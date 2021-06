Migliori casinò online per smartphone | Giugno 2021

Scopri quali sono i migliori casinò online per smartphone e quali elementi vanno tenuti in considerazione quando si sceglie dove giocare. La scelta è determinante per un gioco sicuro e divertente

Se decidete di giocare online, vi trovate sempre davanti ad un bivio. Trovare una piattaforma nuova e registrarsi oppure usare quella a cui siete da sempre abituati.

Ovviamente per trovare una nuova piattaforma chiederemo aiuto a Google. Ma come fare a muoverci fra i tanti risultati di ricerca? Vi avevamo spiegato le fondamenta nella scelta dei migliori casinò online ed oggi torniamo sull’argomento per parlarvi di come capire quali sono i migliori casinò online per smartphone.

Chiaramente è sempre raccomandabile fare un giro sul sito ufficiale dell’agenzia dogane e monopoli, anche se non si tratta di un sito di semplice consultazione. Più intuitivi ai fini della consultazione sono i vari siti indipendenti che con le loro liste dei “top” restringono il campo ad una decina di portali di casinò, tutti ovviamente autorizzati da ADM. E’ il caso di Gambling.com che, affidando le proprie recensioni a collaboratori imparziali con esperienza diretta nell’ambito dei casinò, aggiunge alla facile consultazione la prospettiva, senz’altro utile ai fini del giudizio su tali piattaforme, del giocatore d’azzardo.

Tuttavia, non sempre queste informazioni sono sufficienti. Potreste sentire l’esigenza di rintracciare altre nozioni. Proprio per questa ragione vi consigliamo di visionare anche questo articolo. Troverete diverse indicazioni sui migliori casinò online per smartphone e, sopratutto, le istruzioni per la configurazione degli stessi sul vostro dispositivo iOS o Android.

Finita questa premessa, entriamo nel nocciolo della questione.

Migliori casinò online per smartphone, attenzione alla licenza!

La prima cosa da verificare è se il casinò online da noi scelto possiede una regolare licenza per operare sul territorio italiano. Questa deve essere rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). Sul sito ufficiale di AAMS deve risultare presente nella lista degli operatori autorizzati ed avere nel sito, e nell’app per smartphone, il logo di AAMS.

Occhi sul payout

Altra caratterista rilevante è la presenza di un payout adeguato e vantaggioso. Per payout s’intende un numero percentuale che indica quanto il casinò eroga rispetto ai soldi che vengono giocati su di un determinato gioco. Se ad esempio abbiamo un payout del 99 % ogni 100 euro spesi il casinò online ne restituirà 99. Il payout varia da gioco a gioco, ma è importante verificare il payout medio di ogni gioco prima di puntare. Soprattutto è importante effettuare un confronto con quello degli altri operatori online. Per effettuare una verifica in tal senso basta cliccare sul tasto Technologycal System Testing (TST) presente in tutte le applicazioni per smartphone. Il payout medio si assesta fra il 90& e il 97%. Se il sito che incontrata si trova sotto questo range semplicemente evitatelo.

Bonus e promozioni

I bonus e le promozioni che le piattaforme di gioco online offrono ai loro clienti sono aspetti molto importanti sopratutto in ambito mobile. Si tratta della caratteristica cui gli utenti dovrebbero porre la maggiore attenzione. Un buon casinò online deve fornire un ottimo programma di fidelizzazione e garantire un approccio che premi sia i nuovi utenti sia chi invece sceglie di restare a lungo sulla piattaforma.

Migliori casinò online per smartphone, focus su assistenza e pagamenti

Due punti importanti sono il servizio di assistenza e i metodi di pagamento accettato. Intanto bisogna fare molta attenzione alla gestione dell’assistenza. Risulta essere molto importante la presenza di operatori madre lingua (quindi italiani nel nostro caso) attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Non sarebbe accettabile dover aspettare ore per avere una risposta inerente dubbi riguardanti spesso molti soldi. Ricordate inoltre che un reparto di customer service serio e affidabile risponde alle domande dei propri utenti anche tramite i social. Parlando invece di pagamenti, è molto importante verificare che vengano accettati tutti i i metodi di pagamento più diffusi sia per depositare che per prelevare. Oltre alle carte di credito è necessario che un buon servizio accetti anche le carte ricaricabili e sopratutto gli e-wallet (con PayPal in testa). Ricordate di verificare che vengano anche accettati i bonifici bancari: questi sono totalmente tracciabili.

Migliori casinò online per smartphone, quali giochi?

Un casinò ben strutturato deve offrire ai propri clienti un’ampia selezione di giochi e rimanere sempre al passo aggiungendone di nuovi seguendo le novità del settore. Tenete d’occhio la cura dei casinò nei confronti dell’aggiornamento dei giochi e delle piattaforme, sopratutto per quello che riguarda gli eventi live che non possono mancare assolutamente in un buon casinò online per smartphone. Inoltre un buon casinò online per smartphone deve supportare tutti i dispositivi e gli aggiornamenti di sistema che le case costruttrici rilasciano con aggiornamenti tempestivi delle applicazioni. Questo è molto importante anche per quello che riguarda la sicurezza della piattaforma di gioco!

Oltre agli elementi sopra indicati, ci sono anche tanti altri indicatori che ci fanno capire se un casinò online per smartphone sia degno di essere ritenuto uno dei migliori sul mercato o semplicemente uno dei tanti. L’importante è prestare attenzione a tutti questi elementi, in modo da orientarsi correttamente.

Migliori casinò online per smartphone, i bonus di questo mese

Di seguito la lista dei migliori casinò online per smartphone che rispettano tutti i punti visti in precedenza!

Appuntamento al prossimo mese!

La nostra guida ai migliori casinò online per smartphone si conclude qui. Ricordiamo che i contenuti saranno aggiornati a cadenza mensile con tutte le novità di questo settore.

Per qualsiasi suggerimento o consiglio, non esitate nell’utilizzare il box dei commenti sottostante.

Buon divertimento e buona fortuna!