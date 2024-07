Elden Ring: Shadow of the Erdtree, le migliori armi del DLC

In questo articolo vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori armi introdotte in Elden Ring dal DLC di Shadow of the Erdtree

Shadow of the Erdtree è ormai disponibile da un bel po’ di tempo e in questo periodo i giocatori hanno avuto modo di giocare a fondo l’ultima fatica di FromSoftware. Il DLC aggiunge ad Elden Ring davvero tanti nuovi equipaggiamenti ma per alcuni giocatori potrebbe essere difficile riuscire a trovare i più efficaci in mezzo a questo mare di novità. Per aiutarvi a togliervi ogni dubbio abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo di quelle che secondo noi sono le migliori armi aggiunte ad Elden Ring dal DLC Shadow of the Erdtree.

Spadone della Solitudine | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Per prima cosa vogliamo iniziare con un’arma tanto semplice quanto forte. Lo Spadone della Solitudine infatti è un’arma molto classica che infligge unicamente danni fisici e che non ha affatto un moveset particolare. Apparentemente potrebbe sembrare uno spadone come un altro, ma quello che lo rende davvero ottimo è la sua abilità unica. Quest’arma infatti è in grado di scagliare dei potenti fendenti di luce in grado di devastare facilmente gli avversari dalla distanza. Questa ottima abilità unità agli attacchi base abbastanza veloci e versatili rende lo Spadone della Solitudine la scelta perfetta ad ogni situazione. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno : Standard e perforante

: Standard e perforante Attacco base: 120 fisico

120 fisico Scaling iniziale : Forza B / Destrezza E

: Forza B / Destrezza E Peso: 15,5

15,5 Requisiti: Forza 27 / Destrezza 13

Lo Spadone della Solitudine inoltre è anche estremamente facile da ottenere. Quest’arma infatti sarà ottenibile sconfiggendo il mini boss all’interno del Mausoleo Ignoto Occidentale, situato dritto ad ovest partendo dalle Rovine Arse nella Piana dei Sepolcri.

Lama Rovesciata | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Passiamo ora alla Lama Rovesciata, un’arma appartenente ad una nuova categoria introdotta con il DLC. Questa coppia di spade si adattano ad uno stile di gioco estremamente rapido che viene accentuato particolarmente dalla loro abilità. Queste lame infatti di base possiedono la cenere di guerra punto cieco, che permette al vostro personaggio di scattare al lato di un nemico e colpirlo nel fianco. Questa mossa è molto utile per evitare certi attacchi e si è dimostrata estremamente efficace soprattutto nel PVP. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Taglio e perforante

Taglio e perforante Attacco base: 105 fisico

105 fisico Scaling iniziale: Forza D / Destrezza D

Forza D / Destrezza D Peso: 2,0

2,0 Requisiti: Forza 10 / Destrezza 13

Come lo Spadone della Solitudine anche quest’arma sarà molto facile da ottenere all’inizio del DLC. La Lama Rovesciata infatti si trova a nord est delle Rovine Arse nella Piana dei Sepolcri, ottenibile da un cadavere su un altare circondato da inquisitori del corno.

Milady | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Come la Lama Rovesciata anche Milady appartiene ad una nuova categoria, cioè quella degli spadoni leggeri. Quest’arma è tanto forte quanto divertente da utilizzare e vi permetterà di sconfiggere i vostri avversari senza rinunciare allo stile. La Milady si caratterizza grazie ad un moveset basato su lunghe combo che fanno affidamento sia su classici fendenti che su tanti affondi. Di base questo spadone fa solo danni fisici e possiede l’abilità di eseguire un potente affondo in grado di superare lo scudo avversario ma, dato che non è un’arma unica, sarete liberi di modificarla come preferite tramite le ceneri di guerra. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Taglio e perforante

Taglio e perforante Attacco base: 106 fisico

106 fisico Scaling iniziale: Forza D / Destrezza D

Forza D / Destrezza D Peso: 6,5

6,5 Requisiti: Forza 12 / Destrezza 17

Proprio come le altre armi di cui vi abbiamo già parlato, anche la Milady sarà ottenibile esplorando la Piana dei Sepolcri. Nello specifico questo spadone leggero sarà nascosto dentro un forziere in cima ad una torre del Castello di Ensis. Questo dungeon è abbastanza vasto, ma per fortuna potrete trovare l’arma nei pressi dell’ingresso principale.

Martello Incudine | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Se amate colpire i nemici con armi grosse e pesanti, allora il Martello Incudine è perfetto per voi. Questo martello colossale è abbastanza veloce nonostante la sua mole e sarà in grado di azzerare l’equilibrio avversario con pochissimi colpi. In più il suo danno sia fisico che fuoco vi permetterà di avere un grosso vantaggio contro alcuni dei nemici più fastidiosi del DLC. Il maggior punto di forza del Martello Incudine però è la sua abilità unica. Quest’arma infatti può essere scaraventata al suolo per far emergere intorno a voi una marea di lance che vi permetteranno di sgominare in un attimo interi gruppi di nemici. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Contundente

Contundente Attacco base: 131 fisico / 85 fuoco

131 fisico / 85 fuoco Scaling iniziale: Forza C / Destrezza E / Intelligenza E / Fede E

Forza C / Destrezza E / Intelligenza E / Fede E Peso: 22,0

22,0 Requisiti: Forza 39 / Destrezza 10 / Intelligenza 11 / Fede 20

Per trovare quest’arma dovrete avventurarvi nel piccolo dungeon chiamato “Afflusso Lava delle rovine della forgia”, situato a sud est della grazia “Fronte del castello” nella Piana dei Sepolcri. Una volta arrivati in fondo troverete il martello adagiato su un altare.

Lame accoppiate di Rellana | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Se cercate un’arma forte, bella da vedere e divertente da utilizzare, allora le Lame accoppiate di Rellana sono quello che fa per voi. Di base il moveset di queste armi è molto simile a quello della Milady, ma ciò che la contraddistingue è la sua abilità unica: postura della luna e del fuoco. Attivando questa abilità vi metterete in una posa da cui poi potrete eseguire due mosse diverse. Utilizzando degli attacchi leggeri potrete scagliare una serie di fendenti magici a distanza estremamente rapidi, mentre con un attacco pesante creerete un turbine di fiamme intorno a voi capace di togliere di mezzo in un attimo interi gruppi di nemici. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di Danno: Standard e Perforante

Standard e Perforante Attacco base: 103 fisico / 66 magia / 66 fuoco

103 fisico / 66 magia / 66 fuoco Scaling iniziale: Forza D / Destrezza D / Intelligenza D / Fede D

Forza D / Destrezza D / Intelligenza D / Fede D Peso: 8,0

8,0 Requisiti: Forza 13 / Destrezza 16 / Intelligenza 16 / Fede 16

Trovare queste armi non sarà difficile ma di sicuro richiederà un po’ di impegno. Queste lame infatti potranno essere ottenute solamente portando la rimembranza di Rellana presso Enya alla rocca della tavola rotonda. Di conseguenza prima di poter mettere le mani su queste armi dovrete prima completare tutto il castello di Ensis e sconfiggere il boss.

Spadone di metallo meteoritico | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Passiamo ora ad un’altra arma colossale. Lo Spadone di metallo meteoritico è un’arma davvero molto particolare che, nonostante abbia alcuni attacchi classici, fa affidamento principalmente sugli affondi. La particolarità più grande dell’arma però è data dalla sua abilità unica Carica Algida. Questa mossa infatti vi permetterà di sfrecciare in avanti con un rapido affondo che culmina con una potente esplosione magica. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Standard e Perforante

Standard e Perforante Attacco Base: 154 fisico / 46 magia

154 fisico / 46 magia Scaling iniziale: Forza D / Destrezza E / Arcano D

Forza D / Destrezza E / Arcano D Peso: 22,0

22,0 Requisiti: Forza 35 / Destrezza 10 / Intelligenza 16

Per trovare quest’arma dovrete avventurarvi in fondo al dungeon delle rovine della forgia dell’antico meteorite. Per trovarlo vi basterà andare alla grazia “croce della strada maestra” ad Altus Ombra e procedere verso sud est.

Katana gigante di Rakshasa | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Se amate il rischio, allora di sicuro adorerete la Katana gigante di Rakshasa. Questa enorme lama è in grado di colpire duramente con colpi potenti ma non troppo lenti ed in più è in grado di infliggere anche sanguinamento. Oltre ad un buon moveset base però vanta anche una grande abilità unica che vi permette di eseguire una serie di fendenti orizzontali che non si fermeranno finché avrete vigore a disposizione. La particolarità di questa spada però è il fatto che mentre la brandite il vostro equilibrio aumenterà, ma allo stesso tempo aumenteranno anche i danni che subite. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno : Taglio e Perforante

: Taglio e Perforante Attacco Base : 155 fisico / sanguinamento 55

: 155 fisico / sanguinamento 55 Scaling iniziale: Forza E / Destrezza C

Forza E / Destrezza C Peso: 9,5

9,5 Requisiti: Forza 12 / Destrezza 27

Per ottenere la Katana dovrete prima sconfiggere Rakshasa, il boss del Mausoleo ignoto Orientale ad Altus ombra. Per raggiungerlo dovrete passare da dentro la Rocca delle ombre e procedere nel percorso che conduce verso la regione dell’Abisso.

Spada Ammantata di Stelle | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Questa katana all’apparenza potrebbe sembrare abbastanza classica, ma la sua abilità vi farà cambiare idea. Costellazione di Onze infatti vi permetterà di eseguire una spettacolare serie di attacchi estremamente rapidi che faranno addirittura sparire brevemente il vostro personaggio. Questi colpi sono molto potenti e difficili da evitare, ma oltretutto sono anche in grado di far salire rapidamente l’indicatore di sanguinamento. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Taglio e perforante

Taglio e perforante Attacco Base: 82 fisico / 82 magia / 45 sanguinamento

82 fisico / 82 magia / 45 sanguinamento Scaling iniziale: Forza E / Destrezza C / Intelligenza D

Forza E / Destrezza C / Intelligenza D Peso: 5,0

5,0 Requisiti: Forza 10 / Destrezza 23 / Intelligenza 21

Per ottenere la Spada Ammantata di Stelle dovrete andare nella Costa Cerulea e proseguire verso nord dalla grazia “Costa Cerulea Ovest”. Ad un certo punto troverete un gruppo di semiumani sulla costa e sconfiggendo la regina Marigga potrete mettere le mani sull’arma.

Lancia dell’Impalatore | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Messmer è un boss davvero stupendo e di sicuro tutti i giocatori saranno felici di poter utilizzare la sua arma in battaglia. Questa lancia pesante ha un moveset abbastanza lento, ma compensa grazie ad un danno elevato e soprattutto ad un’abilità unica estremamente potente. La tecnica Assalto di Mesmer infatti vi permetterà di scatenare una sequenza di attacchi infuocati che culmina con un affondo dall’alto capace di generare un’eruzione di lance tutte intorno al vostro personaggio. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Standard e perforante

Standard e perforante Attacco base: 85 fisico / 102 fuoco

85 fisico / 102 fuoco Scaling iniziale: Forza E / Destrezza C / Fede D

Forza E / Destrezza C / Fede D Peso: 9,5

9,5 Requisiti: Forza 14 / Destrezza 35 / Fede 18

Per ottenere la Lancia dell’Impalatore ovviamente dovrete prima completare il dungeon della Rocca delle Ombre e sconfiggere Messmer. Una volta fatto ciò vi basterà portare la sua rimembranza a Enya nella rocca della tavola rotonda e scambiarla con l’arma.

Artiglio di Orso Rosso | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Shadow of the Erdtree ha aggiunto a Elden Ring davvero tanti artigli e tirapugni, ma l’Artiglio di Orso Rosso è certamente uno dei più efficaci. Quest’arma infatti è in grado di infliggere tanti danni e, grazie al suo moveset molto veloce, è anche in grado di applicare facilmente sanguinamento agli avversari. In più la sua abilità unica Caccia all’orso rosso permette di eseguire una serie di artigliate che infliggono gravi danni e generano anche delle folate di vento. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Taglio

Taglio Attacco base: 104 fisico / 45 sanguinamento

104 fisico / 45 sanguinamento Scaling iniziale: Forza C / Destrezza E

Forza C / Destrezza E Peso: 4,0

4,0 Requisiti: Forza 20 / Destrezza 10

Per ottenere queste armi dovrete sconfiggere il boss del mausoleo ignoto settentrionale. Il mausoleo tecnicamente si trova su una montagna nella Piana dei Sepolcri, ma per raggiungerla dovrete saltare su una fonte spiritica situata nelle rovine di Rauh, dal lato opposto dell’altura.

Martello di Devonia | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Il Martello di Devonia è una potente arma contundente capace di infliggere sia danni fisici che sacri. Il moveset dell’arma è abbastanza classico, ma la sua abilità unica vortice di Devonia vi permette di far roteare magicamente il martello sopra la vostra testa per poi eseguire un letale attacco ad area. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Contundente

Contundente Attacco base: 147 fisico / 44 sacro

147 fisico / 44 sacro Scaling iniziale: Forza C / Destrezza E / Fede D

Forza C / Destrezza E / Fede D Peso: 20,0

20,0 Requisiti: Forza 30 / Destrezza 13 / Fede 19

Per ottenere questo martello dovrete sconfiggere il Cavaliere del Crogiolo Devonia. Questo mini boss si trova nelle Rovine di Rauh, poco prima della grazia “Antiche rovine di Rauh” e di sicuro lo troverete procedendo normalmente nella vostra avventura.

Euporia | Elden Ring: Shadow of the Erdtree, migliori armi

Concludiamo infine con una splendida lama gemella che infligge sia danni fisici che sacri. Euporia vanta un moveset composto da tanti attacchi estremamente veloci, ma si contraddistingue dalle altre armi della stessa categoria grazie ad una particolarità. Questa lama gemella infatti è in grado di caricarsi di energia sacra con ogni colpo mandato a segno, diventando così sempre più luminosa. Questo vi sarà utile per sfruttare al massimo la sua abilità, dato che questa mossa farà roteare l’arma molto velocemente e infliggerà danni molto più alti se l’arma è carica di energia sacra. Qui di seguito potrete trovare ulteriori informazioni su statistiche e requisiti dell’arma:

Tipo di danno: Standard e perforante

Standard e perforante Attacco base: 84 fisico / 100 sacro

84 fisico / 100 sacro Scaling Iniziale: Forza D / Destrezza D / Fede D

Forza D / Destrezza D / Fede D Peso: 8,5

8,5 Requisiti: Forza 16/ Destrezza 16 / Fede 24

Euporia si trova all’interno di Enir-Ilim, l’ultimo dungeon del DLC, e non sarà affatto facile trovarla. Questa lama gemella infatti è nascosta in un forziere che potrete raggiungere solamente saltando su una scalinata nascosta sotto il percorso principale nella zona in cui ci sono degli incantatori che vi bersagliano da lontano.

Pronti a combattere

Questo è tutto per quanto riguarda le migliori armi aggiunte ad Elden Ring da Shadow of the Erdtree. Adesso non vi resta altro da fare che trovare quella che si adatta meglio al vostro stile di gioco e distruggere i vostri avversari sia online che nel gioco base.

