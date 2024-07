Nubia Z60 Ultra: Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version e AI

Nubia Z60 Ultra, con lo Snapdragon 8 Gen 3 overclockato e innovative funzionalità basate sull’intelligenza artificiale

Nubia non si ferma e rincara la dose nel panorama smartphone del 2024. Dopo aver potenziato il Red Magic 9 Pro con l’overclocked Snapdragon 8 Gen 3, ribattezzandolo Red Magic 9S Pro, l’azienda punta nuovamente in alto. Questa volta l’obiettivo è il nubia Z60 Ultra, che si prepara a una rinascita sotto il nome di nubia Z60 Ultra AI. L’evento, fissato per il 23 luglio, promette di svelare quello che l’azienda definisce audacemente “l’Ultra più potente sul mercato”.

Nubia Z60 Ultra: caratteristiche tecniche

Ma cosa rende così speciale questa nuova versione? Il nubia Z60 Ultra, già lanciato nel dicembre 2023 con il potente chipset Snapdragon 8 Gen 3, si appresta a ricevere un ulteriore upgrade. Questa volta, la protagonista è la versione AC del SoC, che vanta un core CPU Cortex-X4 con clock a 3.4 GHz (anziché 3.3 GHz) e una GPU Adreno 750 a 1 GHz (anziché 0.9 GHz). Un potenziamento che si traduce in prestazioni ancora più elevate, soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione grafica e le attività più impegnative.

Disponibilità

Il 23 luglio si avvicina, e l’attesa per scoprire tutte le novità del nubia Z60 Ultra AI cresce. Riuscirà nubia a mantenere le sue promesse e a conquistare il mercato con un dispositivo davvero rivoluzionario? Solo il tempo potrà dirlo. Nel frattempo, gli appassionati di tecnologia e gli utenti più esigenti possono prepararsi a un nuovo capitolo nell’evoluzione degli smartphone, dove potenza e intelligenza artificiale si fondono per offrire un’esperienza senza precedenti.

