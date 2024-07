Shannen Doherty è morta: l’addio all’iconica attrice di Beverly Hills 90210

Nelle scorse ore, la notizia che non avremmo mai voluto leggere è giunta infine: è morta Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills 90210, dopo una lunga malattia a 53 anni

Si è spenta ieri, all’età di 53 anni, Shannen Doherty, attrice iconica nota al grande pubblico per i ruoli di Brenda Walsh nella serie cult Beverly Hills 90210 e Prue Halliwell in Streghe. Doherty era da tempo malata di cancro al seno, diagnosticatole la prima volta nel 2015, e negli anni aveva condiviso con coraggio e trasparenza la sua battaglia contro la malattia, diventando un simbolo di forza e resilienza per molte persone. La notizia è stata data poche ore fa dal magazine “People”.

Morta Shannen Doherty: l’iconicità non solo in Beverly Hills

Nata a Memphis nel 1971, Shannen Doherty ha esordito sul piccolo schermo da giovanissima, conquistando il grande successo con il ruolo di Brenda Walsh in “Beverly Hills 90210”. La sua interpretazione ribelle e anticonformista l’ha resa un’icona per generazioni di adolescenti, facendola entrare a far parte dell’immaginario collettivo.

Nel corso della sua carriera, Doherty ha recitato in numerose serie tv di successo, tra cui “Streghe“, “Charmed“, “North Shore” e “Il tempo della nostra vita“. Ha inoltre preso parte a diversi film, tra cui “Schegge di follia“, “Mallrats” e “Jay and Silent Bob Strike Back“. Non solo però: Shannen Doherty è stata anche regista, conduttrice televisiva e grande attivista per tutti i diritti umani.

Aveva anche un podcast in corso, intitolato “Let’s be clear“, in cui ha spesso parlato della sua malattia, dei trattamenti a cui si sottoponeva, di come stava evolvendo e delle sue volontà. Aveva anche espresso più volte la sua visione sul cancro e sul come affrontava una malattia che la attanagliava da così tanto tempo:

Posso morire oggi o tra 20 anni. Posso morire in strada se un albero mi cade addosso. O posso morire di cancro. Posso però vivere ogni giorno nella maniera più positiva possibile. Apprezzare il fatto di essermi svegliata ed essere viva e potermi chiedere cosa posso fare. Questa positività aiuta con il resto del tuo corpo.

Sebbene il tragico epilogo, che tutti avremmo sperato di non dover mai veramente leggere, sebbene sia morta Shannen Doherty ci lascia in eredità non solo un catalogo di serie TV da godere e rivivere ancora e ancora, stavolta con più marcata nostalgia, ma anche una forza, un’intraprendenza e un’attitudine alla vita che tutti dovremmo far nostre.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.