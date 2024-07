Tumori: scoperta via di comunicazione alternativa nelle cellule

La scoperta di una nuova via di comunicazione nelle cellule che coinvolge il recettore Egfr e i mitocondri potrebbe rivoluzionare le strategie terapeutiche contro i tumori

Una scoperta rivoluzionaria nel campo della biologia cellulare potrebbe aprire nuove strade nella lotta contro i tumori. Un team di ricercatori italiani ha identificato una nuova via di comunicazione all’interno delle cellule, che potrebbe giocare un ruolo cruciale nello sviluppo e nella diffusione dei tumori. Il cancro è una malattia complessa caratterizzata da una crescita cellulare incontrollata e dalla capacità di metastatizzare, cioè di diffondersi in altre parti del corpo. Tradizionalmente, le vie di comunicazione cellulare conosciute coinvolgono recettori sulla superficie delle cellule che captano segnali dall’ambiente esterno.

I ricercatori, guidati da Pier Paolo Di Fiore e Sara Sigismund, hanno dimostrato che il recettore Egfr può comunicare direttamente con organelli intracellulari come i mitocondri. Questa comunicazione diretta potrebbe influenzare sia la crescita cellulare che il movimento delle cellule, due fattori chiave nello sviluppo dei tumori. I recettori cellulari funzionano come antenne, intercettando segnali dall’esterno e innescando una cascata di reazioni chimiche per generare una risposta adeguata. Fino ad ora, si pensava che questo fosse l’unico modo in cui le cellule potevano comunicare.

Meccanismi di comunicazione intercellulare

La scoperta di questa nuova via di comunicazione implica che il recettore Egfr può interagire direttamente con i mitocondri all’interno delle cellule, alterando le funzioni cellulari in modo significativo. La proliferazione cellulare e il movimento sono fondamentali per lo sviluppo e la diffusione dei tumori. La nuova via di comunicazione potrebbe essere alterata nei tumori, contribuendo alla crescita incontrollata delle cellule e alla formazione di metastasi. I mitocondri sono noti come le “centrali energetiche” delle cellule. La loro interazione con il recettore Egfr potrebbe inibire la crescita cellulare da un lato e promuovere il movimento delle cellule dall’altro.

L’identificazione di questa via di comunicazione apre la strada a nuove strategie terapeutiche. Interferire con questa rete di segnalazione potrebbe permettere di bloccare le risposte cellulari indesiderate, potenzialmente arrestando la crescita tumorale e la formazione di metastasi. La scoperta è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra diversi istituti italiani, tra cui l’Istituto Europeo di Oncologia e l’Università di Milano, con contributi significativi da parte di altre istituzioni come l’Ospedale San Raffaele e il Politecnico di Milano.

