Migliori RAM DDR4 e DDR3 da acquistare | Maggio 2021

Questa guida mensile all’acquisto delle migliori RAM DDR4 e DDR3 per PC sarà divisa in base al socket utilizzato ed il quantitativo di memoria totale richiesto

In ogni categoria di prodotto vi indicheremo i migliori kit di memorie RAM in base al vostro budget. Partiamo con la lista!

Migliori RAM DDR4 e DDR3 da acquistare: cosa è la RAM

La RAM, acronimo di Random Access Memory, è un tipo di memoria volatile ad accesso causale che consente l’accesso diretto a qualunque indirizzo di memoria con lo stesso tempo di accesso. Nella RAM vengono copiate le operazioni che la CPU deve eseguire. Una volta chiuso l’eseguibile ogni modifica non salvata sul disco rigido o sull’SSD sarà persa. Lo scopo di questa memoria è quello di garantire la massima velocità di accesso ai dati da elaborare alla CPU. Per questa motivazione è importante che la RAM sia molto veloce. La RAM non deve fare mai da collo da bottiglia per il flusso dei dati, va scelta in modo oculato rispetto agli altri componenti del PC. Per capire la velocità di una RAM abbiamo a disposizione tre parametri:

Tipo di RAM (DDR, DDR2, DDR3, DDR4);

(DDR, DDR2, DDR3, DDR4); Frequenza : indica il numero di operazioni che questa può svolgere nell’unità di tempo;

: indica il numero di operazioni che questa può svolgere nell’unità di tempo; Latenza: il tempo che si “perde” per accedere ai dati della RAM.

Per avere delle RAM prestanti si dovrà ricercare la generazione più nuova disponibile che la nostra piattaforma supporta (ad esempio le migliori RAM ad oggi sono le DDR4), e a parità di generazione scegliere quelle con la frequenza più elevata e la latenza più bassa!

Ora non ti preoccupare se tutti questi termini ti hanno confuso, in realtà ti basta molto poco per capire cosa ti serve davvero: quale tipo di RAM ti serve per il tuo PC, e quanta memoria necessiti. Per la scelta finale ti basterà seguire la nostra guida.

Migliori RAM DDR4 e DDR3 da acquistare: cosa offre il mercato oggi

Il mercato delle memorie RAM al giorno d’oggi offre due proposte:

Le collaudate RAM DDR3 sul mercato da tempo immemore e compatibili con i “vecchi” socket/chipset (AM3+, FM2, FM2+, Intel 1150);

sul mercato da tempo immemore e compatibili con i “vecchi” socket/chipset (AM3+, FM2, FM2+, Intel 1150); Le brillanti RAM DDR4 relativamente nuove sul mercato e compatibili solo con i nuovi socket (Intel 1151, Intel 1151 V2, Intel 2011-3, Intel 2066, AMD AM4).

Dato che non vogliamo farti perdere troppo tempo alla ricerca di dati tecnici, in questa guida vi consiglieremo le migliori memorie RAM DDR4 e DDR3, con il miglior rapporto qualità prezzo, da istallare sul vostro PC. Nelle nostre scelte terremo conto di quello che “ha senso spendere” in base al tipo di piattaforma a cui solitamente sono abbinati determinati quantitativi di memorie RAM, ed in base ai carichi di lavori gestiti dalle stesse. Le categorie in cui sarà divisa questa guida, oltre che per tipologia (e cioè RAM DDR3 e RAM DDR4), comprenderanno la capacità di memoria e “profilo” delle RAM per tenere conto anche della compatibilità con i dissipatori in uso nel sistema. Le RAM ad alto profilo (HP) sono solitamente incompatibili con i dissipatori CPU più grandi, e necessitano spesso di sistemi di ridotte dimensioni oppure di sistemi AIO. Invece le RAM a basso profilo (LP) sono compatibili con tutti i dissipatori (anche quelli molto grandi) ma offrono mediamente prestazioni più basse rispetto ai modelli HP.

Migliori RAM DDR3 per PC da acquistare (compatibili con: AM3+, FM2, FM2+, Intel 1150)

I migliori kit di memorie RAM DDR3 (compatibili con: AM3+, FM2, FM2+, Intel 1150, Intel 2011) divisi per dimensioni e capienza.

Migliori RAM DDR3 LP – Low Profile (Basso Profilo)

Note come “RAM a basso profilo” sono utili qualora siate in possesso di un dissipatore molto ingombrante (evitano il contatto con quest’ultimo grazie alle dimensioni ridotte) o vogliate risparmiare qualcosa. Sono spesso dotate di un dissipatore non molto efficiente che non consente di conseguenza overclock spinti.

– Migliori kit di memorie RAM da 8GB

– Migliori kit di memorie RAM da 16GB

– Migliori kit di memorie RAM da 32GB

Conviene acquistare due kit di memorie da 16GB.

Migliori RAM DDR3 HP – High Profile (Alto Profilo)

Note come “RAM ad alto profilo” sono le RAM da overclock per eccellenza. Il loro ampio dissipatore è una garanzia: dissipazione eccellente e frequenze spesso da capogiro.

– Migliori kit di memorie RAM da 8GB

– Migliori kit di memorie RAM da 16GB

– Migliori kit di memorie RAM da 32GB

Conviene acquistare 2 kit di memorie da 16GB.

Migliori RAM DDR4 per PC da acquistare (compatibili con: Intel 1151, Intel 1151 V2, Intel 2011-3, Intel 2066, AMD AM4)

I migliori kit di memorie RAM DDR4 (compatibili con: Intel 1151, Intel 2011-3, Intel 2066, AMD AM4, AMD TR4) divisi per dimensioni e capienza.

Migliori RAM DDR4 LP – Low Profile (Basso Profilo)

Note come “RAM a basso profilo” sono utili qualora siate in possesso di un dissipatore molto ingombrante (evitano il contatto con quest’ultimo grazie alle dimensioni ridotte) o vogliate risparmiare qualcosa. Sono spesso dotate di un dissipatore non molto efficiente che non consente di conseguenza overclock spinti.

– Migliori kit di memorie RAM da 8GB

– Migliori kit di memorie RAM da 16GB

– Migliori kit di memorie RAM da 32GB

– Migliori kit di memorie da RAM 64GB

– Migliori kit di memorie da RAM 128GB

Conviene acquistare 2 kit di memorie da 64GB.

Migliori RAM DDR4 HP – High Profile (Alto Profilo)

Note come “RAM ad alto profilo” sono le RAM da overclock per eccellenza. Il loro ampio dissipatore è una garanzia: dissipazione eccellente e frequenze spesso da capogiro.

– Migliori kit di memorie RAM da 8GB

– Migliori kit di memorie RAM da 16GB

– Migliori kit di memorie RAM da 32GB

– Migliori kit di memorie da RAM 64GB

G.Skill Ripjaws V 64Gb Ddr4-3200Mhz 64Gb Ddr4 3200Mhz Memoria G.Skill Ripjaws V - DDR4 - 64 GB : 4 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - nicht-ECC - Classic Black

– Migliori kit di memorie da RAM 128GB

Conviene acquistare 2 kit di memorie da 64GB.

Migliori kit di memorie RAM DDR3 | Lista

Kingston HyperX Fury 8GB 1866 2x4GB (LP)

Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 Vengeance 8GB 2x4GB (HP)

Kingston HyperX Fury 16GB 1866 2x8GB (LP)

Corsair CMY16GX3M2A2400C11R Vengeance Pro 16GB 2x8GB (HP)

Migliori kit di memorie RAM DDR4 | Lista

Corsair Vegance LPX CMK8GX4M2B3200C16R 8GB 2x4GB (LP)

G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-8GVK 8GB 2x4GB (HP)

Corsair Vegance LPX CMK16GX4M2B3200C16 16GB 2x8GB (LP)

G.Skill Ripjaws V F4-3200C16D-16GVK 16GB 2x8GB (HP)

Corsair Vegance LPX CMK32GX4M2F4000C19 32GB 2x16GB (LP)

G.Skill Ripjaws VF4-3200C16Q-32GVK 32GB 4x8GB (HP)

Corsair Vegance LPX CMK64GX4M4B3200C16 64GB 4x16GB (LP)

G.Skill Ripjaws V F4-3200C16Q-64GVK 64GB 4x16GB (HP)

Appuntamento al prossimo mese!

Spero che questa guida vi sia stata d’aiuto e ricordo che sarà aggiornata mensilmente. Per qualsiasi dubbio o suggerimento vi invito ad usare il box dei commenti sottostante.

PS: ricordate di scegliere anche una fra le migliori CPU!