Migliori CPU da acquistare (migliori processori) | Aprile 2021

Questa guida riferita alle migliori CPU da acquistare (migliori processori PC), aggiornata mensilmente, non sarà divisa per fasce di prezzo ma per categorie di utilizzo finale e, in ogni categoria, vi indicheremo i migliori processori (Intel e AMD) in base al vostro budget

Di solito ciò che deve guidare alla scelta di una CPU non è solo il prezzo ma anche (e sopratutto) l’uso che ne andrete a fare con il vostro PC. Un processore Intel i7 è sicuramente una bella CPU ma, se il tuo scopo è solo quello di navigare sul web, è palese come non sia l’acquisto più indicato.

Vogliamo quindi darvi una mano in questa delicata fase di scelta, poiché la CPU è il cuore del vostro PC e la sua scelta influenzerà di sicuro anche tutti gli altri componenti. Scopriamo dunque quali sono le migliori CPU da acquistare in base alle vostre esigenze!

I tipi di utilizzo saranno indicati a grandi linee e, qualora vi trovaste a cavallo fra due utilizzi, converrà sempre favorire l’ambito con un carico di lavoro maggiore.

Da notare che alcune CPU potrebbero comparire in più sezioni della guida. I prezzi saranno riferiti ad Amazon e aggiornati automaticamente. Iniziamo!

Migliori CPU da acquistare (migliori processori PC) da ufficio o utenza domestica (navigazione web, office, mail)

AMD A serie A10-9700E 3GHz 2MB L2 Box Processore A10-9700E è quasi sempre in offerta su Amazon. E’ ottima per qualunque uso domestico vogliate fare con il vostro PC, inoltre non necessita di scheda video: la scheda integrata saprà soddisfare le esigenze di qualunque giocatore occasionale. Rispetto al “vecchio” modello A10-7700K questa CPU supporta la piattaforma AM4 e le RAM DDR4.

Intel BX80684I38100 Cpu Processore, Argento Dopo aver consigliato per molto tempo un Pentium G, con questa nuova generazione consigliamo i3 9100: ottime prestazioni, supporto a tutte le recenti tecnologie. Prestazioni migliori lato CPU rispetto ad AMD 2200G, appena sotto lato GPU. Opzione costosa ma valida.

Migliori CPU da acquistare (migliori processori PC) per appassionati di overclock

AMD Ryzen 5 3600X, Processore PC, 6 core, 12 thread, 4,4 GHz, Socket AM4 AMD 3600X, cpu a 6 core con buone prestazioni e qualche possibilita di OC grazie a PBO e OC manuale! Da provare. Una spanna sopra la soluzione Intel.

(attualmente in offerta) Intel Core i5-9600K processore 3,7 GHz Scatola 9 MB Cache intelligente, Socket LGA 1151 i5-9600k, il top fra gli i5 che vanta la presenza di ben 6 core. Meglio della generazione precedente, spesso anche nel prezzo, offre buone opportunità in OC.

Intel Core i7-9700K processore 3,6 GHz Scatola 12 MB Cache intelligente Ottima scelta fra le migliori CPU di questa fascia. Soluzione Intel di nona generazione, i7-9700k offre 8 core anche in ambito consumer… ma a caro prezzo. Prestazioni in linea con Ryzen 2700x con 100€ in più di listino. In OC la vera sfida è arrivare a 5Ghz.

Processori Ryzen 7 3800X La soluzione AMD Ryzen 3800x offre ben 8 Core con moltiplicatore sbloccato. Buona resa in OC, costo non eccessivo. Prestazioni multi-tread sovrapponibil al 9900K Intel.

Intel Core i9-9900K processore Octa Core 3,6 GHz Scatola 16 MB Cache intelligente, Socket LGA1151 Primo i9 in ambito consumer offre grandi prestazioni ad un “grande prezzo”. Vale la spesa? Forse. Di certo è più allettante una piattaforma x299 che però, a pari core, non è altrettanto rapida. Ricordate che è una CPU già al limite, sarà difficile andare oltre i suoi 5Ghz.

Intel i9-9900x Lga2066 (3,5 GHz/19,25 M) (Bx80673I99900X) *6371. Il primo Intel i9 di nona generazione disponibile. 10 core a meno di 1000 euro. Un’offerta interessante, che vanta buoni risultati in OC.

Intel BX80673I97920X Processore Intel Core i9 7920X, 12 Core, 2.9GHz, 4.3GHz Turbo, 140W, Argento i9 7920X, addirittura 12 i core disponibili. Il prezzo? “Appena” qualche centinaio di euro in più del modello inferiore. Clock di base basso, ma buon margine in OC, anche migliore di 7900x con sample fortunati. A breve lo sostituiremo con il 9920x quando sarà disponibile su Amazon ad un prezzo corretto.

Intel Core i9-9940X processore 3,3 GHz Scatola 19,25 MB Cache intelligente i9 9940X, 14 core se 12 fossero ancora pochi. Ottima in tutti gli ambiti, può risultare interessante da Occare.

AMD YD295 x A8AFWOF Ryzen Threadripper 2950 x 16 Core/32 fili/180 W/40MB Cache CPU – nero AMD si fa strada nella fascia alta con 2950x, processore Ryzen Threadripper, con 16 core e 32 tread. IPC leggermente inferiore ad Intel, ma prestazioni globali degne di nota in rapporto al prezzo. In OC si comporta in modo sorprendente.

Processore AMD Ryzen. AMD si fa strada nella fascia alta con 3960x, processore Ryzen Threadripper, con 24 core e 48 tread. IPC in linea con Intel, e prestazioni globali degne di nota in rapporto al prezzo. In OC si comporta in modo sorprendente.

Migliori CPU da acquistare (migliori processori PC) per i videogiochi

Di solito per giocare senza pensieri basta un Intel i5 o equivalente. Vediamo assieme da cosa partire e fin dove spingersi in questa lista delle migliori CPU dedicate al gaming.

(attualmente in offerta) Processore AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T, 35MB di cache, fino a 4,6 GHz Max Boost) Basato sull’architettura Zen 3, questa CPU porta le prestazioni ad un livello superiore. Inoltre abbiamo 6C/12T fino a 4,6 GHz. Secondo AMD è una delle migliori CPU per il gaming.

Intel Core i7-9700K processore 3,6 GHz Scatola 12 MB Cache intelligente Soluzione Intel di nuova generazione, i7-9700k, offre 8 core anche in ambito consumer. Nel gaming il solo vantaggio è inerente al numero di core, ma non alle linee pci-e rispetto agli i5. Serve una x299 per avere di più su questo fronte.

Processori Ryzen 7 3800X La soluzione AMD Ryzen 3800x offre ben 8 Core con moltiplicatore sbloccato. Buona resa in OC, costo non eccessivo. Prestazioni multi-tread sovrapponibil al 9900K Intel.

Intel Core i7 9800x, s 2066, Skylakex Refresh, 8 Core, 16 Thread, 3.8 GHz, 4.4 GHz Turbo, 16.5 MB, 44 Lane, 165 W, CPU, Box. La nuova soluzione Intel a 8 core. Prezzo alto e adatto solo al gaming con più GPU! Infatti questa CPU ha senso solo per configurazioni multi scheda per via delle 44 linee PCI-E 3.0. Di gran lunga preferibile alle soluzioni di precedente generazione, non facilmente preferibile a 9900K.

Intel Core i9-9900K processore Octa Core 3,6 GHz Scatola 16 MB Cache intelligente, Socket LGA1151 Primo i9 in ambito consumer offre grandi prestazioni ad un “grande prezzo”. Vale la spesa? Forse. E’ la CPU più veloce in ambito gaming ma risulta essere molto castrata nell’uso con più schede grafiche a causa delle poche linee PCI-e offerte dalla piattaforma.

Intel i9-9900x Lga2066 (3,5 GHz/19,25 M) (Bx80673I99900X) *6371. Il primo Intel i9 di nona generazione disponibile. 10 core a meno di 1000 euro. Sinceramente per giocare è uno “spreco”, a meno che non vi servano 44 line PCI-E.

AMD Ryzen ™ Threadripper 2920X, TR4, Zen +, 12 core, 24 fili, 3,5 GHz, 4,3 GHz Turbo, 32 MB di cache, 64 canali, 180 W, CPU Ben 12 core ad un prezzo più basso di Intel 9920x. Le prestazioni? In linea con la concorrenza ma ad un costo decisamente minore. Il vero asso nella manica? le 64 linee PCI-e e la possibilità di configurazioni fino a 4 GPU su una sola scheda. Troppo per il gaming? Sicuramente, il suo target è decisamente un altro.

Intel Core i5-10600K (base 4.10 GHz, attacco LGA1200, 125 Watt) Box Intel Core i5-10600K, calano ancora i core 6C/12T fino a 4,8 GHz, ma con ampio margine di OC, ma ottimo di serie anche per il gaming

Processore Intel BX8070110100 Core i3-10100 (frequenza di base: 3,60 GHz; attacco: LGA1200; 65 Watt) Intel Core i3-10100 è una CPU molto potente con 4 core e 8 thread fino a 4,3 GHz proposta ad un prezzo stracciato. Ottimo anche per il gaming nonostante il prezzo.

Migliori CPU da acquistare (migliori processori PC) per editing (foto/video, render, compute center) e carichi pesanti

In questo ambito è importante valutare la questione overclock: offre indubbi vantaggi ma è necessario acquistare, a parte, un dissipatore migliore per la propria CPU. Il che ha un costo di circa 60-100€ per raffreddamento ad aria (a seconda di quanto volete spingere l’overclock) e, ben sopra 100€, se volete un sistema a liquido custom. Mediamente ha sempre senso puntare alle soluzioni con moltiplicare sbloccato, se non altro per poter in ogni caso gestire correttamente i parametri dal BIOS e ottimizzare la CPU rispetto al proprio utilizzo. AMD torna grande con RyZen che insidia le soluzioni Intel e le batte in alcuni ambiti, il tutto ad un prezzo minore della concorrenza.

(attualmente in offerta) Intel Core i5-9600K processore 3,7 GHz Scatola 9 MB Cache intelligente, Socket LGA 1151 Soluzione un po’ castrata da Intel, i7-9600k può dire la sua grazie ad un ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Se il budget è limitato, e volete restare per forza su intel può essere un buon compagno. Ricordate però che i tread a disposizione sono solamente 6.

(attualmente in offerta) Processore AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T, 35MB di cache, fino a 4,6 GHz Max Boost) Basato sull’architettura Zen 3, questa CPU porta le prestazioni ad un livello superiore. Inoltre abbiamo 6C/12T fino a 4,6 GHz, grazie ai quali si possono agevolmente gestire flussi di lavoro anche 4K.

Intel Core i7-9700K processore 3,6 GHz Scatola 12 MB Cache intelligente Soluzione Intel di nuova generazione, i7-9700k, offre 8 core anche in ambito consumer. Si tratta di un’ottima soluzione se pur limitata da Intel nel numero di tread che questa può gestire: manca Hypertreading. Questa mancanza risulta molto grave in molti ambiti che sfruttano questa caratteristica. A pari di frequenza resta dietro al 9900k proprio a causa di questa mancanza.

Processori Ryzen 7 3800X La soluzione AMD Ryzen 3800x offre ben 8 Core con moltiplicatore sbloccato. Buona resa in OC, costo non eccessivo. Prestazioni multi-tread sovrapponibil al 9900K Intel. Questa CPU offre delle prestazioni molto interessanti nella sua fascia di prezzo, al punto da essere un best buy della categoria.

Intel Core i9-9900K processore Octa Core 3,6 GHz Scatola 16 MB Cache intelligente, Socket LGA1151 Primo i9 in ambito consumer, offre grandi prestazioni ad un “grande prezzo”. Vale la spesa? Forse. Di certo è più allettante una piattaforma x299, che però, a pari core, non è altrettanto rapida. Se servono 8 core è la soluzione più veloce. Lo consigliamo rispetto a 9700k per un semplice motivo: Intel ha differenziato le due CPU non solo nella frequenza ma anche nel numero di tread gestibili. Solo 9900K offre 16 tread. Inoltre valutate bene se le 28 o più linee pci-e vi sono utili o meno: se la risposta è “non mi sono utili” questa CPU è quella giusta, ricordate di valutare bene anche il problema della memoria non quad-channel.

Intel i9-9900x Lga2066 (3,5 GHz/19,25 M) (Bx80673I99900X) *6371. Ottima scelta fra le migliori CPU di questa fascia. Intel 9900x offre 10 core a “soli” 1000 euro. Prezzo comunque “onesto” visto il numero di core a disposizione (prima occorreva spendere ben altri 500€ in più per averne in pari quantità). Si tratta di una buona CPU, peccato che offra poco rispetto alla concorrenza a pari prezzo.

Intel BX80673I97920X Processore Intel Core i9 7920X, 12 Core, 2.9GHz, 4.3GHz Turbo, 140W, Argento i9 7920X, addirittura 12 i core disponibili. Il prezzo? “Appena” qualche centinaio di euro in più del modello inferiore. Offre un discreto vantaggio prestazionale sull’i9 7900, ed un vantaggio nella pratica nullo rispetto alle soluzioni AMD. Lo sostituiremo a breve con il 9920x.

Intel Core i9-9940X processore 3,3 GHz Scatola 19,25 MB Cache intelligente i9 9940X, 14 core se 12 fossero ancora pochi. Una spanna sotto il massimo oggi disponibile. Peccato solo per il prezzo, troppo alto rispetto a quello che la concorrenza offre.

AMD YD295 x A8AFWOF Ryzen Threadripper 2950 x 16 Core/32 fili/180 W/40MB Cache CPU – nero AMD si fa strada nella fascia alta con 2950x, processore Ryzen Threadripper, con 16 core e 32 tread. IPC inferiore, di poco, ad Intel, ma prestazioni globali degne di nota in rapporto al prezzo. Inoltre, a nostro avviso la piattaforma x399 è migliore su tutto rispetto alla x299.

Intel Core i9-9980XE processore 3 GHz Scatola 24,75 MB Cache intelligente i9 9980XE, 18 core. Semplicemente un mostro in termini di prestazioni. Difficile sfruttarlo a pieno con le applicazioni attuali. Da prendere solo se lavorate molto con AVX-512 e programmi ottimizzati per i tread.

Processore AMD Ryzen. AMD si fa strada nella fascia alta con 3960x, processore Ryzen Threadripper, con 24 core e 48 tread. IPC in linea con Intel, e prestazioni globali degne di nota in rapporto al prezzo.

Processore Ryzen Threadripper 2990WX AMD YD299XAZAFWOF 32 Cores/64 thread Ben 32 i core messi a disposizione da AMD nella sua soluzione Ryzen Threadripper 2990WX. Indirizzata ancora di più al calcolo multi-tread, si tratta di un’ottima CPU in grado di battere la concorrenza in situazioni a lei favorevoli ed essere alla pari negli altri scenari. Unica nota: fate attenzione al dissipatore, visto l’elevato TPD di questa soluzione.

AMD Processore RYZEN9 3900x Socket AM4 Si abbassa il numero di core che è pari a 12 con 24 thread, ma anche il prezzo e soprattutto si rinnova la microarchitettura con la più efficiente Zen 2. Davvero un’ottima soluzione, con un costo sostenibile anche da un amatore che non teme il video editing anche ad elevata risoluzione.

Processore AMD Ryzen 9 3950X (16C/32T, 72 MB di cache, 4,7 GHz max Boost) E se si cerca quel boost in potenza si può scegliere anche questo AMD Threadripper 3950X con i suoi 16C/32T che possono spingersi fino a 4,7 GHz. Difficile rimanere delusi.

Intel Core i5-10600K (base 4.10 GHz, attacco LGA1200, 125 Watt) Box Intel Core i5-10600K, calano ancora i core 6C/12T fino a 4,8 GHz, ma con ampio margine di OC, ma ottimo di serie anche per il gaming

La lista in breve | Migliori CPU (migliori processori PC) da acquistare

Qui di seguito una lista che racchiude in breve quelle che sono le migliori opzioni disponibili oggi sul mercato. Come potete notare AMD torna prepotente ed invade un po’ tutte le fasce di prezzo.

AMD Ryzen 2200G

AMD Ryzen 2400G

AMD Ryzen 5600x

Intel i5-9600k

Intel i7-9700k

AMD Ryzen 5800x

AMD Ryzen 3800X

AMD Tread Ripper 2920x

AMD Tread Ripper 2950x

Intel i9-9980x

Intel Core i3-10100

Intel Core i7-10700K

Intel Core i5-10600K

Intel Core i9-10900

Appuntamento al prossimo mese!

Spero che questa guida all’acquisto delle migliori CPU (migliori processori PC) vi sia stata d’aiuto e ricordo che sarà aggiornata mensilmente. Vi consigliamo di dare uno sguardo anche alle nostre guide alle migliori schede madri e alle migliori memorie RAM.

Per qualsiasi dubbio o suggerimento vi invito ad usare il box dei commenti sottostante.