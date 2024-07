Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la posizione di tutti i boss

In questo articolo vi indicheremo la posizione di tutti i boss presenti in Shadow of the Erdtree, la nuova grande espansione di Elden Ring

La nuova espansione di Elden Ring è davvero vasta e di conseguenza è difficile riuscire a trovare ogni cosa durante la prima partita. Ci sono tante cose che anche i più attenti fan di FromSoftware potrebbero perdersi, inclusi diversi boss che sarebbe davvero un peccato non affrontare. Se quindi volete essere sicuri di non esservi persi neanche uno degli scontri di Shadow of the Erdtree, in questa guida potrete trovare la posizione di tutti i boss presenti nel DLC di Elden Ring.

Piana dei Sepolcri | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, posizione dei boss

Per rendere l’articolo più ordinato abbiamo deciso di separare i boss in base alla regione in cui si trovano e ovviamente iniziamo con la Piana dei Sepolcri. Questa è l’area iniziale del DLC ma non vi consigliamo affatto di sottovalutarla. In questo luogo infatti sono presenti all’incirca dieci boss e alcuni di loro sono in grado di dare filo da torcere anche a personaggi molto potenti. Ma adesso bando alle ciance e diamo subito un’occhiata a tutti i boss presenti in questa regione.

Cavaliere della Galera Solitaria Per trovare questo boss vi basterà procedere verso ovest partendo dalle rovine arse ed entrare nel piccolo mausoleo che vi troverete davanti.

Golem della fornace Il primo Golem della fornace del DLC sarà davvero facile da individuare, dato che svetterà a nord delle rovine arse.

Drago Nella parte nord ovest della regione è presente un piccolo laghetto accanto al Villaggio Sofferente Abbandonato. Entrando nel lago sarete attaccati da un grande drago spettrale.

Spadaccino Semiumano Onze Leggermente più ad est del laghetto del drago potrete trovare l’ingresso del dungeon della Prigione di Belurat. Una volta arrivati in fondo al percorso troverete questo boss.

Leone Danzante Belva Divina Questo spettacolare avversario è l’ultimo boss che troverete in cima a Belurat, il grande dungeon ad ovest della regione.

Capo Sanguidemone Risalendo il letto del fiume Ellac ad un certo punto troverete una piccola grotta nascosta nella parete rocciosa a nord. In fondo a questo piccolo dungeon troverete il Capo Sanguidemone.

Antico Uomo Drago Procedendo verso ovest dalla Colonna dell’Oblio troverete il dungeon della Fossa del Drago. Esplorando questo luogo ad un certo punto dovrete gettarvi in un baratro buio e li infondo potrete finalmente trovare il boss.

Cavaliere della Morte A nord ovest del castello di Ensis potrete trovare le Catacombe del Varco Nebbioso, un piccolo dungeon in cui si nasconde questo cavaliere nero. Questa parte della regione è abbastanza facile da mancare, dato che non sarà visibile finché non raccoglierete la mappa di Altus Ombra.

Rellana, Cavaliera della Luna Gemella Rellana sarà l’ultimo boss alla fine del Castello di Ensis, l’altro grande dungeon della regione.

Cavaliere Nero Garrew Questo cavaliere nero si trova dentro ad una torre del Forte del Varco Nebbioso, direttamente ad est del Castello di Ensis. Per raggiungere questo luogo dovrete passare da Altus Ombra e calarvi da un’altura che troverete procedendo verso ovest dalla grazia “Croce della Strada Maestra”.



Altus Ombra, prima metà | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, posizione dei boss

Altus Ombra è la regione più densa del DLC e in totale include quasi venti boss. Per comodità quindi abbiamo deciso di dividere la regione in due paragrafi e in questo vi elencheremo tutti i boss che potrete affrontare prima di entrare nella Rocca delle Ombre.

Golem della fornace In questa parte della regione sono presenti due Golem della fornace. Il primo si trova a nord della grazia “Croce della Strada Maestra”, subito dopo l’accampamento dei soldati. Il secondo invece si trova a nord della grazia “Ponte per il villaggio”, subito dopo aver superato il bosco pieno di lupi ad ovest della regione.

Dane Fogliamorta Dane è il monaco che troverete accanto alla grazia delle Rovine di Moorth. Inizialmente l’NPC non sarà ostile ma eseguendo il gesto “vinca il migliore” davanti a lui potrete dare il via ad una boss fight extra. Non temete, Dane non morirà una volta che lo avrete sconfitto.

Ralva, il grande orso rosso Questo potentissimo orso runico si trova nel laghetto a nord delle Rovine di Moorth.

Drago A sud delle rovine di Moorth potrete vedere un drago intento a combattere contro un gruppo di soldati di Messmer.

Cavaliere Nero Edredd Questo cavaliere nero si trova dentro ad una delle torri del Forte delle Reprimende.

Lama di Sventura Labirith Questa Lama di Sventura si trova in fondo alla Prigione di Bonny, un piccolo dungeon situato oltre il ponte a sud del Villaggio di Bonny.

Metyr, Madre di Dita Questo boss si nasconde sotto la cattedrale di Manus Metyr. Per raggiungere il boss dovrete prima completare la quest del Conte Ymir e poi interagire con il suo trono quando si sarà alzato.

Conte Ymir, Madre di Dita Dopo aver sconfitto Metyr, dovrete tornare nella stanza del trono della cattedrale per dare il via a questa bossfight.



Altus Ombra, seconda metà | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, posizione dei boss

Passiamo ora alla seconda metà della regione di Altus Ombra. Qui vi parleremo di tutti i boss presenti nella Rocca delle Ombre, di quelli nella parte a nord del castello e anche di quelli che si trovano lungo il corso del fiume dei reclusi.

Ippopotamo dorato Questo boss sarà il primo avversario che affronterete una volta entrati nella Rocca delle Ombre dall’ingresso principale.

Messmer l’impalatore Il boss di copertina del DLC si nasconde su una torre in cima alla Rocca delle Ombre.

Avatar dell’Albero Ombra Per trovare questo boss dovrete entrare nel quartiere allagato della Rocca delle Ombre, raggiungibile dirigendosi verso nord dalla Cattedrale di Manus Metyr. Una volta rimossa l’acqua potrete accedere ad un percorso sotterraneo che vi porterà fino al boss.

Comandante Gaius Questo boss si trova ad Ombravista, sul retro della Rocca delle Ombre. Per raggiungerlo dovrete prendere l’ascensore che si trova nel magazzino della rocca e seguire il percorso.

Sentinelle dell’Albero A destra della grazia che precede la nebbia di Gaius troverete una stanza con una statua di Marika. Eseguendo il gesto “O Madre” davanti alla statua potrete rivelare un percorso nascosto che porta alla parte nord ovest della regione. Proseguendo in questa direzione troverete due Sentinelle dell’Albero pronte ad affrontarvi.

Belva Meteoritica Una volta sconfitte le sentinelle potrete incamminarvi verso le Rovine delle Dita di Dheo. Nella parte nord di questa zona troverete un cratere molto vicino alla grazia “Collina del dito di pietra” e qui potrete affrontare la Belva Meteoritica.

Golem della fornace Esplorando la Rocca delle Ombre ad un certo punto incontrerete il vostro primo Cavaliere del Fuoco su di un ponte che sovrasta un canale. Accanto al ponte troverete una scala a pioli che vi porterà in una stanza con un dipinto, ma qui però è presente anche un muro invisibile che rivelerà il percorso che conduce alle Rovine di Unte. Nelle rovine sono presenti due Golem della fornace disattivati che potrete affrontare. Uno si attiverà automaticamente quando sarete abbastanza vicini, mentre quello che blocca l’ingresso delle Rovine di Unte andrà attivato manualmente lanciando dall’alto un vaso di fiamme al suo interno.

Rakshasa Seguendo il corso del fiume a sud delle Rovine di Unte troverete il Mausoleo Ignoto Orientale in cui si nasconde questo boss.

Jori, inquisitore anziano Continuando sempre a seguire il corso del fiume verso sud troverete il dungeon delle Catacombe di Tetraluce e completandolo potrete affrontare Jori.



Abisso | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, posizione dei boss

L’abisso è una regione segreta che potrete raggiungere solo dopo aver completato le Catacombe di Tetraluce e sconfitto l’inquisitore Jori. Questa zona è molto vasta e pericolosa, ma nonostante ciò al suo interno è presente solamente un boss.

Midra, Signore della Fiamma della frenesia Questo spettacolare boss si nasconde all’interno del dungeon della Canonica di Midra. Per raggiungere il dungeon dovrete esplorare l’Abisso procedendo verso sud ovest. La canonica è posizionata poco più a sud del punto in cui la mappa di questa regione confina con la Piana dei Sepolcri e il Picco Frastagliato.



Costa Cerulea | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, posizione dei boss

Passiamo ora alla Costa Cerulea, la splendida regione che si trova a sud della Piana dei Sepolcri. In questo luogo non ci sono molti dungeon, ma in ogni caso i boss non mancano di certo.

Golem della fornace In questa regione sono presenti due Golem della fornace. Il primo si trova nel percorso che porta alla prima grazia della regione passando dal Fiume Ellac nella Piana dei Sepolcri. Il secondo invece si trova nella parte superiore della regione, procedendo verso ovest oltre la grazia “Tomba nascosta di Charo”.

Drago Procedendo verso sud dalla grazia della Costa Cerulea sarete attaccati da un drago poco prima di raggiungere il punto in cui si trova la mappa della regione.

Danzatrice di Ranah Dal lato ovest della costa potrete vedere una piccola isoletta. Per raggiungerla dovrete passare dalla grotta nascosta sotto l’albero in riva al mare che si trova a sud est della grazia “Costa Cerulea ovest”. Una volta raggiunta l’isola potrete trovare il mausoleo in cui si nasconde il boss.

Regina Semiumana Marigga Seguendo il percorso a nord della grazia “Costa Cerulea ovest” ad un certo punto raggiungerete una costa piena di semiumani in cui si trova anche la regina Marigga.

Cavaliere Putrescente Nella parte più a sud della regione troverete il dungeon della Faglia dei Sarcofagi di Pietra. In fondo a questo profondo cratere potrete trovare il Cavaliere Putrescente.

Uccello del rito di morte L’Uccello del rito di morte si trova nella parte superiore della regione, subito a nord della grazia “Tomba nascosta di Charo”.

Dolente Il Dolente è il boss che troverete in fondo al dungeon della Prigione del Dolente. Questo luogo si trova sempre nella parte alta della regione, all’estremità nord ovest che si trova quasi sotto alla Piana dei Sepolcri.



Picco Frastagliato | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, posizione dei boss

Passiamo ora al picco frastagliato. Questa regione è inclusa nella mappa della Costa Cerulea, ma per raggiungerla dovrete passare dalla Fossa del Drago, il dungeon ad ovest della Piana dei Sepolcri. Questo luogo desolato è popolato da moltissimi draghi e di conseguenza saranno loro i vostri principali avversari.

Drago Appena arrivati in questa zona dalla Fossa del Drago vi troverete subito davanti ad un drago che vi attende nel laghetto subito dopo la prima grazia.

Doppi draghi Ad est, subito dopo la grazia “Base del Picco Frastagliato”, potrete trovare due draghi che lottano tra loro. Prima di gettarvi nella mischia vi consigliamo di aspettare che uno dei due uccida l’altro.

Antico Drago Senessax Proseguendo nel percorso dopo i doppi draghi troverete questo drago antico poco prima della grazia successiva.

Bayle il Terribile Una volta raggiunta la cima del Picco Frastagliato troverete questo boss nella grande arena subito dopo l’ultima grazia dell’area.



Rovine di Rauh | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, posizione dei boss

Infine è arrivato il momento di parlare dei boss delle Rovine di Rauh, l’ultima regione che manca all’appello. Questa zona non è molto vasta, ma nonostante ciò si divide in una parte alta e una parte bassa a cui è necessario accedere in due modi diversi. Per andare nella parte bassa dovrete passare dalla grotta nascosta a nord delle Rovine di Moorth, oltre il laghetto in cui avete affrontato l’Orso Rosso. Per la parte alta invece dovrete superare il ponte che collega la regione alla Rocca delle Ombre.

Orso Rosso Questo boss si trova nel Mausoleo Ignoto Settentrionale e per raggiungerlo dovrete saltare sulle due fonti spiritiche che si trovano ad est delle Rovine della Città del Tempio, nella parte bassa della regione. Tecnicamente il mausoleo fa parte della Piana dei Sepolcri, ma questo è l’unico modo per raggiungerlo.

Rugalea, Il grande orso rosso Lungo il corso del fiume degli scorpioni nella parte bassa della regione troverete la grazia “Gola Nord”. Proseguendo nel bosco pieno di orsi a nord ovest della grazia troverete questo boss.

Cavaliere della Morte Seguendo sempre il corso del fiume degli scorpioni verso ovest dalla grazia “Gola Nord” potrete trovare le Catacombe del Fiume degli Scorpioni e in fondo al dungeon troverete il boss.

Golem della fornace Nella parte alta della regione, subito dopo la grazia “antiche rovine di Rauh est”, troverete un Golem della fornace che vi attaccherà dal lato opposto di un ponte di pietra.

Leone Danzante Belva Divina Nelle Rovine di Rauh potrete trovare un secondo Leone Danzante in grado di utilizzare l’elemento morte. Per raggiungerlo dovrete procedere verso nord dalla grazia “antiche rovine, grande scalinata” e superare il golem arciere. Successivamente dovrete salire sul ponte davanti a voi e saltare sul piccolo teatro situato alla vostra destra.

Romina, Santa del Bocciolo Proseguendo lungo la strada principale nella parte alta delle Rovine di Rauh arriverete alla Chiesa del Bocciolo, l’arena di questo incantevole boss.

Leda, Cavaliera dell’Ago Una volta che avrete quasi raggiunto la fine del dungeon di Enir-Ilim troverete Leda che vorrà affrontarvi poco dopo la grazia “atrio della camera di catarsi”. Vi consigliamo di prepararvi bene per questo scontro, dato che la Cavaliera vi affronterà insieme anche a tutti i suoi alleati.

Radhan, Consorte di Miquella Il boss finale del DLC. Si trova in cima ad Enir-Ilim, poco dopo la stanza in cui affronterete Leda e i suoi compagni.



Una battaglia dopo l’altra

Questo è tutto per quanto riguarda la nostra guida alla posizione di tutti i boss di Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Adesso non vi resta altro da fare che trovare quelli che vi eravate persi e affrontarli in una battaglia all’ultimo sangue.

