Anime Breakfast: Tower of God S2, la recensione in itinere dei primi due episodi

In questa breve recensione andiamo a scoprire quali sono state le nostre prime impressioni su Tower of God S2 basate sui primi due episodi: come continuerà l’avventura di Bam e Rachel?

Fra i manwha più attenzionati degli ultimi anni troviamo, sicuramente, Tower of God. E, dopo un’attesa di quasi tre anni, visto che la prima stagione arrivò in occidente grazie a Crunchyroll nel 2021, la seconda stagione è finalmente arrivata, con la stagione estiva, ed è nuovamente pronta a catapultarci all’interno della misteriosa ed affascinante Torre di Dio. E se la prima stagione aveva adattato, condensandoli, quasi 100 capitoli del fumetto originale (fattore da cui sono derivati i grandi problemi di pacing noti ai più), questo sequel ha in serbo per noi uno degli archi più interessanti in assoluto: il Ritorno del Principe. Bando alle ciance, abbiamo potuto vedere in anteprima i primi due episodi di Tower of God S2 e ve ne parliamo, in questa recensione senza spoiler.

Irregular God

Seconda stagione, secondo protagonista: o almeno così sembra, dai primi due episodi. Tower of God S2 inizia in un momento successivo al finale della prima stagione, non meglio precisato, e con una prospettiva nuova. Ci troviamo al ventesimo piano della Torre, affollata di Regolari che non riescono a superare l’ennesima prova messa in campo dai piani alti e che punta a limitare i pretendenti in ascesa per la conquista della vetta. Uno, fra questi, è Ja Wangnan, che per l’ennesima volta tenta di superare il suddetto test, fallendo miseramente e ritrovandosi ferito, sconfitto e, soprattutto, senza un soldo.

Glitchkick | Recensione Tower of God S2

Pur indebitato, il ragazzo non si arrende e tenta nuovamente: un’ultima volta, prima che gli strozzini si prendano la sua vita. E proprio in quest’ultima occasione che si concede, Wangnan conosce Jyu Viole Grace, detto semplicemente Viole, un emblematico individuo di cui è anche difficile determinare il genere, ma terribilmente potente e, soprattutto, determinato. Wangnan cerca di convincerlo ad unirsi a lui, ma Viole sembra disinteressato: chi sarà e che cosa vuole fare?

Questo è il punto di partenza della seconda stagione di Tower of God: poche le menzioni a Bam e Rachel, ancora meno a tutti gli altri personaggi che hanno reso viva la prima stagione dell’anime. Un cambio di cast che ci aspettavamo, ma che potrebbe far storcere il naso a chi vuole saperne di più sul destino dei protagonisti che abbiamo imparato a conoscere. Possiamo dirvi soltanto di avere pazienza, perché l’avventura è appena ricominciata e sappiamo già che ci saranno infiniti colpi di scena (alcuni forse un po’ troppo telefonati, ma tant’è) e numerose novità.

Neon Plastic Bag | Recensione Tower of God S2

Non vogliamo approfondire ulteriormente, perché il rischio di incappare in spoiler è tanto alto quanto indesiderato. Ammettiamo che, per resa complessiva, i primi due episodi di questa seconda stagione di Tower of God funzionano decisamente bene e, oltre a garantire una buona dose di hype al termine della visione, rendono piuttosto bene sia il cambio di “ambientazione”, sia di mood. Siamo ben lontani dai test di un cucciolo di Bam, dai Regolari inesperti e disincantati, seppur ben avvezzi al pericolo. I Regolari che ci troviamo di fronte, in questo caso, sanno come funzionano i test della torre, conoscono le proprie potenzialità e sono disposti a tutto pur di superare il dannato ventesimo piano.

Quel di cui abbiamo più paura, e lo ammettiamo, è di ritrovarci di fronte nuovamente allo stesso problema di pacing della prima stagione. La volontà di condensare quasi 80 capitoli di storia in una singola stagione anime è ammirevole, ma deve essere fatto bene. Tower of God è inoltre un manwha molto prolisso, che rivela grandi quantità di dettagli in poche pagine e che presenta una lore del mondo immensa, vasta e variegata. Non vogliamo partire prevenuti, ovviamente, ma la possibilità che il tutto venga accelerato in maniera troppo prepotente è molto elevata: ne sapremo riparlare, magari, a fine stagione.

Silent | Recensione Tower of God S2

Tecnicamente, le prime due puntate della seconda stagione di Tower of God funzionano bene. Il livello delle animazioni si è rialzato, rispetto ad una deludente seconda metà della prima stagione, mentre lo stile dei disegni, sia per quel che riguarda i personaggi sia per le ambientazioni, si è raffinato. La meravigliosa opening degli Stray Kids della prima stagione ha lasciato il posto ad un’altrettanto convincente canzone di NiziU, che ascolteremo e riascolteremo per i secoli a venire.

The 25th Bam

Per ora ci fermiamo qui, con la nostra recensione di Tower of God S2. Non vogliamo approfondire ulteriormente e siamo davvero curiosi, anche noi, di vedere come verrà adattato il secondo arco narrativo del manwha di Lee Jong-Hui. Le premesse sono, in gran parte purtroppo, quelle della prima stagione: tanti spunti interessanti, narrati velocemente perché condensanti tantissimi capitoli del fumetto. Speriamo di sbagliarci o che, perlomeno, i problemi di pacing siano meno evidenti rispetto alla stagione precedente. Tecnicamente sempre interessante, con la speranza che si mantenga stabile per tutti gli episodi a venire. Siamo interessati: e davvero tanto!

Il primo episodio della seconda stagione di Tower of God è disponibile su Crunchyroll a partire proprio da oggi, domenica 7 luglio. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

7.5 Tanti buoni propositi Punti a favore Arco narrativo promettente

Arco narrativo promettente Cambio di mood interessante e ben reso

Cambio di mood interessante e ben reso Nuovo cast di personaggi interessanti Punti a sfavore Problemi di pacing dietro l'angolo

Problemi di pacing dietro l'angolo Tanti dubbi sullo sviluppo della narrazione e sul mantenimento del livello tecnico

