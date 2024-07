The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Link sarà giocabile!

Non è solo la monarca ad essere giocabile: in Echoes of Wisdom tornerà anche lo storico eroe di The Legend of Zelda, l’immancabile Link

Sebbene il maggior punto di forza rivelato inizialmente nel primo trailer di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom fosse il debutto canonico dell’eponima principessa come protagonista giocabile, il caro vecchio Link non se ne resterà certo in disparte a guardare. Certo, la regnante calcherà il palcoscenico godendosi i riflettori, ma non mancherà di condividerli con l’aitante cavaliere in verde ritrovatosi improvvisamente a fare da donzella in pericolo. A rivelarlo è la valutazione ESRB del gioco, secondo la quale persino il gameplay di stampo più classico farà parte dell’equazione grazie all’eroe dalle tinte smeraldo. Prima di procedere ulteriormente, vi lasciamo consultare la fonte.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Will Have Playable Link, ESRB Rating Reveals https://t.co/B5ECpS8mlv pic.twitter.com/mqgWRAaPUp — GamingBolt (@GamingBoltTweet) July 15, 2024

Link sarà giocabile, promette l’ESRB: in Echoes of Wisdom riecheggia la saggezza di The Legend of Zelda

La sinossi di The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom da parte dell’ESRB recita testualmente: “Questa è un’avventura in cui i giocatori guidano Zelda alla chiusura degli squarci di Hyrule e salvano Link”, prima di passare al ruolo giocabile di quest’ultimo. “Da una visuale a ¾, i giocatori esplorano vari ambienti affrontando nemici stilizzati (che siano umani o altre creature). Nei panni di Link, i giocatori alternano spada e frecce per sconfiggere i nemici; Zelda può usare uno scettro per evocare creature (cavalieri a molla, soldati suini e slime) per combattere. Ad alcuni nemici si può dar fuoco; altre creature evaporano alla sconfitta. Le battaglie possono essere frenetiche, con più di un nemico alla volta.” Nulla che alluda espressamente a un gameplay classico anche oltre il prologo, ma ne sapremo di più al day one, il 26 settembre.

