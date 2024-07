Sicurezza a portata di click: sconti imperdibili su telecamere di sicurezza GALAYOU

In questo articolo dedicato andiamo a scoprire le offerte su due dei prodotti più conosciuti di GALAYOU, azienda leader del settore delle telecamere di sicurezza per interni ed esterni

Se siete stanchi di vivere con l’ansia di intrusione e furti in casa vostra, forse in questo articolo possiamo aiutarvi. Noi, nello specifico, in realtà, potremo soltanto darvi qualche spunto sui due prodotti di punta in offerta su Amazon di GALAYOU, marchio leader nel settore della sicurezza domestica: due telecamere di sicurezza di ultima generazione per proteggere la vostra casa a prezzi veramente concorrenziali.

GALAYOU: azienda leader del settore

Dotate di tecnologia innovativa per una sorveglianza completa e affidabile e di un design moderno ed elegante per adattarsi a qualsiasi ambiente, le telecamere di sicurezza di GALAYOU sono semplici da installare e da utilizzare e possono essere intuitivamente controllate anche da remoto. Nel caso vi doveste trovare in difficoltà, il team dell’assistenza clienti dedicata è sempre pronto a rispondere a tutte le vostre esigenze. Fino al 14 luglio, GALAYOU propone sconti eccezionali su due delle sue telecamere di sicurezza più apprezzate. Non perdete l’occasione di acquistarle a prezzi veramente vantaggiosi.

Telecamera Wifi Interno GALAYOU 2K

GALAYOU 2K Telecamera Wifi Interno, Videocamera Sorveglianza Interno Wifi, IP Cam 360° PTZ con Visione Notturna, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale e Funziona con Google Assistant G2 Risoluzione 2K & Copertura 360 senza angoli morti La telecamera di sorveglianza wifi interna GALAYOU offre un'immagine live in 2K sueper HD che ti consente di tenere d'occhio i tuoi animali domestici o bambini con dettagli nitidi, ruotando la testa 355 in orizzontale e 50 in verticale tramite app, fornendo una vista panoramica di 360 senza angoli morti per catturare tutti i dettagli dell'immagine. Le telecamere di sorveglianza bambino funzione con WiFi a 2.4GHz (5GHz non è supportato).

Sorveglianza senza compromessi con la telecamera GALAYOU 2K. Grazie alla sua tecnologia avanzata, potrai godere di immagini nitide e dettagliate in 2K, anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla visione notturna integrata. Perfetta per monitorare la tua casa, i tuoi animali domestici o i tuoi bambini in ogni momento.

Massima copertura e controllo preciso

La rotazione PTZ a 360° offre una visuale completa dell’ambiente circostante, senza angoli morti. Inoltre, puoi impostare punti di osservazione preferiti per un controllo ancora più preciso e personalizzato.

Sicurezza intelligente a portata di mano

La telecamera GALAYOU 2K rileva movimenti e suoni sospetti e ti invia notifiche immediate sul tuo smartphone. Potrai anche comunicare a distanza con chi si trova nell’ambiente sorvegliato grazie alla funzione audio bidirezionale.

Compatibilità con Google Assistant per un controllo semplice e intuitivo

Controlla la tua telecamera GALAYOU 2K con semplici comandi vocali utilizzando Google Assistant. Vivi la tua casa in modo più sicuro e smart con la tecnologia GALAYOU.

Approfitta dell’offerta

Link diretto : clicca qui!

: clicca qui! Prezzo di vendita : 28.99 €

: 28.99 € Codice sconto : B8L2A8WO

: B8L2A8WO Prezzo finale : 20.29 €

: 20.29 € Data d’inizio : 08/07/2024

: 08/07/2024 Data di fine: 14/07/2024

Telecamera Wifi Interno/Esterno GALAYOU senza fili a batteria

GALAYOU Telecamera Wi-Fi Interno/Esterno Senza Fili Batteria - 2K Videocamera Sorveglianza Wifi con Allarme PIR/AI Rilevamento Movimento, Visione Notturna a Colori, Sirena, Alexa, IP65 🔋 [Batteria Ricaricabile Wireless al 100% e Impermeabile] La telecamera Wi-Fi esterno batteria senza Fili GALAYOU è dotata di batterie ad alta capacità da 5200 m AH (non rimovibili). Può avere una lunga durata dopo una carica completa. Con resistenza ai tempi atmosferici IP65, la telecamera wireless per esterni è stata testata per resistere a condizioni meteorologiche estreme, quindi puoi installarla all'interno/all'esterno.

Proteggi la tua casa con la telecamera senza fili GALAYOU, la soluzione ideale per una sorveglianza versatile e affidabile.

Resistente alle intemperie IP65

Questa telecamera è perfetta sia per ambienti interni che esterni, grazie alla sua robusta struttura e alla certificazione IP65 che la rende resistente a pioggia, polvere e agenti atmosferici.

Batteria a lunga durata

La batteria integrata garantisce un funzionamento autonomo fino a 6 mesi con una singola carica, eliminando la necessità di cavi di alimentazione e garantendoti una sorveglianza ininterrotta.

Sicurezza avanzata con rilevamento intelligente

La telecamera GALAYOU senza fili utilizza tecnologia PIR/AI avanzata per distinguere con precisione persone e veicoli, inviandoti notifiche immediate sul tuo smartphone in caso di attività sospette. La sirena integrata scoraggia inoltre i potenziali intrusi, aumentando la sicurezza della tua proprietà.

Visione notturna a colori

Grazie alla tecnologia a infrarossi avanzata, potrai monitorare l’ambiente anche in condizioni di scarsa illuminazione con immagini nitide e a colori, garantendoti una sorveglianza efficace 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Approfitta dell’offerta

Link diretto : clicca qui!

: clicca qui! Prezzo di vendita : 78.99 €

: 78.99 € Prezzo finale : 68.99 €

: 68.99 € Data d’inizio : 08/07/2024

: 08/07/2024 Data di fine: 14/07/2024

Conclusioni

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it per tutte le offerte del mondo della tecnologia!