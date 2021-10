Migliori giochi da tavolo in solitario | Ottobre 2021

Volete giocare a un gioco da tavolo, ma amici, compagni e parenti si rifiutano? Nessun problema! Ecco per voi una guida ai migliori giochi da tavolo in solitario

Dimenticatevi il classico solitario! Da qualche anno a questa parte i game designers si sono ingegnati per creare giochi da tavolo più o meno corposi anche per giocatori solitari e c’è ne sono per tutti i gusti e tutte le età.

Giochi di carte | Migliori giochi da tavolo in solitario

The Game

The Game è un gioco di carte cooperativo che dà la possibilità di giocarci anche in solitario. Piccolo e maneggevole, è il gioco ideale da mettere nello zaino e da portarsi in vacanza. Lo scopo del gioco è quello di sbarazzarsi di tutte le carte che abbiamo in mano e battere il gioco, perchè è lui il nostro avversario. La sfida però non è semplice, perchè è vero che dovete collaborare con i vostri compagni di gioco, ma è anche vero che non potete rivelare loro le vostre carte, ma al massimo potete indicargli il mazzo sul quale mettere i loro scarti oppure no.

Di questo gioco ne esistono quattro versioni: The Game – Faccia a Faccia, che è solo per due giocatori e The Game – Quick and Easy (ultimo in ordine di uscita) che va dai 2 ai 5 giocatori. Infine abbiamo le due versioni di maggior interesse per la nostra guida che sono The Game – Extreme e The Game – On Fire, che vanno da 1 a 5 giocatori, entrambe queste versioni hanno già all’interno un’espansione ciascuna, per l’appunto la Extreme e la On Fire.

Categoria: Carte

Carte Editore: dV Giochi

dV Giochi Età: 8+

8+ Durata: 10-20 minuti

10-20 minuti Giocatori: 1-5

Bandido e Bandida

Bandido e Bandida sono due giochi di carte della Helvetiq che oltre alla modalità cooperativa, comprendono anche la modalità di gioco in solitario. Lo scopo di entrambe le versioni è quello di fermare il tentativo di evasione dei due banditi. Bandido si può considerare la versione base, mentre Bandida aggiunge due modalità di gioco in più: la prima è quella di aiutare la bandita a fuggire, la seconda permette di unire entrambi i giochi e lo scopo è quello di fermare la fuga di tutti e due i banditi.

Categoria: Carte

Carte Editore: Helvetiq

Helvetiq Età: 6+

6+ Durata: 15 minuti

15 minuti Giocatori: 1-4

Helvetiq- Bandida-Gioco da Tavolo Stanco di vedere Bandido sempre in fuga? Attenzione, un nuovo gangster sta arrivando in città!

Palm Island

Palm Island è un mini-gestionale nel quale abbiamo il compito di far sviluppare il villaggio di una tribù. Le modalità di gioco sono tre: solitario, competitivo e cooperativo. Nella modalità in solitario, che è quella che ci interessa di più ai fini dell’articolo, non solo dobbiamo cercare di fare sempre un punteggio migliore della partita precedente, ma in base al risultato raggiunto sblocchiamo anche dei trofei che si andranno ad aggiungere al mazzo per rendere le partite più interessanti. La particolarità di questo gioco è l’intavolamento che non esiste, perché le partite si svolgono tutte tenendo le carte in una mano.

Categoria: Carte

Carte Editore: Portal Dragon

Portal Dragon Età: 10+

10+ Durata: 15 minuti

15 minuti Giocatori: 1-2

Logica | Migliori giochi da tavolo in solitario

Gatto Matto

48 rompicapi e 12 piccoli gatti sono tutto ciò che vi serve per divertirvi. Gatto Matto è un gioco di logica in solitario il cui scopo è quello di ricoprire interamente la figura che avete scelto con il numero e i tipi di gattini che vi indica la carta stessa. Le carte si dividono in quattro livelli di difficoltà: principiante, avanzato, esperto e maestro.

Categoria: Logica

Logica Editore: Raven Distribution

Raven Distribution Età: 7+

7+ Durata: 15 minuti

15 minuti Giocatori: 1+

Crazy Campers

Crazy Campers è un puzzle in 3D che si può fare in 36 modi diversi! Il gioco è provvisto di un libretto sul quale trovi i 36 rompicapi da risolve, scegli quello che vuoi e piazza il pezzo Tenda nel punto indicato, poi posiziona gli altri 10 pezzi in modo che si incastrino alla perfezione sulla plancia.

Categoria: Logica

Logica Editore: Eureka!

Eureka! Età: 8+

8+ Giocatori: 1+

Say Cheese

Sette topolini sbucano dai pezzi di formaggio, da un lato con i loro musetti simpatici e dall’altro con i loro sederini all’aria. In Say Cheese dovrete affrontare 50 sfide di logica tutte con lo stesso scopo, cioè quello di girare i pezzi di formaggio sulla plancia fino a che non si scopre il musetto del topolino. Anche in questo gioco, come per Crazy Campers citato sopra, è presente un libretto dove trovate tutte le sfide e il numero di mosse in cui dovete risolverle. Per iniziare a giocare dovete scegliere una sfida e poi dovete piazzare i topolini del colore che viene indicato sulla plancia di gioco, tutti con il sederino all’insù. Riuscirete a risolvere tutti i rompicapo?

Categoria: Logica

Logica Editore: Eureka!

Eureka! Età: 8+

8+ Giocatori: 1+

Roll and Draw | Migliori giochi da tavolo in solitario

Le strade di inchiostro

Ferrovie e strade si intrecciano sulle plance di Le strade d’inchiostro, roll e draw della Horrible Games e distribuito da Ghenos Games. Il gioco consiste nel lanciare quattro dadi, che hanno disegnati sopra dei tratti di strade e ferrovie, e riprodurre quei disegni sulla propria plancia di gioco, cercando di creare strade e ferrovie lunghe senza interruzione. Al momento esistono due versioni di questo gioco: la blu profondo, che contiene al suo interno le espansioni fiumi e laghi, e la rosso fiammante, che contiene le espansioni lava e meteora.

Categoria: Roll and Write

Roll and Write Editore: Ghenos Games

Ghenos Games Età: 8+

8+ Durata: 20-30 minuti

20-30 minuti Giocatori: 1-6

Piazzamento tessere | Migliori giochi da tavolo in solitario

Small Islands

Amanti delle esplorazioni ecco il gioco che fa per voi. Preparate bagagli, viveri e imbarcatevi sul vostro vascello alla scoperta di Small Islands! In questo gioco dovete piazzare le tessere isola in modo da riuscire a soddisfare i requisiti dell’obiettivo che avete scelto a inizio partita, vince chi ha fatto un maggior punteggio con le risorse raccolte sulle varie isole e con il numero di capanne costruite. Nella modalità in solitario si andrà a sfidare Alexis Allard, creatore del gioco, ed è possibile decidere anche il livello della partita tra facile, difficile e medio.

Categoria: piazzamento tessere

piazzamento tessere Editore: Playagame Edizioni

Playagame Edizioni Età: 8+

8+ Durata: 30 minuti

30 minuti Giocatori: 1-4

Playagame Edizioni- Small Islands, SMSL Partite veloci ed avvincenti da 1 a 4 giocatori dagli 8 anni in sù

Gestionale | Migliori giochi da tavolo in solitario

Wingspan

Se siete appassionati di birdwatching, avete trovato il gioco adatto. Wingspan è un gestionale della Stonemaier, distribuito in Italia dalla Ghenos Games. A inizio partita ogni giocatore sceglie un obiettivo personale che dovrà tenere da conto per tutto il tempo, ma dovrà anche tenere in considerazione l’obiettivo pubblico che varia a ogni round. Se giocate in solitario, vi troverete a sfidare l’automa che deve essere gestito con delle apposite carte.

Categoria: Gestionale

Gestionale Editore: Ghenos Games

Ghenos Games Età: 10+

10+ Durata: 40-70 minuti

40-70 minuti Giocatori: 1-5

Avventura | Migliori giochi da tavolo in solitario

La foresta misteriosa

Chiudiamo questa guida con un gioco per i più piccoli. La foresta misteriosa è un gioco di avventura edito dalla Mancalamaro che è possibile giocare sia in solitario che in collaborativo fino a 4 giocatori,, in entrambe le modalità il gioco si svolge sempre nel seguente modo:

durante la prima fase posizioniamo le carte da gioco al centro del tavolo a faccia in queste, queste rappresentano i livelli della nostra avventura, poi dobbiamo girarne una alla volta e dobbiamo memorizzare i simboli delle risorse che hanno disegnati sopra, una volta fatta questa operazione rimettiamo le carte a faccia in giù.

posizioniamo le carte da gioco al centro del tavolo a faccia in queste, queste rappresentano i livelli della nostra avventura, poi dobbiamo girarne una alla volta e dobbiamo memorizzare i simboli delle risorse che hanno disegnati sopra, una volta fatta questa operazione rimettiamo le carte a faccia in giù. Nella seconda fase dobbiamo tirare i dadi e selezionare le risorse che dobbiamo aver memorizzato durante la fase precedete.

dobbiamo tirare i dadi e selezionare le risorse che dobbiamo aver memorizzato durante la fase precedete. Durante la terza e ultima fase, invece, dobbiamo girare una carta alla volta e cercare di superare il livello con le risorse giuste.

Lo scopo del gioco è quello di battere il boss finale.