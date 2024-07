Lancio della nuova serie di ventole CORSAIR RS Series

CORSAIR ha lanciato oggi la nuova serie di ventole RS Series, che offrono elevate prestazioni di raffreddamento e la possibilità di collegamenti a cascata, il tutto a un prezzo competitivo

Queste ventole permettono agli appassionati di creare configurazioni eleganti e facili da cablare. Grazie alle ultime innovazioni tecnologiche nel campo della ventilazione, le ventole RS Series sono ideali per chi cerca prestazioni di raffreddamento ottimali gestibili direttamente tramite PWM, senza bisogno di controller aggiuntivi. Le ventole sono disponibili in versione ARGB, con illuminazione regolabile, e in versione non RGB, rappresentando una soluzione versatile per qualsiasi sistema.

Prestazioni elevate e semplicità di installazione a prezzi competitivi

Le ventole RS semplificano la gestione dei cavi grazie ai collegamenti a cascata tra le ventole e la scheda madre, utilizzando un unico connettore PWM a 4 pin. Le ventole ARGB aggiungono illuminazione dinamica al sistema senza necessità di controller aggiuntivi, sfruttando un header ARGB da +5 V. Questa configurazione semplificata facilita l’installazione, permettendo il controllo della velocità delle ventole e dei profili di illuminazione direttamente dalla scheda madre.

In condizioni di carico ridotto, la Modalità Zero RPM elimina il rumore delle ventole, fermandole quando non sono necessarie. La serie RS Series utilizza la tecnologia CORSAIR AirGuide, che dirige in modo preciso il flusso d’aria grazie a una speciale aletta anti-vortice. Inoltre, il cuscinetto a cupola magnetica CORSAIR riduce rumore e attrito, aumentando la durata delle ventole e offrendo un prodotto di grande valore.

Disponibili in bianco e nero, e nelle dimensioni di 120 mm e 140 mm, le ventole RS Series soddisfano le esigenze di qualsiasi sistema. Sia per esperti che per neofiti nell’assemblaggio di PC, le ventole RS e RS ARGB offrono eccellenti prestazioni di raffreddamento e una facilità di installazione senza pari.

Disponibilità e prezzi

Le ventole RS e ARGB RS Series sono disponibili nelle dimensioni da 120 mm e 140 mm, sia in confezioni multiple che singole, e possono essere acquistate nel negozio online CORSAIR e presso rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo.

Le ventole RS e ARGB RS hanno una garanzia di due anni e sono supportate dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.

Per i prezzi aggiornati, visitare il sito web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità targata CORSAIR? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).