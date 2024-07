Anker SOLIX: introdotti nuovi sconti sui suoi prodotti di punta

Anker SOLIX ha appena introdotto una nuova serie di sconti su alcuni dei suoi prodotti di punta, disponibili in offerta fino al 21 luglio. Inoltre, fino al 17 luglio, è attiva la promozione “Buy 1, Get 1 Free Gift”

Di seguito riportate tutti i dettagli riguardanti le offerte targate Anker SOLIX:

I clienti che acquistano Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus sul sito di Anker SOLIX riceveranno in omaggio un Anker SOLIX Smart Meter (valore €129).

(valore €129). Per i clienti che acquistano Anker SOLIX RS40P Rigid Solar Panel (445W IBC-Tech) sul sito di Anker SOLIX in omaggio un Anker SOLIX Ground Mounting Brackets (2 paia).

Infine, i prodotti acquistati su ankersolix.com durante il periodo promozionale avranno il prezzo garantito più basso per un mese dalla data di acquisto.

Dettagli sui prodotti Anker SOLIX in offerta

Il sistema Anker SOLIX Solarbank 2 Pro è il primo sistema solare da balcone domestico All-in-One al mondo da 2400W con accumulo. Dotato di inverter, regolatore fotovoltaico e batteria integrati in un’unica unità. Può generare energia solare e immagazzinare l’elettricità in eccesso durante il giorno, quindi utilizzare l’energia immagazzinata di notte, garantendo una fornitura di elettricità continua ed efficiente come mai prima d’ora. Abbinato al nuovo contatore intelligente Anker SOLIX, questo sistema intelligente consente di ottenere energia su richiesta per garantire zero sprechi di energia.

Il risparmio annuo è fino a 934 euro e il periodo di ammortamento è inferiore a 5 anni. Questo risparmio si basa su condizioni ideali con 4x 540W, 1x Solarbank e 3x batterie di espansione; i risultati effettivi possono variare a seconda della posizione dell’utente, delle tariffe elettriche e delle esigenze individuali di consumo di elettricità.

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, RS50B, e BP1600

Dispone di 4 regolatori MPPT solari, ognuno dei quali supporta 600W. L’ingresso solare massimo è di 2400W con la possibilità di collegare fino a 3520W di pannelli solari. Massimizzando sempre la produzione di energia solare per l’uso domestico e riducendo al minimo le bollette elettriche. Inoltre, ha un design all-in-one con micro inverter, regolatore fotovoltaico e batteria integrati in un’unica unità, per una facile installazione e una rapida reazione.

RS50B è in grado di generare fino a 540 W di energia solare e ha un design resistente alle intemperie IP68. Ha una garanzia di 12 anni e una durata di vita di 25 anni. Le dimensioni del pannello solare RS50B (540W) sono 2278 x 1134 x 30 mm.

La batteria di espansione BP1600 è progettata per espandere la capacità della serie Solarbank 2 per l’accumulo massimo di energia solare e per massimizzare il tasso di autoconsumo energetico. Ha un design modulare che consente di impilarla e collegarla al sistema principale senza cavi aggiuntivi. Ogni batteria di espansione ha una capacità di 1,6kWh ed è possibile impilare fino a 5 batterie di espansione con Solarbank per ottenere fino a 9,6kWh.

Le offerte di luglio disponibili sul sito Anker SOLIX

Solarbank 2 E1600 Pro in offerta dall’8/7/2024 al 21/7/2024 al prezzo di € 1,399.00 (13% di sconto);

in offerta dall’8/7/2024 al 21/7/2024 al prezzo di € 1,399.00 (13% di sconto); Il Solarbank 2 E1600 Plus in offerta dall’8/7/2024 al 21/7/2024 al prezzo di € 1,199.00 (14% di sconto);

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + 2* 435 W bifacciale in offerta dall’8/7/2024 al 21/7/2024 al prezzo di € 1,699.00 (19% di sconto);

L’ Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + 4* 435 W bifacciale in offerta dall’8/7/2024 al 21/7/2024 al prezzo di €1,999.00 (23% di sconto);

in offerta dall’8/7/2024 al 21/7/2024 al prezzo di €1,999.00 (23% di sconto); Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus + 2* 435 W bifacciale in offerta dall’8/7/2024 al 21/7/2024 al prezzo di €1,499.00 (21% di sconto).

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte sui prodotti Anker SOLIX? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).