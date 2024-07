NBA 2K25: rivelati i cestisti di copertina e le diverse edizioni

Il reveal del gioco in sé include le diverse edizioni e le star in copertina: ecco cosa sappiamo di NBA 2K25, nuovo simulatore di basket

Fresco di licenza FIFA, il colosso 2K ha svelato con Visual Concepts il prossimo capitolo per l’altro sport con i palloni, e come da tradizione NBA 2K25 arriverà in più edizioni oltre a un diverso atleta di copertina per ciascuna di esse. Il simulatore di pallacanestro è in arrivo in autunno, e in base alla versione potremo vedere un cestista diverso… o una cestista diversa, a ben pensarci. L’edizione puramente nordamericana (nonché fisica) del gioco metterà infatti al centro un’atleta della WNBA, in questo caso A’ja Wilson delle Las Vegas Aces. Sia lei che Jayson Tatum dei Boston Celtics, dal canto loro, condivideranno invece la All-Star Edition. Quest’ultima vede un prezzario vicino alla soglia del centinaio, quantomeno in dollari.

Le star di copertina e le diverse edizioni: ecco cosa aspettarci da NBA 2K25

Oltre a non essere, sorprendentemente, la più costosa tra le edizioni, la versione All-Star di NBA 2K25 non si limita ad avere due cestisti diversi in copertina. Questa variante include infatti diversi oggetti in-game, compresi 100.000 VC, 10 schede giocatore MyTEAM (dal rating garantito dall’89 in su), tre Diamond Shoe Card e Takeover Boost, oltre ad una scheda Coach ametista e quant’altro. L’edizione Hall of Fame, acquistabile solo entro l’8 settembre su ogni console eccetto Switch, alza il prezzo di un’altra cinquantina e avrà Vince Carter come testimonial. Quest’ultimo ha definito “un vero onore” essere immortalato nel gioco in seguito all’introduzione alla Hall of Fame del basket di Naismith, contribuendo ad un 2024 “indimenticabile”. L’edizione aggiunge ai contenuti All-Star la maglietta MyCAREER di Vince Carter, oltre al pass per la stagione 1 e un abbonamento annuo per il League Pass.

Ora sta a voi dirci la vostra: farete vostro il gioco, quando uscirà il 6 settembre su tutte le piattaforme? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.