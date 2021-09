Migliori app per guadagnare soldi gratis | Settembre 2021

Analizziamo insieme quali sono le migliori app su iOS e Android per guadagnare soldi gratis in modo semplice e senza alcuna registrazione!

Tutti noi ci siamo chiesti almeno una volta se esiste qualche applicazione che consenta di guadagnare soldi nel tempo. Si tratta in effetti di un tema piuttosto particolare, dato che gli store per smartphone iOS e Android sono pieni di app che apparentemente affermano che ciò sia possibile, ma in realtà non tutte queste applicazioni rispecchiano quanto dichiarano, il che si dimostra effettivamente una classica perdita di tempo. Tuttavia, esistono alcune app che permettono di racimolare qualcosa, ma di sicuro tutto ciò richiede pazienza e i guadagni non sono elevatissimi. Vediamo quindi quali sono le migliori app per guadagnare soldi gratis attraverso l’uso di dispositivi iOS e Android.

Attenzione: tuttoteK e l’autore di questo articolo non si assumono nessuna responsabilità sull’utilizzo delle app presenti in questa guida, che ha il solo scopo informativo.

Migliori app per guadagnare soldi gratis: la lista

Di seguito è riportata la nostra classifica delle migliori app per guadagnare soldi gratis attraverso smartphone iOS e Android. Vi ricordiamo che questa lista sarà aggiornata a cadenza mensile per offrire le migliori informazioni possibili in merito all’argomento.

Toluna – Migliori app per guadagnare soldi gratis

Toluna è un’applicazione che consente di guadagnare in modo gratuito rispondendo a sondaggi di ogni genere. Si può infatti rispondere a domande rapide, ma ci sono anche vere e proprie analisi di mercato, che vengono offerte frequentemente da numerose aziende. Disponibile sia per iOS che per Android, Toluna richiede la creazione di un account, poiché bisogna accumulare punti che verranno poi convertiti in buoni Amazon, Alitalia, iTunes, Zalando, Mango e addirittura in ricariche PayPal.

Attenzione: volendo, è possibile anche collegare il proprio profilo Facebook a Toluna, velocizzando di conseguenza la creazione dell’account.

Alta opinione – Migliori app per guadagnare soldi gratis

Al secondo posto della nostra classifica troviamo un sito per guadagnare soldi attraverso sondaggi: si tratta di Alta opinione. A differenza di Toluna, Alta opinione non è un’app, almeno non per il momento, ma è un vero e proprio sito Web, il che significa che vi si può accedere da qualsiasi PC, smartphone o tablet che disponga di una connessione a Internet. Un altro dettaglio da non tralasciare è che questa pagina non permette di ricaricare il proprio conto PayPal, ma allo stesso tempo offre buoni Alitalia, Amazon, Mango e Zalando.

Attenzione: anche in questo caso è necessario creare un account ufficiale, inserendo i propri dati personali, in modo da poter riscattare il voucher desiderato. Per collegarvi alla pagina e registrarvi, potete cliccare qui.

ByMyEye – Migliori app per guadagnare soldi gratis

Altra app sicuramente molto utile è ByMyEye, che offre ricompense a tutti coloro che portano a termine alcune “missioni”. In altre parole, con questa applicazione è possibile ricevere soldi veri completando semplicemente attività, che possono essere ad esempio la ricerca di un prodotto al supermercato o la conferma di una via nella propria città. Quest’app è disponibile sia per dispositivi iOS che Android e, ovviamente, richiede una registrazione per collegare il proprio conto PayPal o bancario.

Attenzione: per poter partecipare ad una missione, occorre prenotarsi, selezionando il tasto “Prenota” nella lista delle attività. Una volta prenotata, la missione potrà essere visualizzata nella schermata “Prenotate”. Naturalmente, se per qualsiasi motivo si decidesse di lasciar perdere, è possibile annullare la prenotazione, cliccando su “Rinuncia”, visibile nella lista delle attività prenotate.

TiFrutta – Migliori app per guadagnare soldi gratis

Proseguendo nella nostra classifica, abbiamo l’app TiFrutta, disponibile sia sullo store iOS che Android. Quest’applicazione consiste nel ricevere compensi in denaro facendo la spesa, il che si rivela piuttosto utile. Per riuscirci, è necessario creare il proprio profilo e inviare quindi la foto dello scontrino della spesa. Inoltre, nella schermata principale è disponibile la lista dei prodotti che, se acquistati, vengono convertiti in buoni. Una volta raggiunta la soglia minima, è possibile richiedere il trasferimento di denaro sul proprio conto PayPal, BancoPosta o conto corrente.

Attenzione: attualmente questa applicazione sembra essere scaricabile dagli store, ma non funziona.

AppJobber – Migliori app per guadagnare soldi gratis

AppJobber è un’applicazione molto simile a ByMyEye, in quanto permette di ricevere soldi attraverso il completamento di attività. La differenza sostanziale è che si tratta di un’app che consente di svolgere un lavoro anche indipendentemente dalla propria posizione geografica, il che può rivelarsi un vantaggio se magari non ci sono molte missioni nella propria zona. AppJobber è disponibile sia per iOS che per Android.

Foap – Migliori app per guadagnare soldi gratis

Altra app veramente molto simpatica è Foap: si tratta infatti di un’applicazione che offre ricompense in base alla qualità delle fotografie inviate. Qui è possibile caricare foto scattate di spontanea volontà, ma si possono anche portare a termine delle missioni, su richiesta di aziende. Nel primo caso, ciascuna foto verrà valutata e ad essa sarà attribuito un punteggio, mentre nel secondo caso bisognerà rispettare il regolamento fornito con la descrizione dell’attività aziendale.

Attenzione: Foap è disponibile sia per iOS che per Android e richiede una registrazione per la ricompensa sul proprio profilo PayPal.

App per vendite – Migliori app per guadagnare soldi gratis

Vi segnaliamo infine altre app, sicuramente molto note, che offrono la possibilità di guadagnare vendendo oggetti personali: tra queste abbiamo eBay, Kijiji, Subito.it e Shpock. Sono tutte applicazioni disponibili per dispositivi iOS e Android, quindi basterà installarle sul proprio smartphone e, dopo aver effettuato la registrazione, si potrà vendere qualsiasi cosa. Questo significa che sarà necessario creare un annuncio, includendo la descrizione del prodotto e qualche immagine illustrativa, in moda da facilitare l’acquirente a scegliere il vostro prodotto piuttosto che quello di un altro venditore.

Buon divertimento!

La guida relativa alle migliori app iOS e Android per guadagnare soldi gratis si conclude qui. Vi ricordiamo che per qualsiasi problema siamo a disposizione mediante il box commenti in basso. Inoltre, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida ai migliori antivirus gratis e a pagamento, poiché il web è pieno di pericoli e non sempre i PC riescono a neutralizzare gli attacchi nemici del mondo informatico!