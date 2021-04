Migliori monitor per PC e console da acquistare | Aprile 2021

Guida all’acquisto del proprio monitor: risoluzione, tipi di pannello, refresh rates e dimensioni consigliate. Scopriamo quali sono i migliori monitor per PC e console attualmente sul mercato da acquistare in base alle proprie esigenze

Scegliere un monitor può sembrare banale e secondario quando si configura un PC, ma ha in realtà un’importanza rilevante. Volete davvero spendere centinaia di euro per una scheda video e ottenere come risultato un’immagine scadente per colpa del vostro monitor?

Imparare a conoscere le tecnologie che stanno dietro i nostri schermi è la chiave per acquistare il miglior monitor adatto alle nostre esigenze. Sappiate però una cosa, non importa quanto avete intenzione di spendere e quanto vi guardiate in giro, non troverete un monitor perfetto in grado di rendere in tutti questi parametri. Almeno non ancora.

Sul mercato sono schermi adatti al gioco, altri al lavoro di progettazione e altri attenti esclusivamente al dettaglio. La vera chiave è il compromesso.

Risoluzione e rapporto: di più non è sempre meglio – Migliori monitor da acquistare

La maggior parte dei clienti tende immediatamente ad optare per il più alto numero di pixel che possono trovare o permettersi, e questa non è sempre la migliore strategia per la ricerca di una esperienza di visualizzazione ottimale.

Le risoluzioni più alte offrono un maggiore dettaglio, un monitor 4K (3840 × 2160) è qualcosa di veramente bello da vedere, ma i sistemi a singola GPU (scheda video) potrebbero soffrire davvero tanto una scelta del genere in ambito gaming, a meno che non si abbia nel cofano una scheda video almeno al pari di una Nvidia GTX 1080.

Una scheda grafica di fascia media o bassa, come una GPU integrata, può tecnicamente sostenere i 1080p (FullHD) o risoluzioni superiori. Ma in realtà, a queste risoluzioni, non potrete fare altro che lavoro d’ufficio, navigare in internet e guardare video. Perché se si tratta di giocare o fare grafica sappiate che sarete costretti a compromessi visivi, per non peggiorare le prestazioni del sistema, o magari proprio ad abbassare la risoluzione, peggiorando la qualità visiva.

I display LCD hanno una risoluzione nativa e, usarli al di sotto di tale risoluzione, degrada la qualità dell’immagine a causa del processo di ridimensionamento e di allargamento dell’immagine. L’uso di una risoluzione più bassa della consigliata è davvero una pessima idea. Non comprate un monitor che la vostra scheda video non può utilizzare.

Ciò significa, in pratica, che ogni risoluzione ha attualmente un suo costo anche in termini di hardware.

Dai display 720p…

In fondo alla scala siedono i 720p (HD), ovvero 1280×720, che oggi possiamo definire storia. Questa risoluzione è tuttavia particolarmente efficace per chi ha una dotazione hardware di qualche generazione fa e ha intenzione di eseguire un gioco o un’applicazione grafica piuttosto recente. Non è una saggia scelta ma, se proprio siete affezionati alla vostra vecchia scheda video, è quasi un obbligo.

Il passo successivo sono i 1080p (FullHD), ovvero 1920×1080, è la soluzione che la maggior parte delle persone utilizza sui propri dispositivi. Questa risoluzione è il cavallo di battaglia del mondo PC ed è perfetta nella maggior parte delle situazioni. I maggiori risultati in termini di densità di pixel si ottengono in un display da 24 pollici e di dimensioni più piccole, offrendo prestazioni eccellenti in gioco con la maggior parte delle schede grafiche high-end di ultima generazione. Dimensioni dello schermo superiori ai 24 pollici non sono le ideali per i 1080p, la densità di pixel sarà più bassa e di conseguenza l’immagine non sarà più così tanto definita. La via di mezzo dei 2K (2560 × 1440) può rappresentare la giusta scelta per chi, avendo un hardware performante, vuole acquistare un monitor di dimensioni maggiori ai 24 pollici e ottenere una resa visiva migliore.

…passando per i display Ultra Widescreen…

I display Ultra Widescreen, con una dimensione nativa di 2560×1080 o 3440×1440, sono spesso trascurati, ma possono rappresentare oggi la migliore combinazione di risoluzione e dimensioni per i videogiocatori. Consigliati a 29 e 32 pollici (35 pollici per 3440×1440), questi schermi offrono un ragionevole 30 per cento in più di pixel rispetto alla risoluzione di partenza, senza impattare pesantemente sul vostro hardware come farebbe un display 4K. Ciò significa che le schede grafiche più recenti supporteranno questi display altrettanto bene come la generazione precedente ha supportato i 1080p, e una configurazione multi-GPU non è per forza richiesta per prestazioni eccellenti. Inoltre, la forma più ampia offre un’esperienza più immersiva nei giochi 3D, simulando un campo visivo più ampio, senza interruzioni della lunetta come nelle configurazioni multi-monitor.

…ai display 4K

I display 4K (UltraHD) sono ad oggi la massima espressione di qualità visiva su un monitor, e sono anche causa del sanguinamento dell’hardware moderno. Si tratta di una soluzione davvero dispendiosa considerando che uno di questi panelli costa non poco e che per mantenere le prestazioni in gioco, ad una risoluzione di 3840×2160, sono richieste almeno due schede grafiche di altissima potenza di calcolo (una Nvidia GTX 1080 potrebbe non bastare). I connettori HDMI e Display Port per questi display sono inoltre tenuti a rispettare frequenze di aggiornamento davvero basse, bloccate a 30-60Hz. Mentre questa situazione cambierà con le nuove tecnologie e gli standard di sviluppo, è sicuro dire che in questo momento gli unici a guadagnarci da un acquisto di un monitor 4k sono i venditori. Tuttavia, se si desidera averne vanto e ottenere il massimo dall’impianto visivo finale senza badare a spese, non c’è niente pari ad un display 4K.

I tipi di pannelli – Migliori monitor da acquistare

Twisted Nematic: TN LCD – Migliori monitor da acquistare

I pannelli Twisted Nematic sono quelli più comuni e anche più economici, perché molto più semplici da produrre. La maggior parte dei monitor di fascia bassa e, soprattutto quelli che si trovano a basso costo nei supermercati, utilizzano pannelli di questo tipo. I pannelli TN sono diffusissimi nei notebook e vengono usati specialmente nei monitor da gaming perché hanno un bassissimo tempo di risposta, solitamente non più di 2 millisecondi. La maggior parte dei monitor da 20” e 22” widescreen sono Twisted Nematic.

Questi pannelli costano meno ma offrono anche una bassa qualità: poco contrasto, angolo di visione davvero scarso (circa 160°) e soprattutto una resa cromatica povera. I pannelli TN infatti non sono pannelli a 8 bit (che riproducono quindi 16 milioni di colori) ma a 6 bit e possono riprodurre solo 64 sfumature di rosso, di verde e di blu che combinate (64 x 64 x 64) danno 262.144 colori. I restanti colori vengono riprodotti mediante tecniche di dithering, per raggiungere i 16 milioni promessi. Il dithering aggiunge rumore all’immagine, che si può percepire avvicinandosi allo schermo. Altro problema dei pannelli TN è rappresentato dalla gestione dei pixel morti: i cosiddetti “dead pixel”, quando sono presenti, vengono riprodotti in bianco risaltando quasi sempre a schermo.

Tuttavia un buon numero di modelli di buon livello di TN LCD supporta modalità di refresh da 120Hz a 240Hz, che aiutano a minimizzare l’effetto motion blur che affligge gli schermi da 60Hz. Questi ultimi, dati i bassi tempi di risposta e l’alta frequenza di refresh, sono dunque ideali per gli action games e FPS.

Pannelli VA (PVA – SPVA) – Migliori monitor da acquistare

I pannelli ad allineamento verticale (VA – Vertical Alignment) rappresentano invece la via di mezzo. Buon rapporto qualità prezzo e buona qualità. L’angolo di visione è migliore di quello offerto dai pannelli TN e la stessa cosa vale per la resa cromatica. Ma ancora non siamo al top, soprattutto per quest’ultima.

Così come offrono dei vantaggi i pannelli PVA e S-PVA hanno anche qualche punto debole: il tempo di risposta è più alto di quello dei TN e al variare dell’angolo di visione cambia spesso la resa cromatica, con l’immagine che cambia di luminosità. Ottimo invece il contrasto: tra tutti i tipi di pannello quelli PVA sono quelli che garantiscono un miglior rapporto di contrasto nativo (3000:1). Inoltre se un pixel di un pannello PVA “muore” diventa nero, provocando quindi un effetto meno fastidioso di quello con i pixel sempre accesi sul bianco.

Da menzionare l’assenza quasi completa di difetti come IPS Glow e Backlight Bleeding, il tallone di Achille dei quasi perfetti pannelli IPS.

Pannelli VA (QLED)

Quantum dot led, abbreviato QLED, o schermo Quantum dot, in italiano schermo a punti quantici, è una recente tipologia di schermo basata su nanocristalli semiconduttori o punti quantistici che forniscono un’alternativa ad applicazioni commerciali per la tecnologia degli schermi.

Questa tecnologia rende i pannelli VA molto più simili agli IPS in termini di qualità del colore, conservando però i pregi del Vertical Alignment. Attualmente, dopo gli OLED, forse i migliori pannelli in commercio.

Pannelli IPS – Migliori monitor da acquistare

La tecnologia IPS (In Plane Switching) è quella che al momento offre la miglior resa cromatica assoluta, e infatti sono i pannelli solitamente utilizzati per monitor grafici. Nec, Eizo, gli Apple Cinema sono tutti monitor LCD che usano un pannello IPS (o tecnologie derivate dall’IPS). Il rapporto di contrasto non è alto come quello dei pannelli PVA (1000:1) ma la resa cromatica (fino a 12bit) e l’angolo di visione (copertura quasi totale) sono decisamente superiori.

Tuttavia questi monitor hanno come difetto dei tempi di risposta più alti (8ms in media, 4-5ms se si è disposti a spendere) e di conseguenza non sono consigliati a chi cerca un monitor per gaming senza spendere molto. Inoltre difetti come IPS Glow (alone chiaro sempre presente nelle immagini scure in un angolo) e Backlight Bleeding (angoli del monitor che tendono al giallo sui neri) possono far storcere il naso ad alcuni, preferendo di gran lunga i panelli VA.

Display lucido o opaco? – Migliori monitor da acquistare

I display possono presentare una finitura lucida o opaca. I monitor dotati di superficie opaca evitano la creazione di riflessi sulla superficie del display. I display con finitura lucida, invece, presentano qualche problema in più con i riflessi ma assicurano colori più vividi in quanto sprovvisti di filtri antiriflesso.

Rapporto di contrasto – Migliori monitor da acquistare

Il rapporto di contrasto è una delle caratteristiche sulla quale viene posta una grande enfasi. Si tratta di un valore che esprime il rapporto tra le luminosità di un’immagine bianca rispetto ad una nera. Il dato, sempre riportato in candele al metro quadro (cd/m2), evidenzia quanto il bianco è più luminoso del nero.

I monitor con un elevato rapporto di contrasto, tendono ad avere bianchi più luminosi e neri più scuri.

Quando si legge il valore del rapporto di contrasto, però, non bisogna cadere in un comunissimo tranello. Il valore può essere inteso come “statico” o “dinamico”.

Nel primo caso, il dato è certamente più rappresentativo perché fornisce una valida indicazione sulla qualità dello schermo che si ha davanti; il valore del contrasto dinamico, invece, scaturisce da una serie di ottimizzazioni a livello elettronico che non garantiscono un’ottima resa delle immagini.

Refresh rate, motion blur e retroilluminazione Strobed – Migliori monitor da acquistare

La maggior parte degli schermi TFT-LCD standard supporta una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, il che significa che lo schermo viene ridisegnato 60 volte al secondo. Mentre una frequenza di 60Hz può essere sufficiente per molte applicazioni desktop, frequenze di aggiornamento più alte sono desiderabili in quanto forniscono un’esperienza più fluida in video e soprattutto in gioco.

Ma una frequenza di refresh di 120Hz o superiore, anche se rende la visone più “fluida”, da sola non è sufficiente per un’esperienza di gioco perfetta. Resta la grana dell’effetto motion blur (sfocatura). Tuttavia sono stati fatti diversi passi avanti in questi ultimi anni.



Molto lavoro è stato fatto per integrare elevate frequenze di aggiornamento con funzionalità aggiuntive atte a ridurre ulteriormente il motion blur. Un metodo popolare nei monitor di gioco è l’inclusione di una retroilluminazione stroboscopica (es. ULMB di Nvidia), che interrompe la sfocatura tagliando la retroilluminazione per un istante, creando un’immagine stabile CRT-like. Un display 120Hz Strobed è meglio di un pannello 144Hz non Strobed ma, a svantaggio, la retroilluminazione riduce pesantemente la luminosità complessiva dell’immagine. Inoltre li utenti con occhi sensibili possono soffrire di affaticamento degli occhi e mal di testa indotti dalla luce intermittente.

Tearing e sincronizzazione – Migliori monitor da acquistare

Oltre al motion blur, un altro artefatto visivo che frustra i giocatori è lo “strappo” dell’immagine ovvero il cosiddetto screen tearing. Lo screen tearing si verifica su un monitor quando un GPU invia un frame al display prima che quest’ultimo abbia finito di visualizzare quello inviato precedentemente. Ciò si traduce nella parte inferiore della schermata che visualizza un fotogramma e la parte superiore che ne visualizza un altro, separati da una linea attraverso l’immagine. L’attivazione del V-Sync, che costringe la scheda grafica ad aspettare il monitor per l’aggiornamento dell’immagine, è in grado di ridurre questo problema. Ma il V-Sync ha problemi propri, tra cui un aumento della latenza di input e l’ esigenza di un frame rate costante.

Per ovviare a questo, i produttori di GPU hanno introdotto un paio di tecnologie che sincronizzano dinamicamente il monitor e framerate della GPU, eliminando il tearing senza ricorrere al VSync. Nvidia chiama la sua tecnologia G-Sync e richiede un modulo integrato nel monitor, nonché una scheda a partire da GTX 650Ti. AMD ha risposto con il simile FreeSync, che non richiede hardware speciale installato sul monitor ma richiede una scheda video AMD recente (GCN 1.1 o successivo). Queste tecnologie sono grosso modo uguali.

HDR e monitor: a che punto siamo? – Migliori monitor da acquistare

Il numero di giochi in HDR da godere su PC non è aumentato esponenzialmente (anzi, è ancora decisamente basso) nonostante l’avvento di PS4 Pro e Xbox One X. Tuttavia la Video Electronics Standards Association (VESA) ha annunciato DisplayHDR, il primo standard completamente aperto che specifica la qualità HDR (High Dynamic Range) dei monitor LCD in modo che l’utente sappia già su quali prestazioni in HDR potrà contare.

Il nuovo standard Display HDR divide in tre fasce qualitative i monitor HDR, ovvero HDR 400, HDR 600 e HDR 1000. I numeri si riferiscono alla luminosità di picco espressa in nits raggiunta dal monitor e già trovare oggi un monitor con picchi di 400 nits non è affatto semplice (o economico). Oltre alla luminosità però intervengono altri fattori che delineano le caratteristiche di un monitor HDR come l’elaborazione delle immagini (8 o 10 bit), global o local dimming per il livello del contrasto, color gamut più o meno esteso ed elaborazione dei segnali video in HDR10 (per ora scordiamoci il Dolby Vision).

Uno dei primissimi monitor a vantare questa certificazione è ad esempio il Samsung QLED CHG90, bestia da 49 pollici in formato 32:9 certificato DisplayHDR 600 che può contare su una copertura dello spazio colore DCI-P3 pari al 95% (sRGB al 125%) e, appunto, su un picco di luminosità pari a 600 cd/m2-nits in modalità HDR. Un monitor comunque per pochi visto anche il prezzo di 1200-1300 euro, ma è giusto per far capire come giocare in HDR su PC con un monitor dedicato non sia affatto una cosa scontata.

Magari con la diffusione dei primi monitor certificati DisplayHDR le cose inizieranno a migliorare, ma per ora la situazione è questa e un po’ spiace, anche perché come prestazioni l’attivazione dell’HDR nei giochi che lo supportano è quasi del tutto ininfluente a livello di frame-rate, seppur su alcuni TV l’attivazione dell’HDR da PC aumenti (e non poco) l’input lag. Anche per questo un monitor HDR dedicato al gaming rimane preferibile, visto che parliamo di tempi di risposta bassissimi anche in HDR come per il Samsung QLED CHG90 citato prima.

Anche perché, se volete utilizzare un TV HDR, questo deve essere comunque impostato come schermo principale se no non è possibile attivare la modalità HDR dalle impostazioni video di Windows 10. Serve inoltre una scheda video adatta, ovvero una GPU della famiglia Maxwell o Pascal se si parla di Nvidia (GTX 960, GTX 980, GTX 1070, GTX 1080 ecc.), oppure una scheda Radeon R9 della serie 300 (che però regge l’HDR fino a 2560×1600 pixel) o una della serie 400 e successiva se si vuole l’HDR anche in 4K.

In ogni caso se già ora volete buttarvi sul gaming PC/HDR puntando direttamente su un monitor, potete scegliere solo tra una cerchia ristretta di modelli. Oltre al Samsung CHG90 ci sono il modello più piccolo CHG70, monitor 1440p da 27 o 32 pollici con refresh rate di 144 Hz e prezzo attorno ai 600 euro, il BenQ SW320 (monitor 4K da 31,5’’ e con un prezzo di circa 1500 euro) e alcuni monitor di Acer (Predator X27, il Predator X35) e di Asus della serie RoG come lo Swift PG27UQ e lo Swift PG35VQ, che però devono ancora arrivare dalle nostre parti (o stanno arrivando proprio in questo periodo) e non costeranno poco.

E’ il momento giusto per acquistare un monitor? – Migliori monitor da acquistare

Il mare dell’innovazione nel mercato dei display non mostra segni di cedimento, con le TV da un lato e gli smartphone dall’altro. Le nuove tecnologie come gli schermi curvi e i pannelli OLED promettono velocità, contrasto elevatissimo, angoli di visione e colore oltre qualsiasi livello visto finora. Quindi forse è il caso di aspettare un po’ per scegliere il vostro nuovo schermo. Il miglior monitor di oggi potrebbe non essere il miglior monitor già domani!

Scegliete con saggezza, perché il futuro è adesso.

Migliori monitor da acquistare: la lista completa

Dopo aver fatto un po’ di luce su quali aspetti è necessario tenere in considerazione prima di acquistare il miglior monitor possibile per soddisfare le proprie esigenze, è arrivato il momento di elencare e raggruppare i migliori monitor presenti attualmente sul mercato.

Migliori monitor economici FullHD

Migliori monitor FullHD a 144 Hz

Migliori monitor FullHD a 240 Hz

Migliori monitor 1440p

Migliori monitor 4K

Migliori monitor UltraWide FullHD

Migliori monitor UltraWide 1440p

Migliori monitor HDR

Migliori monitor per console

