Come comprare follower su Instagram | Giugno 2021

Instagram sta lentamente spopolando guadagnando numeri anche rispetto a Facebook. Molti si chiedono come comprare follower su Instagram: 10 consigli mirati vi aiuteranno a crescere senza spendere nulla!

Innanzitutto bisogna specificare che comprare follower su Instagram è una leggenda da forum. Infatti, nei forum dedicati, è facile trovare discussioni sul come comprare follower su Instagram ma nessuno che spieghi davvero qualcosa di utile o che indichi come fare! Questo perché effettivamente non è possibile comprare follower su Instagram ufficialmente. E’ possibile effettuare delle campagne pubblicitarie ma queste non sono un “acquisto diretto” di follower, queste campagne a pagamento sono mirate a trovare un pubblico che possa trovare interessante il contenuto della nostra pagina Instagram.

Tuttavia, ad onor del vero è possibile aggirare questa “limitazione” tramite alcune applicazioni gratuite che consentono di comprare follower su Instagram in qualche “forma legittima”. Vediamo quindi come comprare follower su Instagram!

Come comprare follower su Instagram: i metodi disponibili

Prima di continuare, qualche avvertenza. Instagram è un social network e, come scritto sopra, si pone l’obiettivo di mettere in contatto le persone che lo frequentano spingendo sugli interessi comuni, per cui la pratica di acquistare seguaci è un po’ una forzatura del sistema. Ogni forzatura porta verso delle problematiche, ed è bene essere coscienti del fatto che i seguaci acquistati non sono quasi mai definitivi. L’effetto sarà quindi di gonfiare i numeri del nostro profilo per un po’ di tempo e vedere poi progressivamente scemare l’incremento per tornare ad una situazione non molto dissimile rispetto a quella di partenza.

Le applicazioni atte all’acquisto di seguaci su Instagram funzionano tutte più o meno nella stessa maniera. Intanto queste applicazioni permettono di acquisire follower solo se noi stessi ci mettiamo a seguire altre persone. Questa operazione consente solitamente di acquistare crediti virtuali e quindi di poter comprare follower. Alcune app invece propongono pacchetti usando proprio del denaro reale. Fra le tante app di questo tipo vi riporteremo a seguire le più “votate”. Questi due tipi di applicazioni compaiono e scompaiono sul Play Store e alcune volte sono fonte di virus. C’è poi la possibilità di incaricare una figura che si prenderà cura della crescita del vostro profilo.

Comprare follower su Instagram: il social media manager

Si hai capito bene, uno dei metodi per comprare follower su Instagram è quello di pagare qualcuno che adotta delle strategie e delle campagne mirate alla crescita del profilo. Questa figura andrà a sfruttare il sistema dei “like for like” in modo diretto e andrà quindi a gestire i vostri post di Instagram facendo anche campagne pubblicitarie a pagamento, chiedendo sponsorizzazioni (anche a pagamento) ad altre pagine Instagram etc. Praticamente voi pagate e questa persona farà tutto il lavoro al posto vostro. Comodo vero?

E’ possibile trovare una figura simile su siti come Freelancer e simili, siti di agenzie specializzate o su gruppi Facebook dedicati.

Come comprare follower su Instagram con le app

Diverse sono le applicazioni che promettono più mi piace e follower. Il nomi di queste app traggono in inganno, promettono di fare tutto da sole, ma in realtà non fanno nulla di tutto ciò. Semplicemente alcune raccolgono gli hashtag più popolari e ve li riportano. Queste applicazioni spesso fanno da raccoglitore. Non vi consiglia però quali hashtag usare e quali sono più pertinenti rispetto alla foto che andrete a caricare. Per cui starà sempre a voi capire cosa mettere e come, con il rischio di farsi ingannare dalla popolarità di un tag e scegliere di non pertinenti. Cosi facendo è vero che molte più persone potenzialmente potranno vedere il vostro post, ma al contempo essendo meno pertinente meno persone inizieranno a seguirvi. Anzi gran parte di queste persone che inizieranno a seguirvi dopo un po’ potrebbero smettere di farlo.

Quindi torniamo alla situazione iniziale: abbiamo perso solo tempo prezioso per nulla! Anzi probabilmente ci siamo inseriti in crocevia senza uscita. Forse è meglio cambiare strada per uscirne al meglio, per questo vi daremo 10 consigli mirati per crescere davvero su Instagram. Comunque se volete fare una prova, quelle elencate di seguito sono le applicazioni per comprare follower più famose.

Neutrino+ (Android)

Follower Assistant Plus (Android)

Super Likes For Instagram Tags (iOS)

Captivate for IG (iOS)

PicZoom (iOS)

Come comprare follower su Instagram tramite siti web

Si possono anche acquistare follower di Instagram italiani e non, acquistando dei “pacchetti” tramite alcune agenzie web marketing online. Di seguito i siti più famosi e affidabili in Italia per acquistare follower Instragram.

Comprare follower su Instagram: 10 consigli mirati per crescere

A questo punto avrai capito che in realtà comprare follower o cercare delle scorciatoie per avere più fama su Instagram e/o altri social è qualcosa che non funziona. Ci sono però 10 buone norme da seguire per migliorare ed avere una costante crescita sui social.

Pubblica con regolarità

Questo è un passo importante ma spesso trascurato. Pubblicare ogni giorni uno o più contenuti porta a raggiungere più persone e quindi ad avere un maggior numero di persone che passano da tuo profilo e che potenzialmente potrebbero essere interessate a seguirti in via permanente. E poi almeno 2 post al giorno sono più di 800 post all’anno! Osserva gli altri e pubblica di conseguenza

Sui social spesso si creano mode e tendenza, per cui sarebbe bene cercare di capire ogni giorno cosa è di tendenza e cosa no. Guardati intorno e pubblica di conseguenza. Un post di tendenza porta più visite di un post che non ha seguito! Attento agli hashtag!

Instagram si basa molto sugli hashtag, anzi potremmo dire che si basa quasi esclusivamente su quest’ultimi. Per cui diventa fondamentale scegliere degli hashtag pertinenti. Oramai Instagram integra una funzione che dice quanto popolari sono i tag. Cerca di capire quale tag, fra quelli che ritieni pertinenti, è più popolare. Crea un hashtag che ti identifica

Chiaramente lo scopo di un profilo Instagram è anche quello di diventare popolari. Per diventare popolari bisogna crederci fin dall’inizio e far si che anche gli altri parlino di noi. Per cui cercate di creare un tag che vi identifichi e usatelo sotto ogni post. Con il tempo magari diventerà un tag di tendenza e anche altre persone lo useranno facendovi pubblicità. Usa degli hashtag ricorrenti

Spesso usare degli hashtag ricorrenti fa si che il nostro pubblico sia ben indirizzato senza dover comprare follower su Instagram già targettizzati. Se parliamo di videogiochi usare sempre lo stesso tag (magari il più popolare che conosciamo) poterà gli utenti che lo seguono a notarci e a parlare di noi. Pubblica post originali

Quando pubblichi qualcosa su Instagram fatti sempre la domanda “perché dovrebbero mettere like?”. In questo modo pensa sempre a contenuti originali e unici, prova sempre a lanciare nuove tendenze. Interagisci con la comunità

Mano a mano che più persone inizieranno a seguirti si andrà a creare una vera a propria comunità che ti segue. Con questa comunità è bene interagire sempre! Ma anche prima di ciò cerca di conoscere l’ambiente e di capire cosa piace alle persone anche semplicemente chiedendo cosa preferiscono o dando vita a semplici conversazioni. Parlare e interagire fa sempre bene: più si parla e più se ne parla! Collega Facebook

Collegare il nostro account di Facebook può dare una buona spinta al nostro account Instagram. I contenuti che mettiamo su Instagram saranno pubblicati anche su Facebook e quindi ogni post andrà a coprire un numero maggiore di persone, e più persone vi vedranno più è probabile che qualcuna interagisca con i vostri post. Usa in modo intelligente le live e le storie

Instagram da un po’ di tempo integra la possibilità di inserire delle storie e fare delle live. Il problema è che spesso si fanno delle live senza avere nulla da raccontare o mostrare e si creano troppe storie ogni giorno. Per avere il meglio da questi strumenti è bene non abusarne ma usarli in modo intelligente! Gira le live quando hai qualcosa da dire, cercando di farne almeno una a settimana. E non pubblicare più di 5 storie al giorno: troppe storie possono allontanare il pubblico perché troppo impegnative in termini di tempo da seguire! La costanza prima di tutto

Questi consigli sono tanto più efficienti tanto più essi sono seguiti con costanza. Infatti crescere sui social non è facile e bisogna imparare a muoversi nei vari ambienti. Prova a seguire tutti questi consigli e vedrai che a poco a poco il tuo profilo Instagram inizierà a crescere! Sono tutti consigli che puntano ad aumentare la tue possibilità di diventare qualcuno sui social!

A questo punto avrai capito che comprare follower su Instagram è un attività nociva, è molto meglio seguire questi 10 consigli mirati cosi da avere un pubblico che resti fedele nel tempo. Farete meglio a utilizzare una strategia diversa su Istagram: 10 consigli mirati faranno molto più di qualche applicazione!

Buona fortuna sui social!

Continua a seguirci su tuttoteK per altre guide come quella sul come scaricare musica da YouTube e facci sapere se i nostri consigli ti sono piaciuti! Noi aggiorneremo questa guida che spiega come comprare follower su Instagram ogni volta che ci sarà un aggiornamento sul funzionamento di Instagram. Non ti dimenticare di passare ogni tanto a controllare eventuali novità!