia di titoli sono stati compattati dentro un dispositivo che sta comodamente nelle tasche della giacca. Nonostante molti nostalgici non riescano a rinunciare al piacere di leggere si carta, è indiscutibile la comodità e l’ecologia di un eReader.

Per coloro che amano la lettura multitasking e affrontano più libri contemporaneamente di certo sono una salvezza: tutte le loro letture a disposizione in ogni momento e in ogni luogo.

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): perché acquistarli?

Leggerezza, comodità e duttilità sono i fattori chiave del successo degli eBook Reader. Grazie alla tecnologia paper screen infatti riproducono il feel della carta stampata, senza stancare lo sguardo e rendendo ben visibile lo schermo anche sotto la luce diretta del sole. Tuttavia si tratta spesso di dispositivi focalizzati solo sulla lettura di libri digitali; da una parte questo rende il loro utilizzo semplice ed intuivo, dall’altra limita molto le loro funzionalità. Cosa potrebbe renderli ben più interessanti e funzionali?

Ovviamente Android, il sistema operativo per dispositivi mobili più diffuso al mondo! Mettiamo subito in chiaro una cosa: se vi interessa solamente leggere dei libri, un eBook Reader Android non è la soluzione adatta. Un eReader basato su Android è rivolto all’utente che vuole espandere le possibilità del proprio dispositivo oltre la lettura. In particolare chi ha necessità di studiare molta documentazioni in formato digitale, sottolineando e prendendo appunti direttamente sullo schermo: molti eReader Android infatti supportano una penna digitale.

Inoltre interessanti prospettive si aprono anche per i musicisti che possono utilizzare gli schermi e-ink ad ampia diagonale per visualizzare gli spartiti. Infine, sia per un uso didattico che professionale, la comodità dei servizi Google come Drive e Gmail integrati nel nostro dispositivo è sicuramente un valore aggiunto non indifferente.

Il sistema operativo Android inoltre, tramite il Play Store, offre centinaia di applicazioni che permettono di ottimizzare il vostro lavoro: potrete tradurre il testo, leggere tantissimi formati di file diversi (un grande limite dei classici eReader), scaricare applicazione per leggere manga o cercare delle informazioni online senza necessità di cambiare dispositivo e incorrere in inevitabili distrazioni. Inoltre gli eBook Reader Android presentano ingressi USB, jack audio, lettori di microSD e connessione Bluetooth con cui poter connettere vari accessori – ad esempio le cuffiette per ascoltare la musica – e scambiare file con altri dispositivi senza limitazioni di alcun genere.

Chiaramente non aspettatevi le prestazioni di un tablet o di uno smartphone: lo schermo rimane di tipo e-ink, quindi con refresh rate molto elevato, e l’hardware non è di prima categoria. Gli eReader Android più recenti offrono comunque risorse sufficienti a svolgere svariate attività. Il prezzo potrà un po’ spaventare, anche se negli ultimi anni è molto diminuito con l’affermarsi della tecnologia e-ink. Finalmente i tempi sono maturi per espandere le possibilità dei nostri eBook Reader e questa è la guida ai migliori che fa per voi!

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): in breve

Prima di analizzare nel dettagli tutti i migliori migliori eReader Android vi presentiamo una breve lista di tutti i modelli che troverete nel seguito della guida, costantemente aggiornata. Non è da intendersi come una classifica in quanto le preferenze sono strettamente correlate all’uso che si vuole fare del dispositivo:

Onyx BOOX Nova 3

Onyx BOOX Nova Air

Onyx BOOX Note Pro

Onyx BOOX MAX 2 e MAX 2 PRO

Onyx BOOX Max 3

Onyx BOOX Max Lumi

Likebook Mars

Likebook Mimas

Energy Sistem eReader PRO HD

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Onyx BOOX Nova 3

Il primo che vi presentiamo è i prodotto di un marchio molto ferrato nel campo degli eReader multi-funzione, pioniera del settore. Si tratta di prodotto dalla dimensioni contenute con un classico display da 7.8 pollici ad alta risoluzione e retroilluminato. Il processore è molto potente e offre tutta la potenza necessaria per elaborare ogni tipo di documento o navigare nel web.

Esatto! Questo eBook Reader integra il supporto ad una penna di ottima qualità, con 4096 livelli di pressione come quelle dei moderni 2in1. Le app proprietarie permettono fin da subito di disegnare e prendere appunti con una buona naturalezza. Oltre tutto è possibile scrivere delle note sopra file PDF, funzionalità molto utile a chi vuole studiare su un supporto digitale. Scopo primario di questo Onyx BOOX Nova Pro rimane comunque la lettura: pratico e completo potrà leggere praticamente ogni tipo di formato di testo: dai libri digitali, alle riviste e anche i manga, basterà scaricare eventualmente l’applicazione giusta! Il nuovo firmware inoltre aggiunte tantissime funzionalità utili alla produttività come lo shared screen e la possibilità di aggiungere i dizionari.

BOOX Nova3 7.8" E-book Tablet Android 10.0 Luce Frontale Integrata 32GB 300dpi HD OTG WiFi BT USB-C Nero Vista nitida su schermo HD: il display Carta E Ink da 7.8 pollici con risoluzione 300 dpi e 1872x1404 può visualizzare testi nitidi senza affaticare gli occhi.

Specifiche principali:

Display : 7.8 pollici E-Ink con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione, retroilluminazione con temperatura modulabile

: 7.8 pollici E-Ink con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione, retroilluminazione con temperatura modulabile Risoluzione : 1872 × 1404 pixels (300 dpi)

: 1872 × 1404 pixels (300 dpi) Batteria : 2800 mAh Li-ION Polymer

: 2800 mAh Li-ION Polymer Dimensioni : 197 x 137 x 8 mm

: 197 x 137 x 8 mm Peso : circa 520 grammi

: circa 520 grammi Processore : octa core 1.8 GHz

: octa core 1.8 GHz Memoria RAM : 3 GB

: 3 GB Spazio di archiviazione : 32 GB

: 32 GB Connettività : Wi-Fi (802.11b / g / n), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG

: Wi-Fi (802.11b / g / n), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG Sistema operativo : Android 10 (con possibilità di aggiornamenti futuri)

: Android 10 (con possibilità di aggiornamenti futuri) Formati di documenti e libri supportati nativamente : AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP

: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP Formati di immagini supportati nativamente : BMP, JPG, PNG

: BMP, JPG, PNG Formati di audio supportati nativamente: MP3, WAV

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Onyx BOOX Nova Air

Onyx Boox Nova Air è una versione speciale e rinnovata rispetto precedente: progettato per essere leggero e compatto (194 x 136,5 x 6,3 mm ed un peso di 235g), questo eReader Android offre comunque un ottimo hardware per far girare tante applicazioni a supporto della lettura. Inoltre il software di Boox basato su Android 10 è davvero superlativo. Supporta la tecnologia di retroilluminazione integrata regolabile, quindi potrà illuminarsi con una temperatura del colore variabile e regolabile con un cursore in base alle condizioni ambientali, per migliorare il comfort di lettura. Buona anche la batteria. Aumentano leggermente le dimensioni e peso.

Grazie alla penna con 4096 livelli di pressione rimane un ottimo prodotto anche per lo studio, oltre alla lettura. Buona anche la frequenza di aggiornamento. Davvero un ottimo dispositivo, magari per risparmiare qualcosina!

BOOX Nova Air 7.8" E-ink Tablet Android 10.0 Luce Frontale Integrata HD 32GB OTG WiFi BT USB-C Leggi e scrivi su qualsiasi formato di ebook: Nova Air supporta la lettura e la presa di appunti sulla maggior parte degli ebook e dei formati di file da epub, Mobi a pdf. Il suo schermo HD E Ink da 7,8 pollici rende i testi nitidi e chiari per far riposare gli occhi.

Specifiche principali:

Display : 7.8 pollici E-Ink Carts con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione

: 7.8 pollici E-Ink Carts con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione Risoluzione : 1872 × 1404 pixels (300 dpi)

: 1872 × 1404 pixels (300 dpi) Batteria : 3150 mAh Li-ION Polymer (fino a 7 settimane in stand by)

: 3150 mAh Li-ION Polymer (fino a 7 settimane in stand by) Dimensioni : 197 x 137 x 7.7 mm

: 197 x 137 x 7.7 mm Peso : meno di 263 grammi

: meno di 263 grammi Processore : Octa-core fino a 2 GHz

: Octa-core fino a 2 GHz Memoria RAM : 3 GB LPDDRX4

: 3 GB LPDDRX4 Spazio di archiviazione : 32 GB eMMC

: 32 GB eMMC Connettività : Wi-Fi Dual Band (802.11b / g / n), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG

: Wi-Fi Dual Band (802.11b / g / n), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG Sistema operativo : Android 10.0 (con possibilità di aggiornamenti futuri)

: Android 10.0 (con possibilità di aggiornamenti futuri) Formati di documenti e libri supportati nativamente : AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP…

: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP… Formati di immagini supportati nativamente : BMP, JPG, PNG

: BMP, JPG, PNG Formati di audio supportati nativamente: MP3, WAV

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Onyx BOOX Note Air

Per chi ha intenzione di studiare e prendere appunti, il piccolo schermo di Onyx BOOX Nova può essere molto limitante e fastidioso a causa della necessità di fare continui zoom in e out, scroll e pan che rallentano di molto il workflow e l’apprendimento. Ecco perché esiste Onyx BOOX Note Air 2, aggiornato con le ultime tecnologie. Il suo generoso schermo da 10.3 pollici è l’ottimo compromesso tra comodità di utilizzo e compattezza. Anche qui troviamo sia il supporto al touch screen, sia quello alla penna. Inoltre il design innovativo permette una maggiore ergonomia anche se non lo si usa su un piano d’appoggio come la scrivania, ma lo si tiene in mano.

La potenza dell’hardware aumenta rispetto al modello precedente e anche in questo caso potremo agevolmente usufruire delle funzionalità di lettura e scrittura senza troppi patemi d’animo. Inoltre il formato da 10 pollici permette di visualizzare un numero maggiore di caratteri di maggior dimensione, rendendo più fruibili i contenuti narrativi. Un tocco di classe sono i vari sistemi connessione wireless e non che permettono di associare al nostro Onyx BOOX Note Air 2 vari accessori come cuffiette e tastiere, per potenziale ulteriormente le potenzialità di questo già ottimo eReader. Il firmware 3.2 basato su Android 11 inoltre integra numerose funzionalità che lo rendono davvero innteressante.

Specifiche principali:

Display : 10.3 pollici E-Ink Flessibile con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione e luce integrata con temperatura colore regolabile

: 10.3 pollici E-Ink Flessibile con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione e luce integrata con temperatura colore regolabile Risoluzione : 1872 × 1404 pixels, 226 ppi

: 1872 × 1404 pixels, 226 ppi Batteria : 3000 mAh Li-ION Polymer

: 3000 mAh Li-ION Polymer Processore : Qualcomm Snapdragon 662, octa core fino a 2,0 GHz

: Qualcomm Snapdragon 662, octa core fino a 2,0 GHz Memoria RAM : 4 GB LPDDR4X

: 4 GB LPDDR4X Spazio di archiviazione : 64 GB UFS 2.1

: 64 GB UFS 2.1 Connettività : Wi-Fi (802.11b / g / n), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG

: Wi-Fi (802.11b / g / n), Bluetooth 5.0, USB Type-C OTG Sistema operativo : Android 11 (con possibilità di aggiornamenti futuri)

: Android 11 (con possibilità di aggiornamenti futuri) Formati di documenti e libri supportati nativamente : AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP

: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP Formati di immagini supportati nativamente : BMP, JPG, PNG

: BMP, JPG, PNG Formati di audio supportati nativamente : MP3, WAV (altoparlanti integrati)

: MP3, WAV (altoparlanti integrati) Dimensioni : 229.4 x 195.4 x 5.8 mm

: 229.4 x 195.4 x 5.8 mm Peso: 420 g

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Onyx BOOX Note 3

Anche questo eReader (che abbiamo recensito in modo approfondito) rapprenta un diversa variante del modello precedente. Troviamo un ottimo processore con 8 core prodotto da Qualcomm, una batteria un pochino migliorata e una migliore connettività grazie al Wi-Fi Dual Band e USB OTG.

Inoltre una bella chicca: c’è un sensore di impronte per sbloccare il dispositivo. Questo apre anche ad applicazioni profesisonali perché potrete anche slavare dei documenti riservati che saranno protetti da occhi indiscreti. Ovviamente il tutto mosso dal sistema operativo Android 10.

Specifiche principali:

Display : 10.3 pollici E-Ink Flessibile con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione e luce integrata con temperatura colore regolabile

: 10.3 pollici E-Ink Flessibile con 16 livelli di grigio, touch screen capacitivo e digitalizzatore a 4096 livelli di pressione e luce integrata con temperatura colore regolabile Risoluzione : 1872 × 1404 pixels, 227 ppi

: 1872 × 1404 pixels, 227 ppi Batteria : 4300 mAh Li-ION Polymer

: 4300 mAh Li-ION Polymer Processore : Snapdragon 636, octa core 1.8 GHz, 14 nm

: Snapdragon 636, octa core 1.8 GHz, 14 nm Memoria RAM : 4 GB LPDDR4X

: 4 GB LPDDR4X Spazio di archiviazione : 64GB UFS2.1 ROM

: 64GB UFS2.1 ROM Connettività : Wi-Fi Dual Band (802.11b / g / n), Bluetooth 4.1, USB Type-C OTG

: Wi-Fi Dual Band (802.11b / g / n), Bluetooth 4.1, USB Type-C OTG Sistema operativo : Android 10 (con possibilità di aggiornamenti futuri)

: Android 10 (con possibilità di aggiornamenti futuri) Formati di documenti e libri supportati nativamente : AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP

: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP Formati di immagini supportati nativamente : BMP, JPG, PNG

: BMP, JPG, PNG Formati di audio supportati nativamente : MP3, WAV (altoparlanti integrati)

: MP3, WAV (altoparlanti integrati) Dimensioni : 249.5 x 177.8 x 7.1 mm 378 grammi

: 249.5 x 177.8 x 7.1 mm 378 grammi Peso: 378 g

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Onyx BOOX MAX 2 e MAX 2 PRO

Due giganti sia nelle dimensioni che nel prezzo. Inutile dire che si tratta di due prodotti di nicchia, sicuramente non creati per il grande pubblico. Onyx BOOX MAX 2 e MAX 2 PRO differiscono solamente per il quantitativo di memoria integrata, che nel secondo modello è leggermente superiore. Ma che utilità può avere in un eReader uno schermo delle dimensioni di un foglio A4? Certo lo si può usare sempre per prendere appunti, e anche la lettura di fumetti può diventare molto più agevole. Le notevoli dimensioni ne pregiudicano però l’ergonomia, quindi questo modello potrebbe non fare al caso vostro se siete alla ricerca di un supporto che vi serva per una semplice lettura di romanzi. Si tratta comunque del più completo e potente eReader in commercio, quindi se desiderate un top di gamma dovreste optare per un Onyx BOOX MAX 2 PRO.

Ma a chi può essere davvero utile? Ad esempio ai musicisti: portarsi dietro gli spartiti da porre sul leggio non è molto agevole, soprattutto è molto scomodo dover voltare ogni volta la pagina. Con uno di questi eReader si possono memorizzare migliaia di partiti in uni spazio compatto e portarseli sempre apprezzo. Inoltre è possibile connettere dei pedali Bluetooth per voltare le pagine senza staccare la mani dallo strumento. Naturalmente si potrebbe fare anche con un eBook Redader più piccolo, diminuendo tuttavia la visibilità. Infine dall’app store e possibile scaricare molte app utili, ad esempio degli accordatori per il vostro strumento. Infine è possibile connetterlo al PC ed usarlo come se fosse un display esterno, per scrivere e studiare senza stancare gli occhi!

Specifiche principali:

Display : schermo E-ink con 16 livelli grigi da 13,3 pollici touch capacitivo con penna elettromagnetica (WACOM) a 4096 livelli di pressione

: schermo E-ink con 16 livelli grigi da 13,3 pollici touch capacitivo con penna elettromagnetica (WACOM) a 4096 livelli di pressione Risoluzione : 2200 x 1650 pixels (207PPI)

: 2200 x 1650 pixels (207PPI) Processore : Quad core da 1,6 GHz

: Quad core da 1,6 GHz Memoria RAM : 2/4 GB

: 2/4 GB Spazio di archiviazione : 32/64 GB

: 32/64 GB Connettività : Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth, jack per cuffie da 3,5 mm, Micro USB

: Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth, jack per cuffie da 3,5 mm, Micro USB Sistema Operativo : Android 6.0 , supporto DRM

: Android 6.0 , supporto DRM Formati di documenti e libri supportati nativamente : AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP.

: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP. Formati di immagini supportati nativamente : BMP, JPG, PNG

: BMP, JPG, PNG Formati audio supportati nativamente : MP3, WAV e altri

: MP3, WAV e altri Pulsanti : Menu, Pagina precedente, Pagina successiva, Indietro, Pulsante di accensione

: Menu, Pagina precedente, Pagina successiva, Indietro, Pulsante di accensione Batteria : 4100 mAh, fino a 4 settimane di autonomia (modalità standby)

: 4100 mAh, fino a 4 settimane di autonomia (modalità standby) Dimensione : 325 x 237 x 7,5 mm

: 325 x 237 x 7,5 mm Peso: minore di 550 g

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Onyx BOOX Max 3

Onyx BOOX Max 3 è un ottimo eBook Reader Android attualmente presente sul mercato: integra un hardware notevolmente superiore ai competitor ed una piattaforma software aggiornata. Infatti troviamo Android 9 con un processore octa core Snapdragon fino a 2 GHz e 4 GB di RAM. Tutto questo permetterà di usare il vostro eReader Android in modo simile ad un tablet per sfogliare riviste o file di vario genere mentre ascoltate musica di sottofondo, il tutto su un ampio display da 13,3 che supporta anche la penna e numerose modalità di lettura smart.

Tante sono le funzionalità utili come USB OTG che consente di connettere anche dispositivi fisici come la tastiera e anche di utilizzare Onyx BOOX Max 3 come un secondo display per il vostro PC. E ciliegina sulla torta: è presente un sensore per sbloccare il dispositivo con l’impronta digitale! Non utilissimo, ma di certo una bel lusso. Tutto questo si paga un po’ caro certo, ma avrete tra la mani un dispositivo a tutto tondo in grado di digerire qualsiasi documento e anche più! Produttività e studio non saranno più un problema.

BOOX Max3 13,3 pollici e-book Tablet Android 9.0 64 GB impronte digitali Unlock OTG WiFi BT USB-C Bianco Android 9.0 OS & Strong Processor – EReader, Android 9.0. Aumenta notevolmente le possibilità di un miglioramento significativo delle funzioni del software, tra cui la compatibilità delle app, l'interfaccia utente, la rotazione del display e altre modalità di aggiornamento.

Specifiche principali

Display : schermo E-ink con 16 livelli grigi da 13,3 pollici touch capacitivo con penna elettromagnetica (WACOM) a 4096 livelli di pressione

: schermo E-ink con 16 livelli grigi da 13,3 pollici touch capacitivo con penna elettromagnetica (WACOM) a 4096 livelli di pressione Risoluzione : 2200 x 1650 pixels (207 PPI)

: 2200 x 1650 pixels (207 PPI) Processore : octa core Snapdragon da 2 GHz

: octa core Snapdragon da 2 GHz Memoria RAM : 4 GB

: 4 GB Spazio di archiviazione : 64 GB

: 64 GB Connettività : Wi-Fi 5GHz 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth 4.1, USB-C OTG

: Wi-Fi 5GHz 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth 4.1, USB-C OTG Sistema Operativo : Android 9.0 , supporto DRM

: Android 9.0 , supporto DRM Formati di documenti e libri supportati nativamente : AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP

: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP Formati di immagini supportati nativamente : BMP, JPG, PNG

: BMP, JPG, PNG Formati audio supportati nativamente : MP3, WAV e altri

: MP3, WAV e altri Pulsanti : accensione e sensore per impronte digitali

: accensione e sensore per impronte digitali Batteria : 4300 mAh, oltre 4 settimane di autonomia (modalità standby)

: 4300 mAh, oltre 4 settimane di autonomia (modalità standby) Dimensione : 309.8 x 227.8 x 6.8 mm

: 309.8 x 227.8 x 6.8 mm Peso: minore di 490 g

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Onyx BOOX Lumi2

La naturale evoluzione della serie BOOX Max che aggiunge per la prima volta in un eReader di queste dimensioni una retroilluminazione regolabile in intensità e tonalità di colore. Onyx Boox Max Lumi2 è dotato di un display e-ink Mobius Carta HD da 13,3 pollici, con una copertura piatta in PMMA. La risoluzione è di 2200 × 1650 che corrispondono a 207 DPI. Grazie all’ampio schermo, questo ONYX BOOX Max Lumi2 è perfetto per leggere e studiare i file PDF di grandi dimensioni senza un continuo zoom in-out e scroll. Grazie alla tecnologia WACOM troviamo il supporto allo stilo con 4.096 gradi di sensibilità alla pressione e un palm rejection praticamente perfetto. Grazie alla retroilluminazione a LED con 32 differenti impostazioni di controllo, sarà semplice trovare la giusta combinazione per lavorare in ogni condizione e in tutta comodità. Inoltre il nuovo hardware lo rende performante al massimo con processore SnapDragon octa core e memorie UFS 2.1.

Il nuovo sistema operativo Android 10 e il firmware introducono delle funzionalità che possono potenziale al massimo le potenzialità come la split view oppure il supporto nativo ai Power Point.

Specifiche principali

Display: schermo New Carta 1250 Ink con 16 livelli grigi da 13,3 pollici touch capacitivo retroilluminato con penna elettromagnetica (WACOM) a 4096 livelli di pressione

schermo New Carta 1250 Ink con 16 livelli grigi da 13,3 pollici touch capacitivo retroilluminato con penna elettromagnetica (WACOM) a 4096 livelli di pressione Risoluzione: 2200 x 1650 pixels (207 PPI)

2200 x 1650 pixels (207 PPI) Processore: octa core Snapdragon da 2,0 GHz

octa core Snapdragon da 2,0 GHz Memoria RAM: 6 GB LPDDR4

6 GB LPDDR4 Spazio di archiviazione: 128 GB UFS 2.1

128 GB UFS 2.1 Connettività: Wi-Fi 2.4-5 GHz 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB-C OTG, HDMI

Wi-Fi 2.4-5 GHz 802.11 b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB-C OTG, HDMI Sistema Operativo: Android 11 , supporto DRM

Android 11 , supporto DRM Formati di documenti e libri supportati nativamente: AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP, PTT

AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT, ZIP, PTT Formati di immagini supportati nativamente: BMP, JPG, PNG

BMP, JPG, PNG Formati audio supportati nativamente: MP3, WAV e altri

MP3, WAV e altri Pulsanti: accensione

accensione Batteria: 4300 mAh, oltre 4 settimane di autonomia (modalità standby)

4300 mAh, oltre 4 settimane di autonomia (modalità standby) Dimensione: 310 x 228 x 7,9 mm

310 x 228 x 7,9 mm Peso: minore di 570 g

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Likebook Mars

Torniamo ora coi piedi per terra. Likebook Mars è un eBook Reader per comuni mortali molto speciale. Innanzitutto monta un hardware più recente e performante egli alti modelli e questo permette chiaramente di fare più cose e di utilizzare app più elaborate – o anche semplicemente le solite, ma con una migliore reattività. La diagonale dello schermo torna ad essere la più classica 7,8 pollici a 300 ppi: un formato ottimo per la lettura. Manca il supporto alla penna, ma non è una grande perdita considerando le dimensioni.

Likebook Mars è un eReader focalizzato prima di tutto sulla lettura, grazie anche ad alcune funzionalità smart come la regolazione della temperatura della retroilluminazione. L’alta risoluzione del display e l’esperienza utente data dal sistema operativo Android fanno il resto. Questo giocattolino può macinare praticamente di tutto, dai libri alle immagini. Anche la navigazione web – senza pretendere troppo dalla reattività dello schermo – non dovrebbe essere rappresentare un problema. Potremo quindi leggere giornali, cercare delle traduzioni, approfondire dei concetti direttamente online, senza cambiare dispositivo.

Specifiche principali:

Schermo : schermo touch E-ink da 7,8″ 300 ppi ad alta risoluzione 1404 x 1872 pixel, 16 tonalità di grigio

: schermo touch E-ink da 7,8″ 300 ppi ad alta risoluzione 1404 x 1872 pixel, 16 tonalità di grigio Memoria : 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile fino a 128 GB

: 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile fino a 128 GB Processore : RK3368 Octa-core 1,5 GHz

: RK3368 Octa-core 1,5 GHz Sistema operativo : Android 6.0

: Android 6.0 Connettività : Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1

: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1 Lampada da lettura : commutazione luce calda e fredda

: commutazione luce calda e fredda Batteria : 5V, 1A, 3100mAh con tempo di ricarica di circa 4-5 ore, tempo di standby prolungato circa 2 settimane

: 5V, 1A, 3100mAh con tempo di ricarica di circa 4-5 ore, tempo di standby prolungato circa 2 settimane Formati di documenti e libri supportati nativamente : EPUB / TXT / DOC / MOBI / PDF / FB2 /

: EPUB / TXT / DOC / MOBI / PDF / FB2 / Altri file supportati : JPG / PNG / GIF / PPT / HTML

: JPG / PNG / GIF / PPT / HTML Dimensione : 198 x 144 x 9 mm

: 198 x 144 x 9 mm Peso: 245 g

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Likebook Mimas

Likebook Mimas è il fratello maggiore dell’eReader presentato poco sopra. I due eBook Reader sono essenzialmente identici nelle specifiche tecniche se non fosse per due interessanti aspetti caratteristici di Likebook Mimas. Il primo riguarda il display: un’ampia unità da 10,3 pollici, né troppo grande per essere portato in giro, né troppo piccolo da far fatica a svolgere attività diverse dalla lettura, come lo studio o le ricerche in rete. Nonostante la diagonale sia aumentata, troviamo le stesse funzionalità di regolazione della retroilluminazione di cui è dotato il fratellino, per poter adattare lo schermo ad ogni condizione di lettura. La funzione di retroilluminazione personalizzabile è un grande vantaggio rispetto al diretto competitor Onyx Boox Note.

In secondo luogo abbiamo il supporto alla scrittura tramite una penna Wacom sensibile a ben 4096 livelli di pressione. Si potranno quindi prendere appunti e fare schizzi di disegni. Inoltre il pannello è anche touch, per poterlo utilizzare direttamente con le dita. Grazie alla diagonale di 10,3 pollici, il sistema operativo Android e la piattaforma hardware abbastanza potente, questo Likebook Mimas è certamente un dispositivo di grande qualità, particolarmente utile per lo studio di materiale digitale.

Nessun prodotto trovato.

Specifiche principali:

Schermo : schermo touch E-ink da 10,3″ 227 ppi ad alta risoluzione 1404 x 1872 pixel, 16 tonalità di grigio

: schermo touch E-ink da 10,3″ 227 ppi ad alta risoluzione 1404 x 1872 pixel, 16 tonalità di grigio Comandi touch : controllo tattile elettromagnetico con penna elettromagnetica (stilo Wacom con 4096 livelli di sensibilità alla pressione) e tocco capacitivo con il dito

: controllo tattile elettromagnetico con penna elettromagnetica (stilo Wacom con 4096 livelli di sensibilità alla pressione) e tocco capacitivo con il dito Memoria : 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile fino a 128 GB

: 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile fino a 128 GB Processore : RK3368 Octa-core 1,5 GHz

: RK3368 Octa-core 1,5 GHz Sistema operativo : Android 6.0

: Android 6.0 Connettività : Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1, USB Type-C, 3.5 mm audio jack

: Wi-Fi 2.4 GHz, Bluetooth 4.1, USB Type-C, 3.5 mm audio jack Lampada da lettura : regolazione della temperatura luce calda e fredda

: regolazione della temperatura luce calda e fredda Batteria : 4700 mAh Polymer Li-on con tempo di ricarica di circa 4-5 ore, 21 ore di lettura continua assicurate

: 4700 mAh Polymer Li-on con tempo di ricarica di circa 4-5 ore, 21 ore di lettura continua assicurate Formati di documenti e libri supportati nativamente : EPUB / TXT / DOC / MOBI / PDF / FB2 /

: EPUB / TXT / DOC / MOBI / PDF / FB2 / Altri file supportati : JPG / PNG / GIF / PPT / HTML, supporto di ebook audio e file audio

: JPG / PNG / GIF / PPT / HTML, supporto di ebook audio e file audio Dimensione : 22,5 x 18,4 x 0,8 cm

: 22,5 x 18,4 x 0,8 cm Peso: 431 g

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): Energy Sistem eReader PRO 4

Infine il più deboluccio del gruppo, ma che potrebbe ancora aver qualcosa da dire. Energy Sistem eReader PRO 4 è un eReader semplice e senza fronzoli, lo si nota subito scorrendo del specifiche hardware e software. La risoluzione non è ai livelli dei concorrenti, il processore e la RAM sono appena sufficienti, mentre il sistema operativo è ormai obsoleto anche per un eBook Reader.

Ci sono i pulsanti ad agevolare l’utente nell’utilizzo. Lo schermo è touch screen con luminosità regolabile. L’interfaccia utente personalizzata è ottimizzata per la lettura ed è simile a quella che troviamo sui prodotti più blasonati come Kindle. Tutte queste sottigliezze contribuiscono a creare un’esperienza di lettura senza fronzoli, ma molto godibile.

Specifiche principali:

Display : schermo 6 pollici E-Ink Carta da Energy Sistem eReader PRO 4, 166 PPI con touch capacitivo multi-touch e 16 livelli di grigio, retroilluminazione regolabile

: schermo 6 pollici E-Ink Carta da Energy Sistem eReader PRO 4, 166 PPI con touch capacitivo multi-touch e 16 livelli di grigio, retroilluminazione regolabile Processore : Rockchip RK3026 Dual Core Cortex-A9 a 1 GHz

: Rockchip RK3026 Dual Core Cortex-A9 a 1 GHz Memoria : 512 MB di RAM DDR3, 8 GB eMMC: 2 GB allocati per il sistema e 6 GB liberi, possibilità di espansione tramite lettore microSD fino a 128 GB

: 512 MB di RAM DDR3, 8 GB eMMC: 2 GB allocati per il sistema e 6 GB liberi, possibilità di espansione tramite lettore microSD fino a 128 GB Sistema Operativo : Android 4.2

: Android 4.2 Connettività : WiFi Single Band e Bluetooth

: WiFi Single Band e Bluetooth Formati di documenti e libri supportati nativamente : CHM, EPUB DRM, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT

: CHM, EPUB DRM, FB2, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT Altri file supportati: JPEG, BMP, PNG, GIF, Adobe DRM

Batteria : da 2000 mAh, fino a 6 settimane di autonomia

: da 2000 mAh, fino a 6 settimane di autonomia Tasti : 4 tasti di cambio pagina, tasto Home capacitivo

: 4 tasti di cambio pagina, tasto Home capacitivo Dimensione : 163 x 116 x 8 mm

: 163 x 116 x 8 mm Peso: 160 g

Migliori eBook Reader Android (migliori eReader Android): al prossimo mese!

Dunque questi sono i migliori eBook Reader con sistema operativo Android che abbiamo selezionato per voi. Se volete espandere le possibilità del classico eReader con tante funzionalità utili, uno di questo prodotti farà sicuramente al caso vostro! Se invece volere stare sul classico, potete consultare la nostra guida agli eReader dei brand Kindle, Kobo e Tolino. Continuate inoltre a seguire la nostra sezione libreria per capire come sfruttare la meglio questi preziosi strumenti (e trovare qualche nuovo libro da leggere)!