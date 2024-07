Emio: cosa si cela dietro il misterioso nuovo gioco horror di Nintendo?

Un insospettabile, imprevedibile, inquietante teaser ha scosso i canali social di Nintendo: che Emio sia davvero un gioco horror first-party?

Siccome Nintendo campa di grandi sorprese, l’ultima aspettativa ribaltata dal Colosso di Kyoto è l’idea che Luigi’s Mansion 2 HD sia l’unica esperienza horror per Switch: non lo è, perché il teaser di Emio promette di essere un gioco per adulti. Il misterioso video da 15 secondi, con tanto di disclaimer iniziale, mostra semplicemente una figura dalla maschera sorridente – o meglio, uomo sorridente, stando alle traduzioni degli ideogrammi (笑み男). Cos’altro sappiamo? In teoria niente. In pratica, però, Bloober Team ha annunciato con tempismo sospetto di essere al lavoro ad un titolo noto col nome in codice “Project M” (da non confondersi con la mod di Super Smash Bros. Brawl, ndr). Una sorpresa dietro l’altra, insomma.

Emio, sorpresa spaventosa della Grande N: un gioco horror per Nintendo Switch… 2?

La stampa di settore straniera ha tradotto quanto rivelato da Bloober Team in merito al loro nuovo gioco horror, presumibilmente il medesimo Emio per Nintendo. “Project M, sebbene con un budget sostanzialmente ridotto rispetto alle nostre altre produzioni, è estremamente importante per i nostri piani a lungo termine.” Il titolo è in gestazione “collaborando con i migliori creatori” per quelle che, al plurale, sono “le piattaforme” della Grande N. Piotr Babieno di Bloober ha svelato che “non possiamo permetterci di creare solo qualcosa di decente”. Il tutto rientra in quello che gli sviluppatori polacchi chiamano il loro brand Broken Mirror Games. L’annuncio di Switch 2 è decisamente nell’aria, a questo punto. Ad aggiungere carne al fuoco è il rating australiano: MA15+, con tanto di “violenza, crudeltà, abusi domestici e temi di suicidio”. Nintendo, “per bambini”. Di ogni età, però.

