Anime Breakfast FAST: che cos’è un Manwha? Qualche definizione dal mondo coreano

Che cos’è un manwha e come si inserisce nel mondo dell’animazione orientale? Lo scopriamo insieme, in questa nuova veloce puntata di Anime Breakfast!

E quindi ci siamo, l’estate è decisamente arrivata. Che sia per il caldo torrido o la nuova stagione di Crunchyroll, ci siamo decisamente accorti del saluto di una primavera fugace, ma piuttosto soddisfacente, specialmente dal punto di vista animato. Kaiju n.8 continua a sorprendere e a intrattenere (forse ancor più del primo, fantastico, episodio di cui vi abbiamo già parlato, cliccate qui!) così come affascina Bartender: Glass of God. In attesa di iniziare a parlarvi delle serie della prossima stagione, questa puntata Anime Breakfast torna in versione FAST, con qualche definizione… di preparazione. E dunque parliamone: che cos’è un Manwha?

Un universo in espansione

Manhwa è un termine che racchiude in sé un universo narrativo in continua espansione, capace di appassionare lettori di tutte le età e provenienze. Nato in Corea del Sud, il Manhwa rappresenta l’evoluzione dei fumetti coreani, traendo ispirazione dalla ricca tradizione artistica del paese e intrecciandola con influenze provenienti da manga giapponesi e manhua cinesi.

Caratteristiche | Anime Breakfast: che cos’è un Manwha?

Il Manhwa si distingue per la sua versatilità stilistica, abbracciando una varietà di generi e atmosfere. Dagli stilemi realistici che riprendono la quotidianità, al tratto caricaturale e umoristico, fino alle atmosfere fantasy più elaborate, il Manhwa offre un panorama artistico eterogeneo e in continua sperimentazione. Un elemento distintivo del Manhwa è la sua influenza orientale. Si possono cogliere echi dello stile manga giapponese, con le sue linee dinamiche e le espressioni intense dei personaggi, ma anche del manhua cinese, con la sua attenzione ai dettagli e alle ambientazioni scenografiche.

Una curiosità: a differenza dei manga giapponesi, i manwha coreani su leggono esattamente come i libri occidentali, quindi da destra a sinistra.

Webtoon | Anime Breakfast: che cos’è un Manwha?

Webtoon è, invece, un termine che racchiude un’innovazione nel mondo dei fumetti, una rivoluzione nata in Corea del Sud che ha conquistato il pubblico globale. Evoluzione digitale del Manhwa, il webtoon si distingue per il suo formato unico e per la sua fruizione attraverso piattaforme online, offrendo un’esperienza di lettura immersiva e accessibile a tutti.

Caratteristiche

Formato a striscia : A differenza dei tradizionali fumetti cartacei, i webtoon si sviluppano in lunghe sequenze verticali, ottimizzate per la lettura su smartphone e tablet. Questo formato permette uno scorrimento fluido e dinamico, adattandosi perfettamente ai ritmi di vita moderni.

: A differenza dei tradizionali fumetti cartacei, i webtoon si sviluppano in lunghe sequenze verticali, ottimizzate per la lettura su smartphone e tablet. Questo formato permette uno scorrimento fluido e dinamico, adattandosi perfettamente ai ritmi di vita moderni. Colori : I webtoon esplodono di colori vivaci, che esaltano le tavole e rendono la lettura ancora più coinvolgente e appassionante. L’utilizzo del colore è un elemento distintivo che differenzia i webtoon dai Manhwa in bianco e nero.

: I webtoon esplodono di colori vivaci, che esaltano le tavole e rendono la lettura ancora più coinvolgente e appassionante. L’utilizzo del colore è un elemento distintivo che differenzia i webtoon dai Manhwa in bianco e nero. Piattaforme online : I webtoon nascono e vivono sul web, su piattaforme dedicate come Naver Webtoon e Daum Webtoon. Queste piattaforme offrono un’ampia varietà di serie, accessibili da qualsiasi dispositivo e spesso fruibili gratuitamente o con abbonamenti a basso costo.

: I webtoon nascono e vivono sul web, su piattaforme dedicate come Naver Webtoon e Daum Webtoon. Queste piattaforme offrono un’ampia varietà di serie, accessibili da qualsiasi dispositivo e spesso fruibili gratuitamente o con abbonamenti a basso costo. Interattività: Alcune piattaforme di webtoon permettono agli utenti di interagire con gli autori e con la community, creando un senso di appartenenza e partecipazione attiva all’esperienza di lettura. I commenti, i like e le condivisioni diventano parte integrante del processo creativo.

Conclusioni

Ed eccoci quindi qui a chiudere questa veloce puntata di Anime Breakfast sul mondo coreano. Che cos’è un Manwha e un Webtoon lo abbiamo ormai capito ampiamente, non ci resta che aspettare l’inizio della nuova stagione per poter godere di serie interessanti come, ad esempio, Tower of God S2. Continuate a seguirci qui su tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

