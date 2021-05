Migliori volanti PC, PlayStation 4 e Xbox One | Maggio 2021

Se siete appassionati di auto e di videogiochi non potete stare lontani dai simulatori di guida. Ovviamente ogni simulatore che si rispetti dà il suo meglio solo se accompagnato da un volante in grado di restituire le migliori sensazioni di guida. Scopriamo i migliori volanti per PC, PlayStation 4 e Xbox One da acquistare

Che voi giochiate ad Assetto Corsa, Project Cars 2 o a Forza Motorsport poco importa. Sicuramente, se volete il meglio dell’immersione, dovete abbandonare il vostro joypad e abbracciare la filosofia del volante! Ovviamente di questi ve ne sono molti sul mercato: ci sono volanti con il cambio o senza, volanti più e meno “performanti” e ovviamente ci sono le varie fasce di prezzo.

In questa classifica vi elencherò le migliori soluzioni e i migliori volanti per gareggiare in maniera virtuale al meglio delle vostre possibilità! Ovviamente tenendo conto del prezzo, questa guida infatti sarà divisa per fasce di prezzo.

Migliori volanti? Parecchie “situazioni” da prendere in considerazione prima della scelta

Per avere un feedback positivo e godere a pieno del vostro simulatore di guida preferito dovete tenere in considerazione parecchi elementi. Ci son volanti con il sistema di Force Feedback, altri che vantano un cambio ad H, alcuni con la possibilità di avere la pedaliera dotata di frizione. Senza trascurare l’angolo di sterzata, che è sempre un elemento fondamentale da tenere in considerazione.

In poche parole ci sono volanti PC davvero per ogni gusto e per ogni tasca! Inutile dire che più si sale con il prezzo più le sensazioni che vengono restituite si avvicinano alla realtà. Ma anche senza spendere cifre astronomiche si può godere di un buon volante su PC.

Una buona simulazione senza pretese ma con un ingente risparmio | Migliori volanti PC, PlayStation 4 e Xbox One – Fascia 80/200 euro

Thrustmaster Ferrari F458 Italia Volante per Videogiochi (Versione PC) Dimensioni: 28 cm di diametro (7/10 dell'originale) con rivestimento in gomma per una maneggevolezza ottimale su Xbox 360

Il Thrustmaster Ferrari F45 vanta un diametro di circa 28 centimetri, con rivestimento in gomma per aumentare il grip con le mani. 8 pulsanti azione facilmente raggiungibili e un D-pad ad 8 direzioni a forma di pulsante “Engine Start”. Un angolo di sterzata pari a 2702 gradi e pedaliera con pedali a corsa lunga, dotati di resistenza e angolo realistici. Funziona su PC e Xbox.

Il Thrustmaster T80 è senza il volante entry level per eccellenza. Anche se modesto nelle dimensioni e sprovvisto di Force Feedback questo volante rimane una valida scelta per chi si approccia al mondo dei simulatori e non vuole spendere molto per iniziare. Sicuramente è uno dei modelli meno performanti della categoria ma grazie al suo sistema di blocco e alla possibilità di poterlo utilizzare anche sulla vostra PlayStation 4 potrebbe essere un valido acquisto (attenzione su PC può essere usato solo su alcuni simulatori).

Alzando un po il prezzo si guadagna il Force Feedback

Ottima scelta fra i migliori volanti di questa fascia. Fratello del T80 il Thrustmaster T150 vanta la caratteristica di poter essere utilizzato su PlayStation 4 e su PC. Ha un angolo di sterzata pari a 270 gradi, un’impugnatura ergonomica in gomma e asse dello sterzo in metallo dotato di cuscinetti a sfera. Ovviamente, anche se più costoso, questo modello è più consigliato in quanto il sistema di resistenza è un ottimo incentivo alla spesa.

Il Thrustmaster TMX è molto simile al modello citato in precedenza, con la caratteristica che può essere utilizzato sia su simulatori PC che Xbox One. Angolo di rotazione regolabile da 270° a 900° che garantisce ai giocatori un realismo senza precedenti, gareggiando con qualsiasi veicolo. Un volante fluido, preciso e silenzioso, caratterizzato da un sistema misto di cinghia e ingranaggi.

Se volete avere una migliore simulazione non potete perdervi questi fantastici volanti | Migliori volanti PC, PlayStation 4 e Xbox One – Fascia 200/ 350 euro

Ovviamente se si vuole una simulazione più precisa, materiali migliori e un confort di altro livello bisogna mettere mano al portafogli e scegliere il miglior volante che fa per voi fra quelli suggeriti di seguito!

Mettendo a confronto la spesa da affrontare e la resa di questo volante si potrebbe dire che siamo davanti ad uno dei migliori volanti attualmente in commercio! G29 Driving Force è il volante da corsa degno di un simulatore per i giochi più recenti per PlayStation 4, PlayStation 3 e PC. Dotato di ritorno di forza a due motori e ingranaggi elicoidali per un’azione sterzante fluida e silenziosa. Le leve al volante in acciaio inossidabile e i LED per giri al minuto/marce consentono di cambiare le marce in maniera fluida e chiara, senza staccare gli occhi dalla pista. L’unità pedali separata offre un controllo naturale e reattivo con un pedale del freno non lineare. Driving Force è progettato per il comfort e la resistenza ed è realizzato in pelle cucita a mano e con componenti in acciaio inossidabile.

Thrustmater continua a farci sognare

Il T3oo di Thrustmaster è un volante da 28 cm di diametro dotato di razze centrali in metallo serigrafato con rivestimento in gomma trattata rinforzata lungo l’intera circonferenza del volante. Circa 1,2 kg di peso, Force Feedback ultra-realistico e 2 ampie leve del cambio fissate sul volante alte 13 cm completamente in metallo. 8 pulsanti azione più un D-pad. Siamo davanti ad uno dei migliori modelli per questa fascia di prezzo. Per PlayStation 4, PlayStation 3 e PC.

Progettato per i più recenti titoli per Xbox One e PC, Logitech G920 Driving Force presenta ritorno di forza a due motori e ingranaggi elicoidali silenziosi. I controlli e le leve al volante di facile accesso consentono di cambiare le marce in maniera fluida e precisa, mentre l’unità pedali separata offre un controllo naturale e reattivo. Driving Force è progettato per il comfort e la resistenza ed è realizzato in pelle cucita a mano e componenti in acciaio inossidabile.

Saliamo ora nel paradiso dei simulatori | Migliori volanti PC, PlayStation 4 e Xbox One – Fascia 300 euro e oltre

Thrustmaster TS Racer - PC TS-PC Racer è un concentrato di tecnologie creato per migliorare le prestazioni di gioco e offrire un’esperienza di guida più vicina alla realtàVolante aperto rimuovibile con placca in metallo

TS-PC Racer è il simulatore di guida definitivo firmato Thrustmaster dedicato ai piloti PC. Riproduce fedelmente la risposta dell’auto e le condizioni del tracciato. Rotazione 270°–1080° e motore brushless di classe industriale di 2a generazione. Il motore del TS-PC Racer garantisce un potente FFB brushless da 40 watt. Sistema integrato per il raffreddamento del Motore con algoritmo per il controllo a orientamento di campo. Pelle scamosciata per un comfort nelle lunghe sessioni di gioco. Due leve del cambio in metallo con alluminio pressofuso lucidato-spazzolato. Sei pulsanti per un comodo accesso al menu di navigazione e per controllare altre ulteriori impostazioni progressive.

Fanatec CSL Elite Racing Wheel - con licenza ufficiale per PS4™ Grazie al partenariato con Sony Interactive Entertainment Europe, la CSL Elite Racing Wheel funziona perfettamente con tutti i sistemi PS4 e PS4 Pro

Questo Fanatec vanta un potente servo motore senza spazzole, in combinazione con l’azionamento Single Belt, offre un incredibile e dettagliato Force Feedback con una sensazione assolutamente morbida. Grandi cuscinetti a sfere per una resistenza minima. La tecnologia DirectSensorTM con un sensore direttamente sull’asse sterzante evita gli effetti della trasmissione a cinghia sulla precisione della sterzata. Servo motore brushless ultra potente con un momento torcente che raggiunge i 6Nm sull’asse sterzante e angolo di sterzata di 1080°, che mediante il menù tuning sul menù applicato può essere regolato velocemente ai più diversi angoli di sterzata di tutte le auto.

Se non avete problemi di budget questo volante farà per voi | Migliori volanti PC, PlayStation 4 e Xbox One

Fanatec Forza Motorsport Racing Wheel and Pedals Bundle for Xbox One and PC Il volante da corsa Forza Motorsport é costruito con materiali di altissima qualitá e dodato di un diametro come quello di una vera macchina da corsa

Uno fra i migliori volanti in assoluto! La corona del Fanatec Forza Motorsport Racing Wheel è fatta in alluminio anodizzato, spazzolato e rivestito in vero cuoio liscio con cucitura bianca. Il diametro è di 33 cm, come in una vera macchina da corsa. La ClubSport Wheel Base V2.5 è un capolavoro di ingegneria tedesca che definisce nuovi standard di prestazione e affidabilità. La ClubSport Wheel Base V2.5 è un’evoluzione attenta e precisa della V.2. La V2.5 è dotata di un’elettronica più avanzata e un nuovo motore per una migliore sensazione, funzionalità e durata. La cella di carico personalizzata è estremamente resistente e molto più precisa di quella di CSP V2. Potete applicare una pressione realistica e forte e controllare esattamente il freno con la tensione muscolare come in una macchina vera.

La classifica dei migliori volanti per PC, PlayStation 4 e Xbox One si conclude qui

Questi erano i nostri consigli sulla scelta del migliore volante per i vostri simulatori di guida. Fateci sapere nei commenti se utilizzate uno di questi modelli o se vi piacerebbe provarne uno.

Personalmente, di questa lista fra i migliori volanti, posseggo un Thrustmaster T8o, un T100 e un Logitech G27. Prima di passare alla dotazione del volante mi sono cimentato per molti anni alla guida tramite joypad, ma vi posso assicurare che, provata la sensazione del pedale e dello sterzo fra le mani, non potrete più tornare indietro.

Vi consiglio, per completare la vostra esperienza simulativa, la lettura delle guide all’acquisito dei migliori monitor e delle migliori casse PC.