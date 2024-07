Luglio 2024: Previsioni del traffico, attenzione ai weekend critici

La Polizia Stradale ha pubblicato le previsioni del traffico per i weekend di luglio, anticipando un mese caratterizzato da traffico intenso lungo strade e autostrade italiane, con milioni di italiani e turisti stranieri in movimento verso le principali località di villeggiatura, in particolare quelle marittime

Con l’arrivo di luglio, milioni di italiani e turisti stranieri si mettono in viaggio verso le località di villeggiatura, causando inevitabilmente un aumento del traffico sulle strade e autostrade del Paese. La Polizia Stradale ha rilasciato le previsioni per i weekend del mese, con particolare attenzione ai giorni contrassegnati da bollini rossi e gialli, che indicano rispettivamente traffico molto intenso e intenso.

In particolare, le date contrassegnate dal bollino rosso sono per lo più le domeniche:

14 luglio: bollino rosso in direzione dei grandi centri urbani nel pomeriggio e sera di domenica.

21 luglio: bollino rosso in direzione dei grandi centri urbani nel pomeriggio e sera di domenica.

28 luglio: bollino rosso per tutta la giornata di domenica, sia in direzione delle località turistiche che verso i centri urbani.

Per quanto riguarda le giornate da bollino giallo troviamo le seguenti giornate di sabato del mese di luglio:

13 luglio: traffico intenso per tutta la giornata di sabato, sia in direzione delle località turistiche che verso i centri urbani. Prestare attenzione alle code, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali.

20 luglio: bollino giallo per tutta la giornata di sabato, con possibili rallentamenti e code, in particolare nelle direttrici verso le località di mare e montagna.

27 luglio: traffico intenso per tutta la giornata di sabato, con bollino giallo lungo le principali autostrade italiane.

Traffico luglio 2024: consigli e info per restare aggiornati sulle code

Chiunque si metta in viaggio per le vacanze estive o anche solo per un weekend deve ricordarsi di effettuare i controlli necessari alla propria auto, inclusi i livelli di olio, acqua e altri liquidi, i freni e gli pneumatici, per garantire la massima sicurezza. Per ridurre i tempi di attesa ai caselli autostradali, si consiglia di utilizzare strumenti di pagamento elettronico come Telepass, UnipolMove o MooneyGo, che permettono di passare attraverso le porte dedicate senza fermarsi.

Per restare aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico, è possibile utilizzare diverse risorse:

Radio: IsoRadio (frequenza 103.3) e RTL 102.5 (frequenza 102.5) offrono aggiornamenti costanti.

Telefono: Il CCISS è raggiungibile al numero verde gratuito 1518, mentre Autostrade per l’Italia offre il servizio al numero 840.04.21.21.

App: Le app del CCISS e MyWay di Autostrade per l’Italia sono disponibili per dispositivi Apple e Android.

Social media: Seguite Autostrade per l’Italia su Facebook o il profilo Twitter del CCISS (@cciss_ministero).

Televideo: Il Televideo RAI fornisce informazioni sulla viabilità a cura del CCISS Viaggiare Informati.

Ora avete un’idea chiara dell’esodo che sarà presente sulle nostre autostrade per il mese di luglio. Per rimanere sintonizzati sulla situazione traffico in Italia, continuate a seguirci su tuttotek.it !