Migliori SSD per PC da acquistare | Maggio 2021

Questa guida mensile all’acquisto di un disco SSD per PC Dekstop non sarà divisa per fasce di prezzo ma per categorie, in base all’utilizzo finale. In ogni categoria vi indicheremo i migliori SSD in base al vostro budget

Avere un SSD (disco allo stato solido) è ormai d’obbligo su un PC da gaming e non solo. Con il sistema operativo e le applicazioni installate su un SSD, Windows (o chi per lui) si avvierà in pochi secondi e le applicazioni prima che tu possa batter ciglio. L’intero sistema sarà più rapido e performante e ciò renderà l’utilizzo del PC più rapido e piacevole. Una volta che hai provato l’ebrezza di possedere un SSD non tornerai più indietro, poco ma sicuro.

Gli SSD in gioco contano, ma non sul framerate quanto sui tempi di caricamento e di installazione. Per capirci, in un gioco come Battlefield 1 il disco può ridurre di 80 secondi i tempi di caricamento di una mappa, e il respawn sarà di certo più rapido. L’esperienza generale risulterà più fluida e viziata da meno tempi morti.

Tuttavia esistono due aspetti negativi rispetto rispetto ai classici dischi meccanici, perlopiù trascurabili. Bisogna menzionare i prezzi che sono ancora piuttosto alti a parità di capienza, sebbene in costante discesa. E i limiti di scrittura: gli SSD hanno una sorta di “scadenza” che non consente più di tante scritture su di essi. Ma si tratta di limiti che difficilmente si raggiungono facendone un uso standard.

Prima qualche nozione fondamentale per la scelta e poi via con la lista dei migliori SSD per PC disponibili sul mercato.

Come si sceglie il miglior SSD da acquistare?

Per scegliere la migliore soluzione fra quelle proposte dal mercato dei dischi SSD bisogna acquisire familiarità con alcuni parametri tecnici. Scopriamo insieme quali sono questi parametri e quali sono gli aspetti che più pesano nella scelta dei migliori SSD disponibili.

Formato e tipologia di collegamento

La maggioranza dei dischi SSD per notebook e PC desktop è in formato 2,5″ e si installa nel computer tramite i classici connettori SATA. Prima di acquistare un SSD informati sul tipo di collegamento disponibile nel tuo PC.

SATA 2: le prestazioni si fermano a 3 Gbps teorici;

le prestazioni si fermano a 3 Gbps teorici; SATA 3: la velocità di trasferimento dei dati arriva fino a 6 Gbps teorici;

la velocità di trasferimento dei dati arriva fino a 6 Gbps teorici; SATA Express: unisce l’infrastruttura SATA con l’interfaccia PCI Express (solo sulle schede madri supportate). Velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbit/s o 16Gbit/s teorici;

unisce l’infrastruttura SATA con l’interfaccia PCI Express (solo sulle schede madri supportate). Velocità di trasferimento dei dati fino a 10 Gbit/s o 16Gbit/s teorici; mSATA: viene utilizzato su alcuni modelli di ultrabook e mini-PC. Stesse prestazioni dei sistemi SATA 3;

viene utilizzato su alcuni modelli di ultrabook e mini-PC. Stesse prestazioni dei sistemi SATA 3; M.2: viene usato sopratutto in ultrabook e tablet convertibili, ma oggi è anche il punto di riferimento nei PC desktop ad alte prestazioni. L’M.2 può essere adoperato per gli SSD PCI-Express (i più veloci sul mercato) e per gli SSD SATA. Nel primo caso assicura prestazioni fino a 32 Gbps teorici, nel secondo fino a 16Gbps teorici.

Prestazioni

Le prestazioni degli SSD si misurano usando principalmente due parametri:

le velocità sequenziali in lettura e scrittura, espresse in MB/s o in GB/s. Indicano le velocità teoriche raggiunte nel leggere e nello scrivere i dati in maniera sequenziale.

le velocità in lettura e scrittura random 4k, espresse in IOPS. Cioè operazioni di input/output per secondo che, attraverso la lettura e la scrittura casuale di piccoli blocchi di dati, permettono di simulare uno scenario di utilizzo reale. Questo rappresenta il parametro più importante per scegliere un SSD piuttosto che un altro.

Questi sono i parametri più significativi per scegliere un SSD, e ovviamente, più alti saranno questi valori e maggiori saranno le possibili prestazioni. In aggiunta a questi è bene controllare anche:

il valore dell’ MTBF (cioè del tempo medio fra i guasti), che rappresenta un parametro di affidabilità che viene espresso in milioni di ore;

(cioè del tempo medio fra i guasti), che rappresenta un parametro di affidabilità che viene espresso in milioni di ore; la quantità di memoria cache utilizzata;

il supporto alle tecnologie TRIM, S.M.A.R.T. ed NCQ.

Il comando TRIM

Permette a un sistema operativo di indicare i blocchi che non sono più in uso in un’unità a stato solido (o “SSD”), come per esempio i blocchi liberati dopo l’eliminazione di uno o più file. Generalmente nell’operazione di cancellazione eseguita da un Sistema Operativo (OS) i blocchi data vengono contrassegnati come non in uso. Il TRIM permette all’OS di passare questa informazione al controller dell’SSD, che altrimenti non sarebbe in grado di sapere quali blocchi eliminare.

S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

E’ un sistema di monitoraggio per i dischi rigidi del computer. Fornisce diversi indicatori di affidabilità attraverso cui è possibile anticipare eventuali malfunzionamenti. Scopo di questa tecnologia è avvertirci prima che il disco fisso si guasti e danneggi irreparabilmente i nostri dati.

Native Command Queuing (NCQ) e Advanced Host Controller Interface (AHCI)

E’ una tecnologia progettata per aumentare le prestazioni dei dischi rigidi. Consente all’hard disk di individuare l’ordine in cui ha ricevuto i comandi di lettura e ottimizzarne l’esecuzione temporale. Affinché NCQ sia abilitato, deve essere supportato e abilitato nel BIOS della scheda madre. Molti chipset più recenti supportano Advanced Host Controller Interface (AHCI), che consente ad un driver generico fornito dal sistema operativo il controllo del disco e l’attivazione di NCQ (discorso simile per Intel Rapid Technology e soluzioni simili).

Capacità di archiviazione

Come gli hard disk meccanici, anche gli SSD sono disponibili in diverse “taglie”. Per sostituire completamente un hard disk meccanico è consigliato un disco da almeno 256/512GB. Se invece vuoi affiancare un disco meccanico a su SSD su cui tenere solo il sistema operativo, i programmi e i file che usi più frequentemente puoi orientarti anche verso le unità da 120GB.

Durata e garanzia

Altri parametri importanti che vanno ponderati, sono quelli relativi al ciclo di vita dell’SSD e alla durata della garanzia. Come accennato poco sopra, le unità a stato solido hanno una sorta di scadenza relativa al numero di scritture supportate. I produttori indicano questa “scadenza” con un lasso di tempo, espresso in milioni di ore, dopo il quale non è più assicurato il corretto funzionamento del disco. Riguardo la garanzia, generalmente è di 3 o 5 anni ma nei prodotti di fascia alta arriva anche a 10 anni.

La lista dei migliori SSD per PC

Il mercato degli SSD vede una moltitudine di proposte davvero molto simili. In genere i prezzi fluttuano nel giro di pochi giorni o settimane.

Nessuna novità di rilievo nell’ultimo mese, complice anche l’aumento dei prezzi a causa della carenza di memoria NAND.

Scopriamo la lista aggiornata dei migliori SSD per PC disponibili sul mercato.

Migliori SSD da 120 GB

(attualmente in offerta) Kingston A400 SSD SA400S37/120G Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 120 GB Un’opzione molto valida ed economica per aggiornare un vecchio PC dotato di disco meccanico senza spendere troppo. Capacità: 120 GB

Velocità di lettura: fino a 500 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 450 MB/s

(attualmente in offerta) SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 120 GB, Velocità di Lettura fino a 530 MB/s, 2,5", Sata III Potete contare su questa unità per avere un’esperienza utente migliore rispetto a un disco meccanico, e godere allo stesso tempo di un’affidabilità superiore. Capacità: 120 GB

Velocità di lettura: fino a 535 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 445 MB/s

Samsung Memorie 750 EVO MZ-750120BW SSD da 120GB, Sata3, Nero Prezzo basso, prestazioni alte nella maggior parte dei carichi di lavoro. Capacità: 120 GB

Velocità di lettura: fino a 540 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 520 MB/s

Miglior SSD M. 2 PCI Express 128 GB

Intel Unità SSD M.2 128GB 600p L’Intel 600p porta la tecnologia NVMe nella fascia mainstream, e questo è un bene. Non aspettatevi prestazioni al top del mercato, ma un prodotto capace di fare meglio degli SSD SATA in diversi frangenti. Capacità: 128 GB

Velocità di lettura: fino a 770 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 450 MB/s

Migliori SSD da 240 – 256 GB

KingDian 240GB-Disco 128 m Cache SATAIII disk SSD Solid State S280 240GB Kingdian S280 è un prodotto dal nome sconosciuto ma che offre prestazioni pari a quelle dei modelli della stessa fascia costando meno. Capacità: 240 GB

Velocità di lettura: fino a 517 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 376 MB/s

Samsung Memorie MZ-76E250 860 EVO SSD Interno da 250 GB, SATA, 2.5", Nero Questa famiglia di prodotti è così buona da essere un serio concorrente per il più costoso 850 PRO. Capacità: 250 GB

Velocità di lettura: fino a 550 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 520 MB/s

(attualmente in offerta) Samsung Memorie MZ-76P256 860 PRO SSD Interno da 256 GB SATA, 2.5" Possiamo dire che Samsung è riuscita a toccare i limiti dell’interfaccia SATA 6 Gbps. Non c’è margine per andare oltre. Capacità: 256 GB

Velocità di lettura: fino a 560 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 530 MB/s

Miglior SSD M. 2 PCI Express 256 GB

Intel 600P TLC SSD 256 GB M.2 80 mm PCIe 3.0 X4 L’Intel 600p porta la tecnologia NVMe nella fascia mainstream, e questo è un bene. Non aspettatevi prestazioni al top del mercato, ma un prodotto capace di fare meglio degli SSD SATA in diversi frangenti. Capacità: 256 GB

Velocità di lettura: fino a 1570 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 540 MB/s

Migliori SSD da 480 – 525 GB

KingDian 2,5 pollici SATA III 480GB 512GB 3D NAND Performance SSD interno(480GB) Kingdian S280 è un prodotto dal nome sconosciuto ma che offre prestazioni pari a quelle dei modelli della stessa fascia costando meno. Capacità: 480 GB

Velocità di lettura: fino a 519 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 421 MB/s

Samsung Memorie MZ-76E500 860 EVO SSD Interno da 500 GB, SATA, 2.5" Samsung cerca di aumentare il valore della sua offerta usando NAND di alta densità su fascia media, offrendovi maggiore capacità rispetto agli SSD da 512 GB. Capacità: 512 GB

Velocità di lettura: fino a 550 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 520 MB/s

Samsung Memorie MZ-76P512 860 PRO SSD Interno da 512 GB, SATA, 2.5" Possiamo dire che Samsung è riuscita a toccare i limiti dell’interfaccia SATA 6 Gbps. Non c’è margine per andare oltre. Capacità: 512 GB

Velocità di lettura: fino a 560 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 530 MB/s

Miglior SSD M. 2 PCI Express 512 GB

Samsung Memorie MZ-V7P512 970 PRO SSD Interno da 512 GB, PCIe NVMe M.2 È l’SSD migliore sul mercato ma Samsung ha stabilito un prezzo molto elevato. Capacità: 512 GB

Velocità di lettura: fino a 3500 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 2300 MB/s

Miglior SSD da 1 TB

Samsung Memorie MZ-76E1T0 860 EVO SSD Interno da 1 TB, SATA, 2.5" Samsung cerca di aumentare il valore della sua offerta usando NAND di alta densità su fascia media, offrendovi maggiore capacità rispetto agli SSD da 512 GB. Capacità: 1 TB

Velocità di lettura: fino a 550 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 520 MB/s

Miglior SSD M. 2 PCI Express 1 TB

Migliori SSD da 2 TB

Samsung Memorie MZ-76E2T0 860 EVO SSD Interno da 2 TB, SATA, 2.5" Questa famiglia di prodotti è così buona da essere un serio concorrente per il più costoso 850 PRO. Capacità: 2 TB

Velocità di lettura: fino a 550 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 520 MB/s

(attualmente in offerta) Samsung Memorie MZ-76P2T0 860 PRO SSD Interno da 2 TB, SATA, 2.5" Possiamo dire che Samsung è riuscita a toccare i limiti dell’interfaccia SATA 6 Gbps. Non c’è margine per andare oltre. Capacità: 2 TB

Velocità di lettura: fino a 560 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 530 MB/s

Miglior SSD M. 2 PCI Express 2 TB

Samsung Memorie MZ-V7P512 970 PRO SSD Interno da 512 GB, PCIe NVMe M.2 È l’SSD migliore sul mercato ma Samsung ha stabilito un prezzo molto elevato. Capacità: 2 TB

Velocità di lettura: fino a 3500 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 2500 MB/s

Migliori SSD da 4 TB

Samsung Memorie MZ-76E4T0 860 EVO SSD Interno da 4 TB, SATA, 2.5" Questa famiglia di prodotti è così buona da essere un serio concorrente per il più costoso 850 PRO. Capacità: 4 TB

Velocità di lettura: fino a 550 MB/s

Velocità di scrittura: fino a 520 MB/s

Migliori SSD per PC da acquistare, appuntamento al prossimo mese!

Spero che questa guida all’acquisto dei migliori SSD vi sia stata d’aiuto e ricordo che sarà aggiornata mensilmente. Per qualsiasi dubbio o suggerimento vi invito ad usare il box dei commenti sottostante.

PS: ricordate di scegliere anche una fra le migliori CPU e una fra le migliori schede video per ottenere il meglio dalla vostra configurazione hardware.