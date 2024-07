CMF Phone 1: è record di vendite!

Il CMF Phone 1 di Nothing ha registrato un successo straordinario, con oltre 100.000 unità vendute nelle prime tre ore di disponibilità

Il CMF Phone 1, il nuovo smartphone lanciato da Nothing lunedì scorso, ha già conquistato il cuore di migliaia di utenti in tutto il mondo. Nel corso delle prime tre ore di disponibilità, l’azienda ha registrato un risultato straordinario: oltre 100.000 unità vendute. Un vero e proprio record per Nothing, che con il precedente Phone (2a), lanciato a marzo, aveva impiegato 24 ore per raggiungere lo stesso traguardo. Ciò significa che il CMF Phone 1 sta vendendo a un ritmo otto volte superiore rispetto al suo predecessore.

CMF Phone 1: dichiarazioni ufficiali

Akis Evangelidis, co-fondatore di Nothing, ha espresso la sua soddisfazione per questo successo senza precedenti:

Dopo l’incredibile riscontro ottenuto dal Phone (2a), il CMF Phone 1 rappresenta una ventata di novità in un segmento di mercato spesso trascurato e caratterizzato da una scarsa innovazione. Grazie all’esperienza di Nothing nel design e nella tecnologia, il CMF Phone 1 offre un’esperienza d’uso unica, divertente e funzionale, senza rinunciare a prestazioni elevate. Le vendite rappresentano il risultato del nostro impegno nel creare prodotti apprezzati dagli utenti, e siamo estremamente grati per l’accoglienza ricevuta dal mercato. Ringraziamo la comunità di Nothing, i nostri partner e gli investitori per il loro continuo supporto e non vediamo l’ora di continuare a rendere la tecnologia più divertente!

CMF Phone 1: caratteristiche

Lo smartphone non è solo bello da vedere, ma anche potente e funzionale. Il display Super AMOLED da 6,67 pollici offre una risoluzione Full HD+ e una luminosità di picco fino a 2.000 nit, garantendo immagini nitide e brillanti anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e la frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz rendono l’esperienza utente fluida e reattiva.

Sotto la scocca, il chipset Mediatek 7300 assicura prestazioni solide per l’uso quotidiano, il multitasking e anche il gaming leggero. La batteria da 5.000 mAh, con ricarica cablata a 33W e ricarica inversa cablata a 5W, ti consente di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza preoccupazioni.

Il comparto fotografico non delude, con una fotocamera principale da 50MP e un sensore ultrawide da 8MP che catturano immagini dettagliate e vivaci. La fotocamera frontale da 16MP è perfetta per selfie e videochiamate.

Conclusioni

Il CMF Phone 1 si distingue per il suo design innovativo e per le funzionalità avanzate, che lo rendono un prodotto unico nel panorama degli smartphone di fascia media. La sua straordinaria capacità di catturare l’attenzione del pubblico dimostra che Nothing è riuscita a creare un prodotto che risponde alle esigenze dei consumatori e che si differenzia dalla concorrenza.

Cosa ne pensate dello smartphone Nothing? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.