Migliori app spia per smartphone | Settembre 2021

A volte tenere sotto controllo un dispositivo, sopratutto quando si tratta dei propri figli, può diventare una necessità. Scopriamo quali sono le migliori app spia per smartphone!

Un dispositivo Android dispone di un software molto ingegnoso e creativo. Circa il 60-70% degli utenti mobili adottano, infatti, una piattaforma Android e questo perché il sistema operativo del robottino verde offre molte funzionalità e possibilità rispetto alla concorrenza.

Fra le tante possibilità offerte dalle numerose app disponibili per Android, possiamo anche personalizzare completamente il nostro smartphone per farne un uso tale da poter agire come un detective e spiare a distanza moglie, figli, dipendenti e chiunque altro desti dei sospetti.

In riferimento a ciò, diamo un’occhiata alle 3 delle migliori app di spionaggio per Android che sicuramente trasformeranno il tuo telefono in uno smartphone da detective.

1) EvaSpy: controllo totale – Migliori app spia per smartphone

Grazie alle sue potenti funzionalità e ai prezzi ragionevoli, EvaSpy occupa il primo posto nell’elenco delle migliori app spia per smartphone. Questa app spia è una soluzione perfetta per il monitoraggio remoto di tutte le attività degli utenti grazie alle sue funzionalità. Offre il monitoraggio di social network e messaggi istantanei (Viber, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Tinder, Instagram, ecc.), applicazioni utilizzate, attività Internet come query di ricerca e URL visitati, sequenze di tasti, eventi negli appunti, posizione GEO e molti altri.

Se stai cercando un’app per il controllo parentale, troverai EvaSpy la soluzione migliore poiché ti consente di impostare limiti sull’utilizzo dell’applicazione, bloccare siti Web indesiderati, tracciare la posizione GPS e i percorsi sulla mappa, controllare i registri delle chiamate, i messaggi di testo e, di conseguenza, assicurati che tuo figlio sia al sicuro. Inoltre, l’app può trasformare il tuo smartphone in un dispositivo di sorveglianza e aiutarti a spiare l’ambiente circostante in tempo reale tramite le telecamere e il microfono del dispositivo. A differenza di altre app spia, EvaSpy non richiede il rooting del dispositivo. È molto facile da configurare, quindi non è necessario essere esperti di tecnologia per iniziare a monitorare il tuo obiettivo. Attualmente, EvaSpy è compatibile con i dispositivi Android.

I punti forti del software spia EvaSpy

non è richiesta alcuna radice (configurazione rapida e semplice);

un’abbondanza di potenti funzionalità di monitoraggio, incluso lo spionaggio di ambienti in diretta;

monitoraggio di messaggi istantanei e app social come WhatsApp, Viber, Instagram, Snapchat e altro;

modalità nascosta quindi non è ovvio per l’utente che vengono monitorati;

accesso remoto ai dati registrati.

2) mSpy: un’applicazione multiuso – Migliori app spia per smartphone

L’app spia denominata mSpy è in gergo definito spyware, ma può anche essere chiamato software di sicurezza. Infatti, installato sul proprio telefono cellulare, consente di salvare tutti i dati in caso di smarrimento o furto del dispositivo. Inoltre va sottolineato che può essere utilizzata anche per registrare le telefonate spiate.

Infatti, l’uso più diffuso e che rende il software mSpy tra i più appetibili tra quelli presenti sul mercato, e di spiare dei telefoni cellulari senza averli tra le mani quindi da remoto e comodamente dalla poltrona di casa tramite un PC fisso o un tablet oltre che da un altro dispositivo di telefonia mobile.

Ricordiamo inoltre che mSpy funge anche da controllo parentale e può bloccare da remoto le applicazioni dello smartphone, a differenza dei suoi concorrenti, ed è possibile installarlo su tutti i dispositivi.

Se la tua scelta è cade su questo software, è importante sottolineare che una volta entrato nel sito ed ottenuto l’accesso al pannello di controllo con le tue credenziali avrai la possibilità di usarlo per un periodo di prova di 10 giorni prima di decidere per quale tipologia di abbonamento optare (Basic o Premium).

I punti forti del software spia mSpy

Monitoraggio di WhatsApp, chiamate, e 25 altre funzionalità

Compatibile con i sistemi operativi del tipo Android e iOS

Accessibile da qualsiasi browser internet e su tutti i dispositivi

Supporto multilingua 24/7 e chat attiva per 24 ore al giorno

3) Flexispy: uno dei migliori software al mondo – Migliori app spia per smartphone

Flexispy è uno dei migliori software spia al mondo per telefonia mobile; infatti, a detta di numerosi recensori del settore e di tanti utenti che l’hanno provato, è davvero difficile trovare di meglio. In riferimento a ciò, potrebbe nascere spontanea la domanda: Cosa lo rende diverso dai suoi concorrenti? Perché il suo tracker SMS è particolarmente apprezzato dai genitori? Perché lo usano? Ecco una risposta unica, sintetica ed esauriente!

Il Tracker SMS di Flexispy non è solo un’opzione, infatti, è un’applicazione che può funzionare completamente in modo autonomo ed è molto potente con caratteristiche che nessun altro concorrente può offrire.

L’app in oggetto può anche essere aggiornata e associata a un abbonamento Premium o Extreme con un semplice clic. L’utente una volta ottenuta la possibilità di accedere al pannello di controllo potrà beneficerà di oltre 150 opzioni per monitorare correttamente qualsiasi dispositivo cellulare da remoto.

I punti forti del software spia Flexispy

Monitoraggio di chiamate audio e video del telefono cellulare

Visualizzazione di tutte le attività degli utenti di telefonia PC e Mac

Funzionamento avallabile su Android, iPhone, iPad, PC e Mac

Ulteriori funzioni di monitoraggio rispetto a qualsiasi altro prodotto

4) Hoverwatch un’app spia multifunzionale – Migliori app spia per smartphone

Lo spyware Hoverwatch (di cui vi avevamo già parlato) è diventato anch’esso molto popolare, sia tra coppie, genitori o imprenditori. Si tratta, infatti, di un’applicazione tecnologica progettata per tracciare le attività di una persona bersaglio tramite il suo telefono cellulare.

Spiare un telefono è ormai un modo comune per controllare i movimenti virtuali della propria prole. Dotato di una varietà di funzioni, questo software denominato Hoverwatch consente innanzitutto di ottenere la posizione GPS del luogo o dell’area in cui può trovarsi il bambino.

L’app Howerwatch è anche una soluzione ideale per monitorare le attività di comunicazione dei tuoi figli, sia che si tratti di chiamate, SMS, messaggi privati e account online sui social network o applicazioni di comunicazione come WhatsApp o Skype.

I punti forti del software spia Howerwatch

Possibilità di rimanere invisibili agendo da remoto

Monitoraggio di tutti i messaggi di testo e le telefonate

Accesso alle app di social media del tipo WhatsApp

Accesso al GPS con possibilità di geolocalizzazione

A prova di agente segreto!

Grazie a queste app spia la vita per molte persone è oggi diventata più facile, soprattutto per i genitori. Infatti, per questi ultimi, è ora più semplice e piacevole monitorare il loro figlio una volta raggiunta l’età dell’adolescenza.

Durante questo periodo i figli, cominciano, infatti, ad avere segreti e a tenerli pericolosamente nascosti, mettendo molte volte a rischio la loro stessa incolumità. Per un genitore preoccupato di ciò, avere a portata di mano un software spia affidabile e funzionale per intercettare a distanza il cellulare, è dunque davvero una bella invenzione, per cui il motto: provare per credere, è a dir poco appropriato!