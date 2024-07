Prime Day Amazon: tantissime offerte sui prodotti ECOVACS

Per gli amanti della pulizia intelligente, ECOVACS annuncia grandi offerte, con sconti fino al 45% sulle sue ultime novità in occasione del Prime Day Amazon

Solo il 16 e 17 luglio, sul negozio Amazon di Ecovacs, una serie di prodotti ECOVACS sarà disponibile a prezzi ribassati, incluse le ultime famiglie lanciate a giugno. Tra tutti i modelli disponibili in promozione troverete:

DEEBOT T30 OMNI e T30 PRO OMNI

DEEBOT T30S COMBO COMPLETE

DEEBOT X5 OMNI

DEEBOT N20 PRO PLUS

T20e OMNI

WINBOT W2 OMNI

GOAT G1-800

Per alcuni modelli, la promo è già live! DEEBOT T30 PRO OMNI è disponibile a 699,00 € anziché 999,00 €. Il WINBOT W2 OMNI a 543,99 € anziché 593,99€ mentre il GOAT G1-800 a €999,00 € anziché 1.099,00 €.

Dettagli sulle offerte ECOVACS per il Prime Day Amazon

Il tanto atteso Prime Day di Amazon è alle porte, pronto a inaugurare la stagione degli acquisti estivi. Tra i protagonisti di quest’anno c’è ECOVACS, azienda leader nella robotica domestica, che presenta sconti fino al 45% su una vasta gamma di prodotti. Ciò grazie al recente lancio delle nuove linee di robot aspirapolvere e lavapavimenti. Le offerte saranno disponibili solo durante il Prime Day (16 e 17 luglio) sul negozio Amazon di ECOVACS. Tra i modelli in promozione troviamo:

DEEBOT T30 OMNI (nero) e T30 PRO OMNI (silver). Questi modelli offrono una pulizia efficiente con un design compatto. Grazie alla tecnologia TruEdge con mop adattivi e spazzole ZeroTangle, i DEEBOT T30 OMNI e PRO OMNI migliorano la routine di pulizia con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa e un sistema di lavaggio rotante OZMO Turbo. La mini-stazione OMNI gestisce il lavaggio automatico con acqua calda a 70°C, lo svuotamento automatico e l’autopulizia. Con il TrueDetect 3D 3.0 per evitare ostacoli e il TrueMapping 2.0 per una mappatura precisa, questi robot puliscono in modo intelligente. Il DEEBOT T30 PRO OMNI include anche l’assistente vocale YIKO e comandi vocali intuitivi. Prezzo promozionale DEEBOT T30 PRO OMNI (silver): € 699 (anziché € 999).

(in offerta su amazon.it) ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mini Stazione, con Adattamento alla Pulizia dei Bordi TruEdge, Design Antigroviglio ZeroTangle, 11000 PA, con kit di ricambio incluso Più piccola ma più resistente: La stazione OMNI T30 PRO consente di risparmiare spazio con una dimensione di 409* 490* 480 mm, riduce il volume e l'altezza del 30 percento; il design compatto consente una facile installazione, anche in aree ristrette; ha funzioni avanzate come autosvuotamento, autolavaggio, asciugatura automatica, autopulizia e riempimento automatico ed è silenzioso durante il funzionamento per un piacevole comfort dell'utente

DEEBOT T30S COMBO COMPLETE

Presentato di recente, questo modello combina un robot aspirapolvere e un aspirapolvere portatile con un sistema di filtraggio a quattro stadi e spazzole multiple per una pulizia versatile. La stazione COMBO All-in-One gestisce il doppio svuotamento automatico e il lavaggio ad alta temperatura dei mop.

ECOVACS T30S COMBO COMPLETE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Tutto-in-Uno, Moci Estensibili TrueEdge, 11000Pa, Tecnologia ZeroTangle, Lavaggio con Acqua Calda a 70℃, Sollevamento Moci 【Pulisci Tutto, Senza Sforzo】DEEBOT T30S COMBO COMPLETE contiene 4 diverse testine: mini spazzola elettrica, spazzola piatta, bocchetta per fessure e spazzola elettrica ZeroTangle con tubo di prolunga, tutto in un'unica docking station. Goditi un'esperienza di pulizia completa e all-in-one, dal pavimento ai mobili, senza sforzo.

DEEBOT X5 OMNI (bianco e nero). Lanciato a giugno, il DEEBOT X5 OMNI ha una forma a D anteriore e spazzole laterali per pulire angoli e bordi con facilità. Con tecnologia TrueDetect 3D 3.0 e LiDAR, si muove agilmente su diverse superfici e riconosce i motivi del pavimento con la funzione AI Instant Re-Mop.

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione All-in-One, 12800Pa, Anti-grovigli, TruEdge™ Taglio Adattivo Bordi, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda a 70°C, Sollevamento Mop 15mm 【Ottieni una Pulizia Precisa dei Bordi】La forma a D e il design compatto di DEEBOT X5 OMNI offrono una pulizia da bordo a bordo perfetta per le tue esigenze quotidiane. Il design unico e super sottile consente al robot di scivolare con facilità sotto divani e letti, pulendo le aree dove più si nasconde lo sporco. Utilizza la tecnologia TruEdge Adaptive Edge Mopping per migliorare l'efficienza di pulizia per un lavaggio accurato. Con una sensoristica di prossimità di 1 mm e una retrazione automatica per l'evitamento degli ostacoli, può rilevare e navigare intelligentemente intorno a vari ostacoli, garantendo prestazioni durature ed efficienti.

DEEBOT N20 PRO PLUS. Questo nuovo modello introduce una stazione Auto-Empty senza sacchetto e tecnologia PureCyclone per una separazione della polvere eccezionale. Con una potenza di aspirazione fino a 8.000 Pa, offre una pulizia continua senza perdite di potenza.

ECOVACS DEEBOT N20 Plus Robot Aspirapolvere, 8000 Pa Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Tecnologia PureCycle con Contenitore per la Polvere Riciclabile, Spazzola Antigroviglio 【Tecnologia PureCyclone】La famiglia DEEBOT N20 rivoluziona la pulizia con la tecnologia ECOVACS PureCyclone, che offre un processo di separazione a due fasi e una progettazione strutturale multi-cono che garantisce un tasso di separazione della polvere del 95%, perdita minima di aspirazione anche dopo 100 utilizzi, una maggiore durata della vita per il motore e il filtro di cotone e un'efficienza di raccolta della polvere stabile, fornendo agli utenti un'aspirazione potente e duratura per pavimenti perfetti e aria più pulita.

Le altre offerte ECOVACS per il Prime Day di Amazon

ECOVACS offre queste promozioni speciali per il Prime Day, rendendo accessibili tecnologie avanzate per la pulizia domestica a prezzi scontati. T20e OMNI dotato di Stazione OMNI All-in-One. Questo robot ha una potenza di aspirazione di 6.000 Pa e un sistema di sollevamento automatico dei mop per evitare di bagnare la moquette.

WINBOT W2 OMNI. Il primo robot lavavetri di ECOVACS con una stazione base portatile, offre una pulizia completa delle finestre con una potenza di aspirazione di 2.800 Pa e un sistema di guida antiscivolo. Prezzo promozionale WINBOT W2 OMNI: € 543,99 (anziché € 593,99).

ECOVACS W2 OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione, Robot Vetri con Rilevamento Intelligente dei Bordi, 12 Livelli di Sicurezza, Tecnologia di Spruzzo in 3 Direzioni 【1 Robot WINBOT per Tutte le Finestre】 Non importa se si tratta di vetrate, di finestre di piccole dimensioni, senza bordi o basculanti, o qualsiasi finestra senza prese vicine, WINBOT W2 OMNI dotato di pianificazine del percorso intelligente WIN-SLAM 4.0 e rilevamento intelligente dei bordi, si adatta a tutti i tipi di finestre e scenari.

GOAT G1-800. Questo robot tagliaerba senza filo perimetrale è in grado di curare un giardino fino a 800 metri quadri, evitando ostacoli grazie alla funzione 3D. Prezzo promozionale GOAT G1-800: € 999 (anziché € 1.099).

ECOVACS GOAT G1-800 Robot Rasaerba, Delimita Confini Senza Fili e Zone Non Ingresso, Elusione Ostacoli AIVI 3D, Pianificazione Intelligente Percorso, Gestione 16 zone, Video Manager, Garanzia 3 Anni 【Impostazione Senza Filo perimetrale】Di' addio alla tradizionale installazione manuale del perimetro grazie all'impostazione perimetrale senza fili. Sostituisci i cavi elettrici con il segnale del beacon e completa l'impostazione perimetrale senza fili con un solo clic sull'APP. In questo modo, migliorerai l'efficienza dell'impostazione perimetrale con una trasmissione del segnale più stabile e una maggiore capacità anti-interferenza.

E voi? Cosa ne pensate di queste super offerte ECOVACS per il Prime Day Amazon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).