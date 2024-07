Si chiama LomoChrome Color ’92 Sun-kissed ed è la nuova pellicola Lomography disponibile in edizione limitata nei formati 35 mm, 120 e 110. Scopriamo tutti i dettagli!

Lomography ha in serbo molte novità per questa estate, la prima è una nuova pellicola Lomochrome della serie Color ’92, in edizione limitata: Lomochrome Color ’92 Sun-kissed, disponibile nei classici formati 35, 120 e 110 mm.

Creata per catturare l’essenza del bagliore dell’ora d’oro, questa emulsione unica incanta con le sue ipnotiche tonalità arancioni e gialle, regalando toni della pelle radiosi e luminosi. Vantando una notevole adattabilità a diversi ambienti e condizioni di luce, offre blu e arancioni cinematografici sotto cieli luminosi. In condizioni più buie e in studio, i rossi vividi si intrecciano a toni verdi e blu morbidi e nebbiosi. Ogni colore è esaltato da neri brillanti e da una ricca struttura della grana che aggiunge autenticità e profondità senza pari in ogni scatto.

Proseguendo il viaggio della pellicola LomoChrome Color ‘92 ISO 400,Lomography presenta l’ultima creazione la LomoChrome Color ‘92 Sun-kissed ISO 400. Si continua il viaggio analogico con un’ulteriore esplosione di nostalgia anni ‘90 nei formati 35 mm, 120 e 110.

Lomography: ecco la nuova pellicola Lomochrome Color ’92

Come per tutte le pellicole LomoChrome, ogni produzione è totalmente unica e non ci saranno mai due emulsioni uguali. Da sempre impegnati nell’arte senza tempo della fotografia analogica, Lomography continua a sviluppare nuove pellicole per i fotografi contemporanei di tutto il mondo.

La LomoChrome Color ’92 Sun-kissed è una regolare pellicola negativa a colori che vanta una notevole adattabilità in vari ambienti e condizioni di illuminazione. Ogni fotogramma è esaltato da neri brillanti e da una ricca struttura di grana per un’autenticità e una profondità senza pari. Questa emulsione ISO 400, estremamente versatile, può essere facilmente sviluppata con il processo standard C-41.

Le pellicole sono già disponibili sullo shop online Lomography con i seguenti prezzi: