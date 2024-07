Piazzare scommesse sportive di successo: trucchi per i tifosi di calcio

Ecco una serie di trucchi e di consigli per piazzare le migliori scommesse sportive e vincere, tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il mestiere del bookmaker sta vivendo l’apice della sua popolarità. E il calcio è uno degli sport di punta del mercato. Ecco i punti chiave da considerare per piazzare scommesse sportive sulle partite.

I principali vantaggi delle scommesse sul calcio

Molti scommettitori scelgono il calcio come disciplina principale per piazzare scommesse sportive. Ciò è dovuto al fatto che le scommesse su questo sport sono caratterizzate da numerosi vantaggi, come ad esempio:

Limiti elevati. La grande popolarità del calcio consente agli allibratori di offrire ai propri clienti limiti di puntata elevati su questo sport.

Margini ridotti. L’elevata concorrenza costringe gli allibratori a ridurre il margine sugli eventi calcistici e, di conseguenza, gli scommettitori vincono di più.

Una formazione ampia. Molti bookies sono particolarmente attenti all’elenco dei diversi eventi calcistici. A volte il numero di risultati può arrivare a diverse centinaia.

Un gran numero di trasmissioni televisive. La grande popolarità del calcio rende disponibile un gran numero di trasmissioni televisive in diretta. Anche per le partite meno popolari sono disponibili trasmissioni in diretta.

Il calcio è uno sport di squadra. Poiché il calcio è un gioco di squadra, gli scommettitori non devono preoccuparsi di molti problemi. Ad esempio, anche se un giocatore importante si infortuna o viene squalificato e non può giocare, questo non avrà un impatto decisivo sul risultato finale.

Quali scommesse fare sul calcio

La maggior parte degli scommettitori sceglie i seguenti tipi di scommesse sportive sul calcio:

Esiti principali. Si tratta di scommesse sul risultato principale dell’incontro: vittoria della prima squadra, pareggio o vittoria della seconda. Scegliendo una scommessa di questo tipo, il giocatore non si preoccupa del risultato della partita. L’importante è che il suo pronostico sia corretto.

Doppia chance. Queste scommesse coprono due esiti principali in una volta sola, ma ricevono quote più basse. Puoi scommettere che la prima o la seconda squadra non perderà l’incontro (vittoria o pareggio) o che l’incontro sarà deciso dal vincitore (non importa chi) e quindi non ci sarà un pareggio.

Totale. Le scommesse sul totale obbligano lo scommettitore a prevedere correttamente il numero totale di gol che verranno segnati in una partita. Il giocatore può fare un pronostico a favore di “meno” o “più” e determina lui stesso il numero di gol per il risultato, utilizzando i disegni principali e aggiuntivi.

Forfait. Nelle partite di calcio in cui c’è un chiaro favorito e un outsider , scommettere sul favorito non è redditizio a causa delle quote basse ed è rischioso puntare sull’outsider. Per questo motivo, lo scommettitore può puntare sulle scommesse con handicap, quando una delle squadre ottiene un vantaggio immaginario di un certo numero di gol. Gli handicap possono essere negativi (scommettendo sul favorito) o positivi (scommettendo sullo sfavorito).

Punteggio esatto. Questa scommessa è la più difficile da prevedere. Il giocatore deve indicare il punteggio esatto con cui finirà la partita di calcio. Di conseguenza, queste scommesse ricevono quote elevate, il che rende questo mercato interessante per gli utenti più esperti.

Offerte extra tra cui scegliere

Oltre ai tipi di scommesse più popolari, gli scommettitori possono anche prevedere altri risultati:

Tempi. Questa categoria comprende le scommesse che possono essere piazzate su risultati, totali, forfait e altri eventi nei singoli tempi dell’incontro (primo o secondo).

I gol. Anche le scommesse sui gol sono molto popolari. Scommettendo che una delle squadre segnerà un gol, il giocatore può ottenere la vincita prima che la partita sia finita.

Offerte combinate. Questa categoria di scommesse sta guadagnando popolarità. Include risultati che consistono in due eventi. Affinché una scommessa di questo tipo risulti vincente, è necessario che si verifichino entrambi gli esiti della scommessa. Ad esempio, un giocatore può scommettere che la prima squadra vincerà la partita e che verranno segnati almeno 3 gol.

Perché l’analisi pre-partita è essenziale

Un fattore importante per il successo delle scommesse sportive è la corretta analisi pre-partita, in cui devi considerare diverse sfumature. Quando fai un pronostico per il prossimo evento, presta attenzione ai seguenti punti:

La forma attuale di entrambe le squadre (risultati delle ultime partite);

Storia degli incontri faccia a faccia tra i team;

Motivazione di ogni squadra e posizione nel torneo;

Presenza di giocatori infortunati e squalificati nei campi di entrambe le squadre;

Rigore dell’arbitro della partita.

Considerare questi parametri ti permetterà di farti un’idea adeguata della partita di calcio e di piazzare una scommessa in base ad essa.