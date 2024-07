Sharp Consumer Electronics presenta il nuovo party speaker PS-921

Sharp Consumer Electronics, una delle principali aziende tecnologiche a livello globale, presenta il nuovo party speaker PS-921

Questo modello, successore del famoso PS-919, offre un suono potente e diverse funzionalità pensate per feste estive indimenticabili.

Un suono potente e funzionalità avanzate per feste estive indimenticabili

Il PS-921 di Sharp è un altoparlante compatto con una potenza di picco di 130 W, garantendo un suono ricco e pieno per ogni occasione. È dotato di un sistema audio a 2.1 canali con due diffusori da 2 pollici e un subwoofer da 4 pollici, che insieme forniscono un impressionante suono surround 3D e bassi profondi.

I due diffusori full-range sono angolati per creare un’ampia area stereo, riempiendo l’intera stanza con la musica preferita. Inoltre, la modalità duo integrata utilizza la tecnologia True Wireless Stereo (TWS) per accoppiare due altoparlanti, offrendo un suono immersivo con canali destro e sinistro separati.

Questo party speaker di Sharp può riprodurre musica fino a 14 ore grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio ed è facile da trasportare grazie alla pratica maniglia. Con il suo potente suono e le luci stroboscopiche, l’altoparlante crea l’atmosfera perfetta per qualsiasi festa.

Adatto per l’uso all’aperto in giardino, in spiaggia, durante barbecue o campeggi, il PS-921 è resistente agli spruzzi d’acqua grazie alla protezione IPX5 e ha un design robusto. Offre anche un ingresso aux da 3,5 mm e supporta la riproduzione di file USB MP3/WAV/FLAC con funzione di ricarica. Inoltre, si distingue per il design innovativo e l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Prezzo e disponibilità

Il party speaker PS-921 è ora disponibile online al prezzo consigliato di €139,00 IVA inclusa.

