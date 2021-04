Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri | Aprile 2021

In questa guida vi introdurremo ai migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri dedicati a chi vuole cominciare a scattare e a controllare la luce con le proprie mani. Cominciamo!

La luce in fotografia è fondamentale. Infatti “fotografia” significa letteralmente “scrivere con la luce”. Tutto quindi si basa sulla nostra capacità di gestire la luce in modo da creare l’atmosfera giusta attorno al soggetto. Molto spesso le condizioni di luce naturale non sono soddisfacenti – pensiamo ad una stanza con scarsa illuminazioni oppure agli scatti al buio – o semplicemente non permettono di realizzare lo scatto che si ha in mente – la luce potrebbe essere troppo dura o troppo morbida. Con questa guida ai migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri quindi vogliamo indicarvi gli strumenti più adatti per esplorare il mondo dell’illuminazione artificiale che è tanto affascinante, quanto complesso. Ovviamente noi ci manteniamo su una linea semplice, adatta ai neofiti e agli appassionati, ma che comunque costituisce una solida base per sviluppi futuri. Tutti i prodotti elencati quindi avranno dei prezzi e delle caratteristiche in linea con le esigenze di un amatore qualunque. Inoltre gran parte dei prodotti elencati sono compatibile con diversi modelli – ovviamente controllate sempre il vostro in particolare prima dell’acquisto, anche se in genere la compatibilità è richiesta per gli automatismi come TTL o HSS in altre parole un flash manuale è compatibile con tutte le fotocamere. Iniziamo prima con qualche consiglio generico. Per saltare alla lista direttamente premere qui.

Come scegliere ed orientarsi

Un flash serve per prendere il controllo – per quanto possibile – dell’illuminazione della scena, una azione fondamentale per imprimere la propria visione allo scatto. Possiamo usare un flash per illuminare un soggetto come luce primaria o per schiarire le ombre come luce secondaria e come luce di riempimento. In tutti e tre i casi possiamo anche utilizzare una luce continua ovviamente. Perché scegliere un flash quindi? Prima di tutto sono più compatti e consumano meno: modelli anche molto potenti sono alimentati a batteria e possono essere montati su supporti molto leggeri. In realtà esistono flash molto ingombranti, ma hanno comunque un rapporto peso/potenza migliore rispetto alla luce continua. Inoltre scaldano molto poco in genere. I contro? Non si ha la percezione di che cosa succederà finché non si scatta, quindi se avete poca esperienza aggiustare il set up può richiedere più tempo. Il synchro flash è in tempo di esposizione minimo con cui è possibile utilizzare una luce flash; è dovuto al fatto che per tempi molto rapidi le tendine dell’otturatore non espongono mai completamente il sensore, ma si rincorrono esponendo una “finestrella” per volta. Dato che il lampo è molto rapido, la scena non viene ripresa correttamente. Alcune funzionalità tipo HSS possono ovviare al problema che con la luce continua non esiste. In generale per chi è agli inizio un flash è la strada migliore perché si possono raggiungere le potenze adeguate a tutte le situazioni senza problemi.

Diversi tipi di flash

Esistono di diversi tipi di flash. Quelli più adatti ad essere utilizzati agli inizi sono quelli a slitta che si possono attaccare anche alla fotocamera: semplici, compatti e facili da trasportare garantisco ottime performance e con un budget limitato permettono di sperimentare moltissimo. Possono essere abbinati a trigger wireless o sistemi Master Slave per essere utilizzati anche off-camera. Ci sono poi le torce flash che raggiungono potenze molto elevate, ma sono ingombranti e più complessi da gestire. Infine alcuni flash hanno delle applicazioni molto specialistiche come quello anulare che produce un’illuminazione molto uniforme per ritratti e macro.

La potenza

Un parametro fondamentale per la scelta del flash è la potenza. In genere per quelli a torcia viene espressa in watt/s, quindi in modo intuitivo: una potenza maggiore è preferibile perché illumina di più e perché dura di più – genere non lo usa spesso al massimo della potenza. Per quelli a slitta invece si parla di numero guida (GN o NG). Il NG è un valore che permette di ricavare la corretta apertura o distanza del soggetto per ottenere una corretta esposizione, in formule NG = APERTURA x DISTANZA [m]. Il NG è calcolato a ISO 100, quindi se utilizzare ISO superiori ricordate un fattore 1,4 per ogni stop. Prima che vi lanciate in calcoli astronomici vi prego di fermarvi, In realtà il NG non serve in pratica per creare il set up – certo può essere una indicazione, ma si va occhio di norma -, più che altro serve per distinguere un flash più potente da uno meno potente. Stesso discorso fatto prima: un NG elevato è più consigliabile.

Altre funzionalità

Infine molti flash oggi includono diverse funzionalità quali il TTL per il settaggio automatico della potenza – equivale alla modalità di esposizione automatica, utile per chi scatta foto ricordo alle feste ad esempio – oppure HSS per le esposizioni molto brevi (utile in esterna), lo zoom che può concentrare o disperdere di più il fascio luminoso e l’integrazione di trasmettitori radio – se il trigger non è integrato in genera va acquistato a parte per utilizzare il flash off-camera. Ricordiamo che se volete mantenere gli automatismo come TTL, il flash deve essere compatibile con un brand specifico, ma usato in manuale andrà bene qualsiasi fotocamera. A secondo dell’uso che vi proponete dovreste dare un peso diverso alle caratteristiche. Veniamo ora all’elenco vero e proprio dei migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri.

Migliori flash per mirrorless e reflex (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri) : YongNuo YN560 IV e 560 III

Si tratta di due ottimi flash manuali dal costo molto contenuto. Entrambi hanno NG 58 e sono dotati di ricevitore radio integrato e modalità slave Slave. L’unico vantaggio della versione IV è che può funzionare anche da trasmettitore o master per comandare altri flash.

Migliori flash per mirrorless e reflex (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri): YONGNUO YN685 E-TTL (TTL per Canon)

Un flash molto potente con NG 60 e con praticamente tutte le principali funzionalità integrate: TTL, HSS e ricevitore radio integrato. Non funziona da master per comandare altri flash.

Migliori flash per mirrorless e reflex (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri): YONGNUO YN968N II Speedlite (TTL per Nikon)

Potente flash con NG 60 e tutti gli automatismi per Nikon, inoltre funziona anche da master. Può anche variare la temperatura della luce senza gelatine.

YONGNUO YN968N II Speedlite Flash TTL Wireless 1 / 8000s HSS Luce a LED Integrata 5600K per Fotocamere Nikon DSLR Compatibile con Sistema Wireless YN622N YN560 Dotato di luce a LED: dotato di una luce a LED ad alta potenza di alta potenza, la luminosità può essere regolata, c'è un diffusore incorporato e un filtro di conversione del colore per la luce a LED.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Yongnuo YN-14EX (TTL per Canon)

Flash anulare con funzionalità TTL per Canon, ma utilizzabile anche con altri brand in manuale.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Neewer 750II TTL Speedlite (TTL per Nikon)

Flash poco costoso, ma funzionale con un NG 58 e il TTL per Nikon. Ottimo anche in manuale e comandato in modalità slave.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Neewer NW565EX E-TTL (TTL per Canon)

Simile al modello precedente, ma per Canon. Il pacchetto include anche un trigger radio molto utile per lo scatto off-camera.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Neewer NW561

Bassissimo budget e poco potenza (NG 38), utile come flash secondario magari per ammorbidire le ombre. Manuale e funziona in modalità slave. Può essere abbinato ad un trigger esterno.

Neewer NW561 LCD Display Flash Speedlite per Canon Nikon Panasonic Olympus Pentax Fijifilm e Sony con Mi Hot Shoe, DSLR e Mirrorless Fotocamere con Standard Hot Shoe Potente flash con alto numero guida no.38(iso 100, 35mm), supporta le modalità m/multi/s1/s2; riciclo di ricarica veloce: circa 2,9s.nota:non supporta il ttl e il funzionamento del menu di impostazione della fotocamera. Non compatibile con Canon EOS Rebel SL3/250D, Rebel T7/1500D 2000D, Rebel T100/3000D 4000D

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Neewer Flash Strobo Vision 4

Flash a torcia non potentissimo per gli standard (NG 60), ma davvero economico. Integra una batteria ricaricabile e il trigger è fornito in dotazione.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Neewer Flash Strobo S400N

Un dei flash a torcia più economici, simile al precedente in diversi aspetti, ma può essere utilizzato solo in interna perché necessita di alimentazione.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Godox V860II-N (TTL per Nikon)

Ottimo flash con GN 58 e TTL per Nikon. Funziona sia da Master che da slave, ma non integra controlli radio. Ha una funzione per l’assistenza AF.

Godox V860II-N TTL Fash 2.4 G HSS 1/8000s con Li-on Batteria Fotocamera Flash Speedlite for Nikon D3500 D5600 Z6 D5300 D750 D7500 D850 D5600 (V860II-N) Il flash V860II con fotocamera Li-on TTL VING TTL garantisce una migliore esperienza di scatto con il sistema wireless X GG 2.4 G incorporato, un numero guida elevato GN60 e una copertura del flash con zoom 20-200

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Godox TT685S (TTL per Sony)

Molto simile al precedente, ma per Sony. Supporta il sistema Master e slave.

Godox TT685S TTL Camera Flash Alta Velocità HSS 1/8000s GN60 Speedlite per Sony a77II a7RII a7R a58 DSLR Cameras(TT685S) Questo TT685S Flash fotocamera applica a Sony DSLR serie camera ed è compatibile con TTL autoflash, Con questo flash compatibile TTL, il tiro diventerà più semplice.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Godox TT600

Flash completamente manuale che però può funzionare sia da Master che slave. Non integra ricevitori radio.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Godox SK400 II

Torcia flash di discreta potenza (400 watt/s) e con controlli avanzati. Da utilizzare in studi, anche per professionisti a budget limitato. Può essere comandato con trigger radio.

Migliori flash per mirrorless e reflex Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri: Godox SL 60W

Un flash molto semplice da utilizzare e non proprio potentissimo, ma comunque buono come secondario o uso amatoriale.

Ultimi consigli

Prima di tutto valutate bene se vi serve il TTL. In genere se non avete esigenze di “punta e scatta” ad esempio foto ricordo agli eventi, è inutile spendere in più per il TTL. Un flash manuale è compatibile con praticamente tutte le fotocamere e non così difficile da utilizzare. Quando acquistate un flash dovrete anche preventivare l’acquisto di accessori. Prima di tutti i diffusori per ammorbidire la luce del flash che risulterà ovviamente molto dura. Sono in vendita dei kit di ombrelli o softbox molto economici sia per flash a slitta che quelli con attacco Bowens – utilizzati anche in ambit professionale. Infine se volete utilizzare il flash off-camera, come succede molto spesso, dovrete acquistare dei radio trigger oppure assicurarvi di poter operare in modalità Master Slave. Sperando che questa guida ai migliori flash per mirrorless e reflex (Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic e altri) vi sia stata d’aiuto vi rimandiamo anche alle altre nostre guide nella sezione fotografia per ulteriori consigli, a presto!